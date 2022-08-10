В ОП людям ежедневно морочат головы контрнаступлением. Это ложь, - Корбан

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан считает, что власти ведут ошибочную информационную политику, не предоставляя гражданам правдивой информации о состоянии дел на фронте.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Людям нужна информация. Люди хотят знать правду. И даже правду о войне. Потому что очень много фактов скрываются. Еще раз говорю, должна быть военная цензура. Для этого должны быть четко выписаные критерии, где говорится что такие, такие факты не освещаются.

"Извините, когда вообще разные советники Офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление в Херсонской области, ВСУ начнут… И делают это на постоянной основе — люди ожидают этого. Люди надеются на это… Один помощник Офиса президента, другой некий эксперт Офиса президента, третий — выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы — сейчас Хаймарсы, здесь разбили, здесь пойдем. Начинаем контрнаступление. 3−6 недель — освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду", — подчеркнул Корбан.

По словам главы штаба обороны Днепра, российская армия укрепляет свои позиции на Юге Украины, перебрасывая туда людей и технику.

"Например, на прошлой неделе в Херсонскую область россияне завезли около 30 батальонно-тактических групп. Знаете, сколько это людей - 20 тысяч. Хотя говорили, что у него (Путин. - Ред.) нет резервов, что он из Крыма никого не завозит. Он завез кучу техники, танки.

О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем морочать головы людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Чем когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности", – отмечает Корбан.

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По его мнению, в настоящее время план Путина по Украине - оккупировать южные области, чтобы отрезать нашу страну от моря.

"Планы у него такие: он собирается оккупировать Харьковскую область и отобрать ее, соответственно Донбасс - Луганск и Донецк, он собирается оккупировать Запорожскую область, которую уже оккупировал на 80%. Он почти полностью оккупировал Херсонскую область, он собирается оккупировать Николаевскую и Одесскую области, отрезать Украину от моря, и сделать Украину неким внутренним государством".