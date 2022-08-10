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Вкрадене з України зерно перевозять 87 суден, - посол України в Лівані

зерно

Через країни Близького Сходу за участю російських окупаційних військ пройшли 87 суден-зерновозів із вкраденим в України зерном, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така злочинна оборудка, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська РФ в Україні. Звичайно, сирійські, російські в основному судна і не тільки", – заявив Осташ на брифінгу в Медіацентрі Україна в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посол також зазначив, що недопущення розвантаження в Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло вкрадене РФ українське борошно та ячмінь, є великою перемогою для України. Дипломат уточнив, що постачання цієї партії сільгосппродукції замовили бізнес-структури, а не державні представники Лівану.

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"Дуже важливо звертатися (у разі таких крадіжок, – ред.) до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, які йдуть цими злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери, маячки для того, щоби бути невидимими, і це вже сигнал до того, що йде нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, уникнути відповідальності", - розповів посол.

Осташ наголосив, що такі події потребують опрацювання в рамках Міжнародної морської організації правил реагування на крадіжки продовольства, щоб спробувати створити перепони для правопорушників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей. ФОТОрепортаж

Автор: 

зерно (3133) корабель (1616) Ліван (122) посол (1108)


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Топ коментарі
+7
а вот и ответ, почему некоторые "не дождались" вырванного из блокады украинского зерна, ибо могут (могли) купить за бесценок ворованное (то же украинское по "рождению")
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10.08.2022 15:31
+6
Чому зевлада не висунула ВИМОГИ щодо звільнення з російського полону захисників Маріуполя\ Азовців на переговорах щодо зернових коридорів ?!! Ердоган дуже себе позиціонує великим переговорником з путіним. то чому українська влада не поставила питання прямо - після звільнення \ обміну українських полонених - запрацюють зернові коридори !
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10.08.2022 15:40
+5
Так наша влада домовилася,що " все буде чьотко"!!! Тільки хто на цій оборутці заробить!...
А за Азов домовлятися " стімула нет'!...
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10.08.2022 15:27
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Так наша влада домовилася,що " все буде чьотко"!!! Тільки хто на цій оборутці заробить!...
А за Азов домовлятися " стімула нет'!...
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10.08.2022 15:27 Відповісти
Все иде через турків
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10.08.2022 15:27 Відповісти
а вот и ответ, почему некоторые "не дождались" вырванного из блокады украинского зерна, ибо могут (могли) купить за бесценок ворованное (то же украинское по "рождению")
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10.08.2022 15:31 Відповісти
Чому зевлада не висунула ВИМОГИ щодо звільнення з російського полону захисників Маріуполя\ Азовців на переговорах щодо зернових коридорів ?!! Ердоган дуже себе позиціонує великим переговорником з путіним. то чому українська влада не поставила питання прямо - після звільнення \ обміну українських полонених - запрацюють зернові коридори !
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10.08.2022 15:40 Відповісти
А чому не називають судна, власників і прапори, під якими вони ходять?
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10.08.2022 15:46 Відповісти
Все это скупил Роман Абрамович...кошелек путлера...это было ясно ещё когда он засветился в Минске..якобы на переговорах где были Арахамия и Резников...
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10.08.2022 16:57 Відповісти
Видно гарну роботу наших правоохоронців і МЗС: 87 суден перевозять крадене, а ми тільки одне заблокували. Молодці, дармоїди
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10.08.2022 17:13 Відповісти
обовязково в суд, щоб всіх арештували
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10.08.2022 19:47 Відповісти
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ Джерело:
***********
Ігор Осташ, - учасник першого Майдану.

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10.08.2022 20:17 Відповісти
 
 