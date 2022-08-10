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Новости Война
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В Киев доставили еще 16 тел павших защитников Мариуполя

смерть,дитини

В Киев прибыли еще 16 павших бойцов, которые защищали Мариуполь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Патронатную службу Азова "Янголи Азову"

Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.

Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК.

Также читайте: За атакой на аэродром в оккупированном Крыму стоит украинский спецназ, - The Washington Post

Мариуполь (5724) смерть (9250) потери (4423) Азов (800)


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Топ комментарии
+20
Шана
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10.08.2022 16:41
+18
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10.08.2022 16:49
+13
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10.08.2022 17:01
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Шана
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10.08.2022 16:41 Ответить
😪🙏🙏🙏
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10.08.2022 17:54 Ответить
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10.08.2022 16:49 Ответить
Азовсталь. То чи була альтернатива?

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10.08.2022 16:58 Ответить
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10.08.2022 17:01 Ответить
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10.08.2022 17:12 Ответить
😥🙏🙏🙏
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10.08.2022 17:55 Ответить
Смерть Азовцев на руках зеленского. За это , как и за многое другое, он должен ответить!
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10.08.2022 17:37 Ответить
Вічна пам'ять загиблим Покарання тим хто винен в загибелі десятків тисяч українців
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10.08.2022 19:25 Ответить
Вічна Шана Героям!!!!!
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10.08.2022 20:36 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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10.08.2022 21:45 Ответить
 
 