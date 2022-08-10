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Новости Война
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Украденное из Украины зерно перевозят 87 судов, – посол Украины в Ливане

зерно

Через страны Ближнего Востока при участии российских оккупационных войск проследовало 87 судов-зерновозов с украденным у Украины зерном, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная сделка, в которой участвуют, конечно, россияне, оккупационные войска РФ в Украине. Конечно, сирийские, российские в основном суда и не только", – заявил Осташ на брифинге в Медиацентре "Украина" в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол также отметил, что недопущение разгрузки в Ливане сирийского судна Laodecia, которое везло украденную РФ украинскую муку и ячмень, является большой победой для Украины. Дипломат уточнил, что поставку этой партии сельхозпродукции заказали бизнес-структуры, а не государственные представители Ливана.

"Очень важно обращаться (в случае таких краж, – ред.) к международному морскому праву. Потому что практически все время эти суда, которые загружаются в Крыму, идущие этими преступными маршрутами, выключают свои AIS, транспондеры, маячки для того, чтобы быть невидимыми, и это уже сигнал к тому, что идет нелегальная работа, нелегальный бизнес, есть попытка что-то скрыть, избежать ответственности", - рассказал посол.

Осташ подчеркнул, что подобные происшествия требуют проработки в рамках Международной морской организации правил реагирования на кражи продовольствия, чтобы попытаться создать препятствия для правонарушителей.

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Автор: 

зерно (1070) корабль (2045) Ливан (126) посол (1807)


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Топ комментарии
+7
а вот и ответ, почему некоторые "не дождались" вырванного из блокады украинского зерна, ибо могут (могли) купить за бесценок ворованное (то же украинское по "рождению")
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10.08.2022 15:31
+6
Чому зевлада не висунула ВИМОГИ щодо звільнення з російського полону захисників Маріуполя\ Азовців на переговорах щодо зернових коридорів ?!! Ердоган дуже себе позиціонує великим переговорником з путіним. то чому українська влада не поставила питання прямо - після звільнення \ обміну українських полонених - запрацюють зернові коридори !
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10.08.2022 15:40
+5
Так наша влада домовилася,що " все буде чьотко"!!! Тільки хто на цій оборутці заробить!...
А за Азов домовлятися " стімула нет'!...
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10.08.2022 15:27
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Так наша влада домовилася,що " все буде чьотко"!!! Тільки хто на цій оборутці заробить!...
А за Азов домовлятися " стімула нет'!...
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10.08.2022 15:27 Ответить
Все иде через турків
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10.08.2022 15:27 Ответить
а вот и ответ, почему некоторые "не дождались" вырванного из блокады украинского зерна, ибо могут (могли) купить за бесценок ворованное (то же украинское по "рождению")
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10.08.2022 15:31 Ответить
Чому зевлада не висунула ВИМОГИ щодо звільнення з російського полону захисників Маріуполя\ Азовців на переговорах щодо зернових коридорів ?!! Ердоган дуже себе позиціонує великим переговорником з путіним. то чому українська влада не поставила питання прямо - після звільнення \ обміну українських полонених - запрацюють зернові коридори !
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10.08.2022 15:40 Ответить
А чому не називають судна, власників і прапори, під якими вони ходять?
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10.08.2022 15:46 Ответить
Все это скупил Роман Абрамович...кошелек путлера...это было ясно ещё когда он засветился в Минске..якобы на переговорах где были Арахамия и Резников...
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10.08.2022 16:57 Ответить
Видно гарну роботу наших правоохоронців і МЗС: 87 суден перевозять крадене, а ми тільки одне заблокували. Молодці, дармоїди
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10.08.2022 17:13 Ответить
обовязково в суд, щоб всіх арештували
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10.08.2022 19:47 Ответить
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ Джерело:
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Ігор Осташ, - учасник першого Майдану.

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10.08.2022 20:17 Ответить
 
 