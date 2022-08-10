Урганта, Фрідмана та Роднянського у Держдумі оголосили ворогами Росії та вимагають покаяння

Партія "Справедливая Россия" створила "групу з розслідування антиросійської діяльності" та включила в список діячів, які ведуть антиросійську діяльність та виступили проти війни в Україні, Михайла Фрідмана і Пьотра Авена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.ru.

ГРАД (група з розслідування антиросійської діяльності) створена за ініціативою терориста та співголови партії "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилєпіна.

3 серпня відбулось перше засідання групи. Створено список із 140 представників культури, бізнесменів та громадських діячів, яких, фактично, оголосили ворогами росії за підтримку України. Серед них: Іван Ургант, Олександр Роднянський, Михайло Фрідман, Пьотр Авен.

Водночас Депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов заявив про "покаяння".

"Творча людина не зобов'язана бути патріотом. Але ми віримо у покаяння, у те, що люди змінюються. Якщо діяч культури готовий публічно підтримати страждаючих жителів Донбасу та наші збройні сили, приїхати до Донбасу незалежно від того, що говорив у минулому, я впевнений, що наш добрий народ готовий пробачити та прийняти", - сказав парламентар.

Журналістам показали повний варіант "чорних списків" діячів культури.

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