Евросоюз разрешил беженцам из Украины пользоваться украинским водительским удостоверением на период пребывания под защитой

Лица, получившие в ЕС статус временной защиты, официально могут пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена на протяжении всего периода пребывания под защитой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С июля лицам, получившим в ЕС статус временной защиты, официально разрешено: пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти лица теперь могут пользоваться водительскими удостоверениями старого образца, оформленными кириллицей, без наличия заверенного перевода или международного водительского удостоверения (но нужно иметь документ для подтверждения личности).

При этом эти лица могут пользоваться выданными впервые на 2 года украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия (действительны водительские удостоверения, которые не были обменены с начала 2022 года, все остальные – подлежат обмену на территории Украины).

Эти граждане также могут получить без сдачи экзаменов временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или похищения украинского удостоверения.

Также читайте: Правительство Испании назначило помощь беженцам из Украины