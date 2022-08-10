Украденное из Украины зерно перевозят 87 судов, – посол Украины в Ливане

Через страны Ближнего Востока при участии российских оккупационных войск проследовало 87 судов-зерновозов с украденным у Украины зерном, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная сделка, в которой участвуют, конечно, россияне, оккупационные войска РФ в Украине. Конечно, сирийские, российские в основном суда и не только", – заявил Осташ на брифинге в Медиацентре "Украина" в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол также отметил, что недопущение разгрузки в Ливане сирийского судна Laodecia, которое везло украденную РФ украинскую муку и ячмень, является большой победой для Украины. Дипломат уточнил, что поставку этой партии сельхозпродукции заказали бизнес-структуры, а не государственные представители Ливана.

"Очень важно обращаться (в случае таких краж, – ред.) к международному морскому праву. Потому что практически все время эти суда, которые загружаются в Крыму, идущие этими преступными маршрутами, выключают свои AIS, транспондеры, маячки для того, чтобы быть невидимыми, и это уже сигнал к тому, что идет нелегальная работа, нелегальный бизнес, есть попытка что-то скрыть, избежать ответственности", - рассказал посол.

Осташ подчеркнул, что подобные происшествия требуют проработки в рамках Международной морской организации правил реагирования на кражи продовольствия, чтобы попытаться создать препятствия для правонарушителей.

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