До Києва доставили ще 16 тіл полеглих захисників Маріуполя

До Києва прибули ще 16 полеглих захисників, що боронили Маріуполь.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посилання на Патронатну службу Азову "Янголи Азову"

Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених збігів ДНК.

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