В Киев доставили еще 16 тел павших защитников Мариуполя

В Киев прибыли еще 16 павших бойцов, которые защищали Мариуполь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Патронатную службу Азова "Янголи Азову"

Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.

Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК.

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