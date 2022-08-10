Урганта, Фридмана и Роднянского в Госдуме объявили врагами России и требуют покаяния
Партия "Справедливая Россия" создала "группу по расследованию антироссийской деятельности" и включила в список деятелей, ведущих антироссийскую деятельность и выступивших против войны в Украине, Михаила Фридмана и Петра Авена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.ru.
ГРАД (группа по расследованию антироссийской деятельности) создана по инициативе террориста и сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина.
3 августа прошло первое заседание группы. Создан список из 140 представителей культуры, бизнесменов и общественных деятелей, которых фактически объявили врагами России за поддержку Украины. Среди них: Иван Ургант, Александр Роднянский, Михаил Фридман, Петр Авен.
В то же время Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил о "покаянии".
"Творческий человек не обязан быть патриотом. Но мы верим в покаяние, в то, что люди меняются. Если деятель культуры готов публично поддержать страдающих жителей Донбасса и наши вооруженные силы, приехать в Донбасс независимо от того, что говорил в прошлом, я уверен, что наш добрый народ готов простить и принять", – сказал парламентарий.
Журналистам показали полный вариант "черных списков" деятелей культуры.
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Переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества - «ГОВНО».
Просто слыхал, что такой есть. Говорят, что относительно талантливый.
И вот я думаю, какой бы он ни был, каких бы взглядов не придерживался, но он все же писатель.
Неужели данный Захар не понимает, что с этими списками он скатился до роли обыкновенного визгливого хунвэйбина.
Сегодня покричит и пару-тройку голов снимет, а завтра его самого потащат в расстрельный подвал.
А по другому просто-напросто не бывает. На то они, хунвэйбины и нужны. Товар одноразового применения.
у нас з такий "руських" є спеціфічна партія "ОПЗЖ", чи то "За життя" чи то "За жиддя", хто їх там гундосих розбере
та й ЗЕленьский належить до той самой партії, чому він й так ненавидіть своїх прямих конкурентів, Рабіновича навіть громадянства позбавив
цікаво що в Росії всі ці істоти з довгими-довгими тоненькими вусиками, що в них ростуть з носа та якими вони здалека чують гроші в чужих кишенях - там всі такі істоти ПРОТИ Путлера, а у нас ЗА !
"Єдиний спосіб відбити у московії бажання захоплювати чужі території - це заборонити росіянам відвідувати західні країни" - сказав він. Досить делікатно й дипломатично.
І тут піднялося виття по мокшанським болотам!
Навіть обласканий гебнявий шизофренік Нєвзоров плюнув ядом, відкрив свою кацапську, імперську сутність та почав погрожувати, що їм, урускім лібералам не вперше воювати з президентами. А сам обісрався і піджавши хвіст здриснув з країни (чи відправлений ФСБ у відрядження з відповідним леґендуванням?)
Взагалі то українці мають силу й натхнення скинути будь яку корумповану, автократичну владу. А у Нєвзорових та іже з ними вистарчає лише скавульчати з за паркану.
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Довідково про дозволи урускім їздити світом:
Так, Фінляндія 30 червня вирішила відновити видачу туристичних віз росіянцям. І фіни були шоковані, подивившись, що кацапи везуть з Європи: масово везли товари подвійного призначення, які підпадають під санкції.
І це не безневинні комп'ютери, смартфони чи предмети розкоші. Здебільшого це складні, професійні безпілотники з високоякісними відеокамерами та/або здатними перевозити корисне навантаження, навігаційне обладнання, у тому числі для судноплавства, високо інтегровані мікросхеми, дальноміри, пристрої нічного бачення та інші «сувеніри».
У зв'язку з цим уже відкрито понад 20 кримінальних справ, а решта матеріалів розглядаються.
Тобто, 4% туристичного потоку були або працівниками спеціальних служб, або громадянами, яких завербували, щоб займатися промисловим шпигунством та для вивезення з Європи до московії гостродефіцитних для військових, товарів, які вони не можуть отримувати юридично (дані по Фінляндії від Max Mykhaylenko)
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Отже - безпека світу в забороні московітам відвідувати країни умовного Заходу. Вони приїжджають, шкодять, гадять, клянуть господарів за гостинність.
Значна частина запущених у нашу Європу урускіх виявилися аґентами ФСБ, терористами та контрабандистами. Хто не проявив ще себе - знаходяться в очікуванні команди на активізацію злочинної діяльності.
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"Не вір псови та москальови!" - народна мудрість
Тому шо йому хтось не подобається.
Скиньтесь хто в списку та вбийте того прилепіна. Щоб більше не складав нічого.
Георгій Тука:
"Юлія Латиніна… Правільниє рускіє?
Навожу цитату тієї самої Латиніної за 2014 рік:
«С моей точки зрения, на этой неделе выиграна война России против Украины, и она даже завершилась капитуляцией в Женеве.
Причем, она выиграна с настолько разгромным счетом и при такой полной бездарности украинских властей, что всякое сочувствие к расчлененной стране, откровенно говоря, пропадает»."
надо полагать, что это ГОВНО расейское скоро всплывёт на ЗЕлёнов едином шмарафоне и начнёт нам вещать менторским тоном, что не вся срусня такая а именно он, моральные уроды сруского мира не такие. Гнать эти отбросы ургантов и т.д. от Украины прокисшими ссаными тряпками от МОЕЙ СТРАНЫ! И как можно дальше.
Предатель он и в Бурятии предатель.
Ну Арахамія зараз буде тулиьи, що це хороші руські.
Але ж ми згаємо, що хорощі руські - мертві руські.
"https://t.me/Sharpreview/16223 Ця війна чітко розставила всі пріоритети :
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.
Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі".
"хороших" кацапів стане значно більше.
А те, що вони "мовчать" - то таке, ці тварюки просто бажали б самі сидіти в путлерівському кріслі і просто по іншому "розбудовувати" імперію під власним управлінням. Живих хороших кацапів - не буває. Навіть з фаміліями Ургант та Фрідман - це просто різновиди кацапів...
Пробують нам втюхати "троянських конів", які хотіли побудувати меморіал "Бабин Яр" з радянсько-російськими наративами.
А з всякими там роднянскими, потрібно жорсткіше, бо продажні шавки.