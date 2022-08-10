Урганта, Фридмана и Роднянского в Госдуме объявили врагами России и требуют покаяния

Партия "Справедливая Россия" создала "группу по расследованию антироссийской деятельности" и включила в список деятелей, ведущих антироссийскую деятельность и выступивших против войны в Украине, Михаила Фридмана и Петра Авена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.ru.

ГРАД (группа по расследованию антироссийской деятельности) создана по инициативе террориста и сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина.

3 августа прошло первое заседание группы. Создан список из 140 представителей культуры, бизнесменов и общественных деятелей, которых фактически объявили врагами России за поддержку Украины. Среди них: Иван Ургант, Александр Роднянский, Михаил Фридман, Петр Авен.

В то же время Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил о "покаянии".

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"Творческий человек не обязан быть патриотом. Но мы верим в покаяние, в то, что люди меняются. Если деятель культуры готов публично поддержать страдающих жителей Донбасса и наши вооруженные силы, приехать в Донбасс независимо от того, что говорил в прошлом, я уверен, что наш добрый народ готов простить и принять", – сказал парламентарий.

Журналистам показали полный вариант "черных списков" деятелей культуры.



















