В Киев доставили еще 16 тел павших защитников Мариуполя
В Киев прибыли еще 16 павших бойцов, которые защищали Мариуполь.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Патронатную службу Азова "Янголи Азову"
Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.
Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК.
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