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Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння

Партія "Справедливая Россия" створила "групу з розслідування антиросійської діяльності" та включила в список діячів, які ведуть антиросійську діяльність та виступили проти війни в Україні, Михайла Фрідмана і Пьотра Авена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.ru.

ГРАД (група з розслідування антиросійської діяльності) створена за ініціативою терориста та співголови партії "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилєпіна.

3 серпня відбулось перше засідання групи. Створено список із 140 представників культури, бізнесменів та громадських діячів, яких, фактично, оголосили ворогами росії за підтримку України. Серед них: Іван Ургант, Олександр Роднянський, Михайло Фрідман, Пьотр Авен.

Водночас Депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов заявив про "покаяння".

"Творча людина не зобов'язана бути патріотом. Але ми віримо у покаяння, у те, що люди змінюються. Якщо діяч культури готовий публічно підтримати страждаючих жителів Донбасу та наші збройні сили, приїхати до Донбасу незалежно від того, що говорив у минулому, я впевнений, що наш добрий народ готовий пробачити та прийняти", - сказав парламентар.

Журналістам показали повний варіант "чорних списків" діячів культури.

Читайте: Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" в РФ, - росЗМІ

Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 01
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 02
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 03
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 04
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 05
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 06
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 07
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 08
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 09
Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння 10

Автор: 

Роднянський Олександр (8) росія (65934) Ургант (5) Прилєпін Захар (51) Михайло Фрідман (172) Авен Пьотр (32)


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Топ коментарі
+34
Иван Ургант выдвинул встречное контр-предложение:
Переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества - «ГОВНО».
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10.08.2022 17:26
+21
Ура ! В номинации "страна рабов" - РФ впереди планеты всей !
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10.08.2022 17:25
+17
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10.08.2022 17:37
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Ура ! В номинации "страна рабов" - РФ впереди планеты всей !
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10.08.2022 17:25 Відповісти
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10.08.2022 17:37 Відповісти
Начинаєця пресінг -- хаи відбиваюця
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10.08.2022 17:26 Відповісти
кіпіт наш разум вазмущьонний
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10.08.2022 18:28 Відповісти
Иван Ургант выдвинул встречное контр-предложение:
Переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества - «ГОВНО».
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10.08.2022 17:26 Відповісти
"Писателя Захара Прилепина" я не читал и читать не собираюсь.
Просто слыхал, что такой есть. Говорят, что относительно талантливый.
И вот я думаю, какой бы он ни был, каких бы взглядов не придерживался, но он все же писатель.
Неужели данный Захар не понимает, что с этими списками он скатился до роли обыкновенного визгливого хунвэйбина.
Сегодня покричит и пару-тройку голов снимет, а завтра его самого потащат в расстрельный подвал.
А по другому просто-напросто не бывает. На то они, хунвэйбины и нужны. Товар одноразового применения.
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10.08.2022 17:45 Відповісти
Точніше виріб разового використання.
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10.08.2022 17:57 Відповісти
хорошие русские? или не совсем русские, но тоже хорошие?
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10.08.2022 17:29 Відповісти
Фридман, Авен не зовсім "русскіе"

у нас з такий "руських" є спеціфічна партія "ОПЗЖ", чи то "За життя" чи то "За жиддя", хто їх там гундосих розбере
та й ЗЕленьский належить до той самой партії, чому він й так ненавидіть своїх прямих конкурентів, Рабіновича навіть громадянства позбавив

цікаво що в Росії всі ці істоти з довгими-довгими тоненькими вусиками, що в них ростуть з носа та якими вони здалека чують гроші в чужих кишенях - там всі такі істоти ПРОТИ Путлера, а у нас ЗА !
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10.08.2022 17:59 Відповісти
Ургант русский?! ))
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10.08.2022 19:13 Відповісти
а ти запитай у них, і більше і таких дурних питань не ставитимеш. хоча, якщо ти не вкурсі, то рузскій це не національність, такої не існує.
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11.08.2022 11:07 Відповісти
Тьфу!
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10.08.2022 17:30 Відповісти
Блюванул...
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10.08.2022 19:15 Відповісти
Фрідмана то той олігарх? Друг Садового? Не повірю. Хай профінансує кіллєра, що ліквідує хутіна. Тоді інша справа
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10.08.2022 17:32 Відповісти
там многие не против профинансировать но кто возьмется , да и бесполезно - его могут убрать разве что люди с его окружения
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10.08.2022 17:39 Відповісти
Зеленський цілком слушно закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян.

"Єдиний спосіб відбити у московії бажання захоплювати чужі території - це заборонити росіянам відвідувати західні країни" - сказав він. Досить делікатно й дипломатично.

І тут піднялося виття по мокшанським болотам!

Навіть обласканий гебнявий шизофренік Нєвзоров плюнув ядом, відкрив свою кацапську, імперську сутність та почав погрожувати, що їм, урускім лібералам не вперше воювати з президентами. А сам обісрався і піджавши хвіст здриснув з країни (чи відправлений ФСБ у відрядження з відповідним леґендуванням?)

Взагалі то українці мають силу й натхнення скинути будь яку корумповану, автократичну владу. А у Нєвзорових та іже з ними вистарчає лише скавульчати з за паркану.
.
Довідково про дозволи урускім їздити світом:

Так, Фінляндія 30 червня вирішила відновити видачу туристичних віз росіянцям. І фіни були шоковані, подивившись, що кацапи везуть з Європи: масово везли товари подвійного призначення, які підпадають під санкції.

І це не безневинні комп'ютери, смартфони чи предмети розкоші. Здебільшого це складні, професійні безпілотники з високоякісними відеокамерами та/або здатними перевозити корисне навантаження, навігаційне обладнання, у тому числі для судноплавства, високо інтегровані мікросхеми, дальноміри, пристрої нічного бачення та інші «сувеніри».

У зв'язку з цим уже відкрито понад 20 кримінальних справ, а решта матеріалів розглядаються.

Тобто, 4% туристичного потоку були або працівниками спеціальних служб, або громадянами, яких завербували, щоб займатися промисловим шпигунством та для вивезення з Європи до московії гостродефіцитних для військових, товарів, які вони не можуть отримувати юридично (дані по Фінляндії від Max Mykhaylenko)
.
Отже - безпека світу в забороні московітам відвідувати країни умовного Заходу. Вони приїжджають, шкодять, гадять, клянуть господарів за гостинність.

Значна частина запущених у нашу Європу урускіх виявилися аґентами ФСБ, терористами та контрабандистами. Хто не проявив ще себе - знаходяться в очікуванні команди на активізацію злочинної діяльності.
.
"Не вір псови та москальови!" - народна мудрість
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10.08.2022 17:34 Відповісти
это типа списки на получение украинского гражданства?
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10.08.2022 17:34 Відповісти
ну гражданство это вряд ли после той шумихи с Невзоровым , ну а вид на жительство можно дать почему бы и нет а там видно будет
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10.08.2022 17:41 Відповісти
"Я порубил зелень, как красный Комиссар жителей украинского села", - такой фразой российский актер и телеведущий Иван Ургант прокомментировал процесс нарезки зелени в кулинарном шоу на российском Первом канале.
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10.08.2022 17:35 Відповісти
Хороший русскій гандон.
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10.08.2022 17:41 Відповісти
Жарти з розряду про порноактрису і ********* палички.....
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10.08.2022 17:44 Відповісти
Розстріляти всіх! Потім реабілітуємо( не звикати)...
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10.08.2022 17:39 Відповісти
Надеюсь, наши не додумаются давать эти харошим руским украинский паспорт. Хотя, Фридман уже вроде окучивает ОПу.
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10.08.2022 17:43 Відповісти
Те, кто молчит - тоже враги?
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10.08.2022 17:47 Відповісти
І кого з цього переліку хочуть впровадити до нас як агентів впливу?
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10.08.2022 17:48 Відповісти
Кого цікавить московський цирк, коли своє криворагулне шапіто є!?
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10.08.2022 17:59 Відповісти
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10.08.2022 18:03 Відповісти
Чому Роднянський не повинен бути проти якщо його син в Ощадбанку працює на високій посаді?
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10.08.2022 18:10 Відповісти
Черговий фейк ФСБ. Гарний орк - 200-й орк.
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10.08.2022 18:16 Відповісти
а теперь мы сунем во фреш апельсин и его запресуют как дума Урганта
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10.08.2022 18:16 Відповісти
Таке уже було. Якийсь ******* вважа що він може якісь списки складати.
Тому шо йому хтось не подобається.
Скиньтесь хто в списку та вбийте того прилепіна. Щоб більше не складав нічого.
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10.08.2022 18:16 Відповісти
Перед війною Ургант все шуткував,що американці лякають,що росія нападе і посольства такі смішні,вивозять своїх людей. Я написала що тільки дибіл може жартувати на подібні теми і дивись Ваня,щоб тобі не прийшлося вивозити своїх дітей. Так і сталося. Так що віри йому нема,дуже багато жартів про Україну за ним тягнеться.
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10.08.2022 18:19 Відповісти
на мой взгляд это обычная гэбэшная разводка, затеянная, например, что бы снять санкции с Фридмана. Ургант добавлен в эту компанию, что бы все выглядело более пестро...
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10.08.2022 18:19 Відповісти
Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни… Вы почистили мой клинок?" пошултил Ургант в программе Смак....после Ваня извинился и снова поглумился"В качестве самонаказания обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан. Ваш Иван "Подчеревок" мы всё помним Ваня.....
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10.08.2022 18:22 Відповісти
Мудак. Як і інші нє_такіє_руzкіє, яких Марафон зеленського тягне в зомбоящик.

Георгій Тука:

"Юлія Латиніна… Правільниє рускіє?

Навожу цитату тієї самої Латиніної за 2014 рік:

«С моей точки зрения, на этой неделе выиграна война России против Украины, и она даже завершилась капитуляцией в Женеве.
Причем, она выиграна с настолько разгромным счетом и при такой полной бездарности украинских властей, что всякое сочувствие к расчлененной стране, откровенно говоря, пропадает»."
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10.08.2022 19:15 Відповісти
Повна фігня це рашиський сценарій як заслати цих козачків в Україну може отримають громадянство, хай розшатують Україну зсередени через інформаційний простір як "хорошие русские"
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10.08.2022 18:48 Відповісти
ТА ВЫ ШТО!?!?!?
надо полагать, что это ГОВНО расейское скоро всплывёт на ЗЕлёнов едином шмарафоне и начнёт нам вещать менторским тоном, что не вся срусня такая а именно он, моральные уроды сруского мира не такие. Гнать эти отбросы ургантов и т.д. от Украины прокисшими ссаными тряпками от МОЕЙ СТРАНЫ! И как можно дальше.
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10.08.2022 19:01 Відповісти
6 янв. 2015 г. - Александр Роднянский: Украина ничего не сделала для Крыма, его присоединение к России было неизбежно.
Предатель он и в Бурятии предатель.
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10.08.2022 19:03 Відповісти
О уже и расстрельные списки подоспели )
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10.08.2022 19:14 Відповісти
І що нам з цього?

Ну Арахамія зараз буде тулиьи, що це хороші руські.
Але ж ми згаємо, що хорощі руські - мертві руські.
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10.08.2022 19:28 Відповісти
🤔 ну что там, украинцы с Цензор.нет присоединились к думачью в общем порыве? Все жэ русские #%&#%% как всем известно. 🙂
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10.08.2022 19:41 Відповісти
Зовсім мордорці очманіли. Виходить по-їхньому мовчання --- вже злочин. Як той чистий аркуш паперу. Тепер усі оті добродії і добродійки будуть ґорлати славу государю і троха сцятись кип'яточком. Звична оркська картинка.
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10.08.2022 19:59 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16250 Олег Шарп : "Як я і думав, за цей текст, нижче, мене у сотий раз забанили у ФБ, а тому я вже у телеграмі назавжди - повертатись до чистоплюя Цукерберга не планую - вибачте"

"https://t.me/Sharpreview/16223 Ця війна чітко розставила всі пріоритети :
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.
Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі".
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10.08.2022 20:01 Відповісти
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10.08.2022 20:33 Відповісти
на цензорі потрібно відкрити окрему рубрику "новини з дурдому". спеціально для поціновувачів таких новин
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10.08.2022 20:51 Відповісти
Це добре - засрашка надзвичайно стрімко повертається до 30х років. Вже складають списки "ворогів народу" з числа "інтелігенції та міщан". Завтра ці списки будуть серед перших на експропріацію майна та на розстріли.

"хороших" кацапів стане значно більше.

А те, що вони "мовчать" - то таке, ці тварюки просто бажали б самі сидіти в путлерівському кріслі і просто по іншому "розбудовувати" імперію під власним управлінням. Живих хороших кацапів - не буває. Навіть з фаміліями Ургант та Фрідман - це просто різновиди кацапів...
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10.08.2022 21:39 Відповісти
А Овсяннікову часом не включили у той список? Як же без неї.

Пробують нам втюхати "троянських конів", які хотіли побудувати меморіал "Бабин Яр" з радянсько-російськими наративами.
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11.08.2022 03:01 Відповісти
Дєло врачей-отравітелей, вид сбоку.

А з всякими там роднянскими, потрібно жорсткіше, бо продажні шавки.
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11.08.2022 03:52 Відповісти
 
 