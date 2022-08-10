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Новини Війна
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До Києва доставили ще 16 тіл полеглих захисників Маріуполя

смерть,дитини

До Києва прибули ще 16 полеглих захисників, що боронили Маріуполь.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посилання на Патронатну службу Азову "Янголи Азову"

Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених збігів ДНК.

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників

Автор: 

Маріуполь (3243) смерть (6777) втрати (4439) Азов (784)


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Топ коментарі
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Шана
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10.08.2022 16:41
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10.08.2022 16:49
+13
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10.08.2022 17:01
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Шана
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10.08.2022 16:41 Відповісти
😪🙏🙏🙏
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10.08.2022 17:54 Відповісти
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10.08.2022 16:49 Відповісти
Азовсталь. То чи була альтернатива?

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10.08.2022 16:58 Відповісти
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10.08.2022 17:01 Відповісти
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10.08.2022 17:12 Відповісти
😥🙏🙏🙏
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10.08.2022 17:55 Відповісти
Смерть Азовцев на руках зеленского. За это , как и за многое другое, он должен ответить!
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10.08.2022 17:37 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим Покарання тим хто винен в загибелі десятків тисяч українців
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10.08.2022 19:25 Відповісти
Вічна Шана Героям!!!!!
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10.08.2022 20:36 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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10.08.2022 21:45 Відповісти
 
 