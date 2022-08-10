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Новости Война
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В ОП людям ежедневно морочат головы контрнаступлением. Это ложь, - Корбан

корбан

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан считает, что власти ведут ошибочную информационную политику, не предоставляя гражданам правдивой информации о состоянии дел на фронте.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Людям нужна информация. Люди хотят знать правду. И даже правду о войне. Потому что очень много фактов скрываются. Еще раз говорю, должна быть военная цензура. Для этого должны быть четко выписаные критерии, где говорится что такие, такие факты не освещаются.

"Извините, когда вообще разные советники Офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление в Херсонской области, ВСУ начнут… И делают это на постоянной основе — люди ожидают этого. Люди надеются на это… Один помощник Офиса президента, другой некий эксперт Офиса президента, третий — выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы — сейчас Хаймарсы, здесь разбили, здесь пойдем. Начинаем контрнаступление. 3−6 недель — освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду", — подчеркнул Корбан.

По словам главы штаба обороны Днепра, российская армия укрепляет свои позиции на Юге Украины, перебрасывая туда людей и технику.

"Например, на прошлой неделе в Херсонскую область россияне завезли около 30 батальонно-тактических групп. Знаете, сколько это людей - 20 тысяч. Хотя говорили, что у него (Путин. - Ред.) нет резервов, что он из Крыма никого не завозит. Он завез кучу техники, танки.

О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем морочать головы людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду.  Чем когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности", – отмечает Корбан.

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По его мнению, в настоящее время план Путина по Украине - оккупировать южные области, чтобы отрезать нашу страну от моря.

"Планы у него такие: он собирается оккупировать Харьковскую область и отобрать ее, соответственно Донбасс - Луганск и Донецк, он собирается оккупировать Запорожскую область, которую уже оккупировал на 80%. Он почти полностью оккупировал Херсонскую область, он собирается оккупировать Николаевскую и Одесскую области, отрезать Украину от моря, и сделать Украину неким внутренним государством".

Корбан Геннадий (548) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+60
Гена, мы этих поцев из *ОПы не слушаем уже 3 года. Только ЗСУ нам правду скажет.
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10.08.2022 22:49
+60


Арестовича точно не треба ні до кого додавати.
Йому треба копнути так, щоб летів аж на паРашку, саме там таких дешевих брехливих пропагандонів кожний перший.
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10.08.2022 22:56
+56
Из одной крайности в другую. Наверное, если сложить Корбана с Арестовичем и разделить на 2, получим что-то близкое к реальности.
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10.08.2022 22:48
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Не ну Гене можно верить, у него свой человек в ОП, целый зам
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10.08.2022 23:21 Ответить
Контр наступ це величезні втрати, особливо коли противник укріплюється вже 4 місяца( це ми побачили під Харьківом). Ніхто не готовий брати на себе відповідальність, от і все...
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10.08.2022 23:31 Ответить
'Контрнаступ = втрати' це деза зелених і ворогів! Для фізичної присутності на території ця ж територія звільняється від окупантів дистанційною зброєю, а потім піхота підчищує залишки живої сили ворога по льохах і схованках, а також проводить розмінування території! Запам'ятайте всі- контрнаступ це не закидання м'ясом як в совкових фільмах і фактах з історії воєн! Це єдино можливий спосіб перемоги України!!!!! Всі хто проти контрнаступу ЗСУ - вороги!
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11.08.2022 11:10 Ответить
Война - путь обмана.
Глупо заставлять свое военно-политическое командование говорить правду во время войны. Правду надо понимать. То, что тяжело и надо помогать кто чем может - и так понятно большинству. Если кому непонятно, то может этим и лучше "морочить голову."
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10.08.2022 23:31 Ответить
Браво!
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10.08.2022 23:32 Ответить
Нужно посмотреть новогоднее удручение зеленского, где он народ посадил на детские детсадовские стульчики и разговаривал с ним, как с немовлям...

Любой психотерапевт вам скажет: если у человека мозгов на старшую группу детсада - ему комфортно общаться с младшей группой... Только так он умеет перебороть свои комплексы неполноценности ...ему надо , чтоб собеседник был ещё тупее чем он сам.

Вот о чём те детские стульчики в новогоднем удручении...
о том же и приглашение на майские шашлыки...
о том же "не надо сеять паники - пусть лучше погибнут десятки тысяч людей..."
о том же - неприглашение умных сМИ на перссухи
о том же - беззаконная вырубка телеканалов... (это просто истерика - запущенный случай болезни)

А если нет таких дурных собеседников , а пациент продолжает вести себя так , как -будто они есть...

Тут два варианта поведения.
Или лечиться у психотерапевтов.
Или диктатура фасончика ленина-сталина-путина-мао-кыма-бацьки ...

То есть всех кто умней выгнать из страны, отравить, посадить в тюрьмы, отобрать паспорта, уничтожить, наконец...
чтоб стать самым умным среди тех терпил, кто остался ...
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10.08.2022 23:35 Ответить
А якщо немає мізків і на молодшу групу , тоді буває отаке - https://www.facebook.com/100002116735901/videos/1143008709587304 ...
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10.08.2022 23:55 Ответить
А тепер давайте по-чесноку... Мабуть вже настав час коли казати правдо стає життєво необхідним і я сподіваюся на цензорі є достатня кількість адекватних людей спроможних сприймати адекватну реальність навіть сувору...

Лівобережна Україна аж до самого Запоріжжя - втрачено. Луганська область втрачена повністю, Донецька на 99%, Ніколаєвська на 90%, Херсонська на 90%. рашка має сухопутний коридор на Крим. Частково втрачена, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорзькі області...
Більше мільйона українців вивезено на рашку, середніх більше 200тис наших діточок. 8 млн внутрішньо переміщенних, 6 млн виїхало за кордон середн них до2 млн наших діточок більшість з яких сюди вже не повернуться.
70 відсотків економіки,зникло. Наша економіка зав'язана на імпорті і експорті, а експорт зав'язаний на імпорті, левова частка котрого йде через порти, порти закриті. Обл адміністрації вже зараз не мають чим сплачувати комуналку, а попереду зима, а наступний рік буде ще важчим.

У нас же не вистачає *********** і навіть більше, весь світ не взмозі на разі надати нам бодай мінімальну кількість для ефективного захисту не кажучи вже про конторнаступ..лише США нам передала більше 100 стволів 155мм м777, для ефективної роботи ствол має випускати до 500 снарядів за добу, що дорівнює 50тис снарядів на добу на сотню стволів, за місяць це півтора мільйони...всього у штатах було запасу приблизно 2.5млн снарядів 155мм.
Ще багато чого можна додати, але мабуть цього досить на сьогодні.
Але вже пора робити висновки, вимикати арествичей і телемарафон і всім їбашити хто чим може, але якщо лайно у владі не припиниться, то все буде даремно.
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10.08.2022 23:35 Ответить
Вот зрада так зрада, нет - ЗРАДА.
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10.08.2022 23:40 Ответить
и николаевская потеряна и одеська и чернивецька,ты и полтавська и киевская и вообще нам всем ***** иди поплачь в подушку,мы все умрем какая печаль.а для начала карту открой клоун
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10.08.2022 23:47 Ответить
без слова на букуву П та переходу на особистості в останньому реченні- плюсую.
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10.08.2022 23:57 Ответить
Мабуть ти з Марганця пишеш, чи може з Маріуполя Миколаєва Зеленодольська Харкова Апостолова Нікополя Сумщини чи Чернігівщини Луганщини чи Донеччини чи Запоріжжя Херсонщини Криму???
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11.08.2022 11:13 Ответить
Артіліріст! (( на скільки вистачить " ефективної" гармати якщо вона щодоби буде робити 500 пострілів ? Так що з тебе на сьогодні дійсно досить ! Піди пар випусти ((
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10.08.2022 23:57 Ответить
Що це за пропаганда?Як це частково втрачена Сумська,Полтавська обл?Там взагалі зараз кацапів немає...Щось з географієй не дуже...
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10.08.2022 23:57 Ответить
.. .
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11.08.2022 00:02 Ответить
Про мою Сумщину ти шось перегнув! Обстріли є кожного дня, але орків точно не має та й на рідких "зальотчіків" влаштоувється сафарі, якщо випадково не туди забрели!
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11.08.2022 00:15 Ответить
А как они вообще зашли на Сумщину? Не через Чонгар же... Почему никто не орет:Кто сдал Сумщину?

Шо за беспредел. Такое впечатление что у нас вообще нет сотен километров границы, только Чонгар.
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11.08.2022 00:20 Ответить
Ти дібіл? Ніхто не кричить про прикордонні з рф області, бо це об'єктивно зрозумілі перші цілі для атаки і тисячи кілометрів території! А сраний перешийок 10 км в ширину! Його легко можна було контролювати вогнем дистанційно і ніякі десятки тисяч рашистів зараз би не поселилися б на півдні і не окопалися, не крали б зерно воду електрику, не катували б місцевих, і Маріуполь не був би блокований!
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11.08.2022 11:17 Ответить
Його легко можна було контролювати вогнем дистанційно

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Эксперд на эксперде.Это даже не смешно,это болезнь вызванная компьютерными играми.
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11.08.2022 13:14 Ответить
Дивіться карту не лише окапації, але і постійних обстрілв. Чи ви важжаєто що під обстрілами і з мінами можна жити, працювати, народжувати? Це сіри зони, а отже для України вони є втраченими, не туди не сюди.
Але так дивіться арестовича і подібніх, що завтра вже звільнять вам Херсон.
Але насправді у вас просто нема тих кто із перших рук вам би сказав як на південо східному і східних напрямках виконуються вимоги що до арт підтримки.

Так в цьому конфлікті ми маємо випускати близька 500 снарядів зі 155го стволу на добу, так ресурс у ствола 2-3 тисячи пострілів. це значить що потрібна логістика аби змінювати конжні 3-4 доби стволи на гарматах. І це лише 155 мм.

Я розумію що я не арестович і не телевізор. Та елементарній матемаці та даним реальних військових експертів на то пофіг. А ви і дали можете чекати з дупами на дивані як ми "будєм всех бамбіть".
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11.08.2022 00:21 Ответить
И шо вы думаете никто не видел карту? И шо вы предлагаете?
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11.08.2022 00:28 Ответить
Та досить нить.Піди хай сусідка витре носик.Гнати таких людей.все пропало нас покинули.Залізь в підвал і не вилазь поки не почуєш салюти перемоги.
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11.08.2022 00:36 Ответить
Я не писав що треба закритися у підвал і там плакати все пропало. Як раз навпаки, але ж ви дочитавши до місця що не співпадає із арестовщенною вимкнули мозок увімкнули спам і перейшли на особисті образи.
Як перемогти якщо не дивиться правді у вічі?
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11.08.2022 08:57 Ответить
Корбан не понимает что такое информационная война. От этого и вещает сей текст. Правду ему скажи, да направления покажи, да численность войск расскажи и фото приложи. Как в сказке.
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10.08.2022 23:36 Ответить
Так уже кажется Арестович и заявил,что постоянный трындёжь про наступление-элемент инфовойны,чтоб враг не расслаблялся.
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11.08.2022 00:19 Ответить
Я считал Корбана умнее.
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11.08.2022 12:42 Ответить
по сути Корбан прав! боятся правды, хотя правда победит! все тайное станет явным! Бог не ошибается... хотелось бы что б наш Зеленский это понимал, а еще что б он понимал что покаяться и оставить грех это дело богоугодное, а потому Небо быстро отреагирует в зримом поле так что и до русни дойдет что они натворили... слава Иисусу Христу который хранит Украину!
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10.08.2022 23:37 Ответить
я смотрю вам важнее чтобы победила некая "правда".
А не УКРАИНА.
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11.08.2022 10:17 Ответить
может тем людям, которым морочат головы (и тем, кто морочит головы) стОит пойти запилить оборонный завод\построить бомбер-метро\потренироваться в стрельбе и т.п.? а то как машин завозить в воюющую страну под ракетные обстрелы - так деньги есть, а, к примеру, сделать оборонку в концессию, если уж выбрали то, что есть - так нет. 200 000 машин, за сколько там в среднем 10к уев, это ж почти 2 миллиарда заграничных денег. а сколько бабла ушло с\на беженцев-переселенцев-туристов заграницей... у нас приоритеты конечно как всегда не те, потому и война, причем - надолго, пока не поумнеем.
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10.08.2022 23:57 Ответить
що значить 'брехня'? Наступ України "через 2-3 тижні (с)" - є чистою правдою!
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11.08.2022 00:00 Ответить
З чим наступати зібрався, Ваня Кузнєцов (Джон Сміт)? Рогатку вже купив?
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11.08.2022 10:11 Ответить
Арестович -трындит, теперь Корбан трендит.

Арестовича соушаешь - мы победили.
Корбана - все, поражение.

А пошли вы на хрен, балаболы!

Взяли автоматы и вперед!
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11.08.2022 00:28 Ответить
Зеленский бреше. Вже здав Азов. Здав Херсон. Чека на референдум. А ворог готуе наступ на Миколаев
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11.08.2022 00:45 Ответить
Кацапе , тобі на клаву не поставили української розкладки ? Нєдоработочка ... Як же тепер Зраду сіяти ?
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11.08.2022 01:27 Ответить
@

Ой, який щирий українець!

«Клава», навіть нЄдоработочка через «є», ну таке ж українське слово.

А зраду намалювали з великої, бо йде з самого величного офісу, мабуть?

(Хлопці, вам нічого шастати тут на форумі, дурно тільки час згаєте . Зелеботам тут нічого не відвалиться і вам просто не заплатять).🤮🤮🤮
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11.08.2022 05:55 Ответить
забрали гражданство и он обиделся?)
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11.08.2022 00:56 Ответить
Яка різниця , що говорить Корбан чи Зеленський. Хто іх слухає?
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11.08.2022 01:09 Ответить
Насчет "диванных экспердов". Мало кому известно, что в марте 1943 года вермахт силами ГА Юг запланировал армейскую операцию Хибигт. Уже был сверстан план, рассчитаны силы, определены ударные части и цели. Целью операции было уничтожение всего левого крыла ЮЗ фронта с срезанием плацдарма в Барвенкове и контрудара в районе Донецка а наступление на Белгород было определено второстепенным. Но вмешались горячие головы в ГШ вермахта, начальник которого по прозвищу шаровая молния убедил Гитлера провести двух сторонее наступление на Курск, все возражения об отсутствии каких нибудь тактических и оперативных преимуществ отметались сходу. С сентября 1942 года ГШ вермахта начало руководить ОКВ и возобладали "стратеги" с песней и барабанами по полю боя. А получилось как всегда в таких случаях. Левое крыло ЮЗ фронта через Полтаву вышло к Кременчугу,Запорожью и на реку Молочная. Так и закончилась ейфория. Кто видит лучше поле боя, тот и будет победителем. А песняры и барабанщики пускай играют свои свадебные песни на Печерских пагорбах.
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11.08.2022 02:04 Ответить
И не говорите. Корбану из Польши безусловно виднее, чем Залужному из Киева.
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11.08.2022 02:31 Ответить
@

Знав я одного Рабіновича, депутата з ОПЗЖ, він зараз утік кудись.
Ви, часом, не родич йому?👈👀
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11.08.2022 06:00 Ответить
А тобі ще краще видно. Корбан правий. Не треба брехати і піаритись. Результат брехні - азовці. І не треба приплітать Залужного , він нічого не каже. Коли потрібно евакуватись , люди не маючи інформації вірять арестовичу. Верещак заявляє про зелені коридори а людей обстрілюють. Виявляється що кацапи не знали що з ними договорювались. Паніку розводити не треба , про *чиленость* як тут один писав -Корбан теж сказав : потрібна воєнна цензура щоб не мололи що кому хочеться. А таке заколисування ще і викликає таке відчуттящо у нас все добре а людей з війною дурять. Народ *устает от войны* , а в Миколаєві ,наприклад , не * устают*.
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11.08.2022 06:23 Ответить
корбан мудак, і при пороху ще легко відбувся, а по нормальному мав ще в тюрмі сидіти.
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11.08.2022 07:44 Ответить
якби був винен його вжеб посадили.
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11.08.2022 08:13 Ответить
надо быть сильно глупым или наивным человеком чтобы верить в обещания кацапов.
вы поверили когда они сказали что ничего не обещали? ну, ок
на самом деле с азовцами было как у Пороха с Илловайском - в полном окружении нет выхода, можно рассчитывать только на милость врага.
Так что выбора НЕ БЫЛО.
Ни у азовцев в Мариуполе ни под Илловайском...
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11.08.2022 10:15 Ответить
@

Не пропала, поки такі люди, як ви, в нас є.🚽

Канада нам поможе, ви ж над тим працюєте, чи не так?🤷‍♂️
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11.08.2022 06:08 Ответить
Ні. Він там свій зад ховає.
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11.08.2022 06:24 Ответить
зелень,сторожем на запорожскую лектранстанцию.
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11.08.2022 03:03 Ответить
ОПа просто ведет обман противника. Мы мол, наступаем на Юге, а на самом деле никуда не наступаем, а наоборот, отступаем на Донбассе. Сунь Цзы "Приёмы ведения войны основаны на обмане. Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко."
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11.08.2022 07:17 Ответить
Про китайские премудрости-резонно, но чтоб ОПа что-то «вела», кроме оправдания бездарной и преступной политики своего лидора-не верю
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11.08.2022 07:37 Ответить
ОП дурить не окупанта, а власний народ.
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11.08.2022 10:19 Ответить
Осталось понять, зачем это делается. Все просто: чтобы обмануть чужих нужно обмануть своих. Не нравится слушать Арестовича, слушайте Е.Карася. Он ясно высказался по поводу зрадойобов, вам понравится. Взрослые люди понимают, что им врут, а голосовавшие за Зеленского так и будут за него голосовать Это война, требуется колоссальное терпение, а не правда. Правду потом узнаем, если захотим, конечно...
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11.08.2022 07:23 Ответить
такого препода, наши академии потеряли!!!)))
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11.08.2022 08:04 Ответить
Корбан, милый.... Иди За Кораблем!!!
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11.08.2022 08:06 Ответить
Вірю ЗСУ,а не корбану.
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11.08.2022 08:26 Ответить
Здається я йому починаю вірити. Невже Південь здали за три дні, щоб потім героїчним контрнаступом звільняти??

ПС: все тут не можу писати, бо забанять
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11.08.2022 08:32 Ответить
Корбан лучше бы ты в процесс этот не лез. Освобождение территории будет, но не мгновенно и не там где анонсируюется, потому что кормить дезой противника ещё важнее, чем уведомлять свое население про реальные планы.
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11.08.2022 08:35 Ответить
"кормить дезой противника " - хіхіхіхіхі!, а не думаєте ви, що в демографічному й географічному положенні України противник (а для кого асвабадитель) знає більше ніж автори місцевих публікацій.
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11.08.2022 09:02 Ответить
Наших @издунов пиарщиков слушать и верить им нельзя. Нужно выискивать инфу американских и европейских аналитиков. По Корбану - да бандит, да, весь в криминале-но это отдельная история.Лишать гражданства без законных оснований , без объяснений - это методы России и С Кореи, мы вполне можем ими стать после третьего срока президенства Зе. Так могут у любого просто так ,, одолжить печень,, , сделать с человеком что угодно , учитывая что суды, прокуратура, все силовые органы - личная собственность Зе и СН
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11.08.2022 08:55 Ответить
американский институт изучения войн устроит?
ISW: ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине - ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ 2022

Украинские силы, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.

Источник: аналитики американского Института исследования войны (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-23 ISW )

Детали: Информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограничена и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.

ISW пишет, что район между линией фронта и Херсоном является сельским и в основном состоит из небольших населенных пунктов, с меньшей вероятностью сообщающих о передвижении войск и боев, что позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые появляются в отчетах из открытых источников. У российских властей также нет стимула сообщать о победах ВСУ.

Институт добавляет карты боевых действий:
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11.08.2022 10:02 Ответить
Сьогодні йде війна і в цій війні інформація є одним із головних видів зброї.
Добре відомо, що при владі у нас сьогодні дилетанти, які потрапили до керівництва завдяки популізму. Тому народ повинен навчитися фільтрувати інформацію, відокремлювати зерно від полови. Для цього потрібно народові увімкнути мозки, а це робити переважна більшість не бажає, тому і МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО.
В Україні почалася скритна перевиборна агітація, тому потік інформації на наші голови зростатиме з усіх джерел. Тому вмикаємо мозки.
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11.08.2022 09:08 Ответить
не бачу зв'язку між його паспортом і тим що в нього незаконно відібрано громадянство України, що він мав від народження.
юридичних підстав позбавляти його громадянства немає.
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11.08.2022 10:00 Ответить
я розумію емоції Корбана і йому співчуваю, але він не правий. Контнаступ вже йде.
Але нехай говорить - може це дещо деморалізує окупантів та розслабить їхні булки.
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11.08.2022 09:57 Ответить
Ти реально думаєш, що ворог не знає де йде вже контрнаступ і чи йде він взагалі? А от українці реально не знають!!!!
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11.08.2022 11:24 Ответить
А от українці реально не знають!!!!
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ

Что вам лично, даст информация о наступлении?Есть общая картина боевых действий,большего вам знать не положено.
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11.08.2022 13:08 Ответить
а генерал Марченко говорить, що Херсон скоро звільнять. Генералові я вірю більше.
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11.08.2022 10:06 Ответить
Ви неуважні, Марченко каже про ймовірність і можливість, а не про реальність. Тобто він тут виступає в ролі військового експерта, і от якраз такому експерту треба вірити. Нажаль Марченко під ковпаком зелених уродів, і тому в жодному з його інтерв'ю він не казав про реальний стан справ, навіть тих, які вже є минулим.
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11.08.2022 11:27 Ответить
радует что хоть кто то мало мальски кое какой более или менее реальный свет пытается донести!а то всё один в один с рашкой,на рахе скармливают плебсу ,,прошлые победы"(ВОВ) а в украине скармливают призрачную будущую(под соусом деокупаций и всякого рода ,,призрачных контрнаступлений") . .
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11.08.2022 10:13 Ответить
Дело совсем не в том,что говорит Корбан,а в том,что Филатова лишили кошелька.
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11.08.2022 15:17 Ответить
Коломойский хочет из корбана сделать как бы оппозицию. Да не из него одного. Этим оттеснить других политиков, не связанных с коломоем.
Вроде говорит другое чем ОП, критикует ОП. Но деньги в один мешок - к коломою. Но и между собой часть распределят.
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11.08.2022 15:44 Ответить
​​🏛️Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр весьма туманно сообщила об утечке информации, допущеной "военным в высоком звании" в интервью прессе. По словам госпожи Маляр речь идет о сливе в прессу "содержания стратегических (оперативных) планов использования Вооруженных сил Украины".

☠️И главное. Госпожа Маляр сообщила, что против высокопоставленного военного уголовное дело открыло СБУ.

😮Наши источники сообщают, что "высокопоставленный военный" это никто иной как генерал Дмитрий Марченко, ставший известным после обороны Николаева весной текущего года. А интервью, в котором он якобы слил "самую военную тайну", это то самое интервью, которое и сейчас тиражируют все украинские СМИ, и в котором Дмитрий Марченко сообщил что юг Украины, Донбас и Крым Украина вернет военным путем.

🤬Интервью генерела Марченко привело в бешенство главу Офиса президента Андрея Ермака. Источники сообщают, что еще вчера Офис президента обрывал телефоны главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, чтобы тот повлиял на Марченко и запретил ему общение с прессой. А когда Ким ответил, что он на Марченко никакого влияния не имеет, генерала Марченко вызвали в Киев. Прямо в Офис президента. На разговор.

📺Дело в том, что каждое появление Марченко в СМИ, это прямой вызов команде Зеленского. Генерал Марченко до сих пор пребывает под следствием по делу о закупке в ВСУ якобы бракованных бронежилетов... которыми сейчас ВСУ успешно пользуются. Более того. Дело Марченко было основанием, из-за которого три года Министерство обороны не закупило ни одного бронежилета, просто потому что техусловия "бронежилетов Марченко" были обьявлены (но не признаны судом) вредительскими, а никаких иных никто не создал. Даже сейчас Минобороны закупает бронежилеты по ТУ Марченко, за которые он пребывает под следсвием.

🤔Казалось бы, в чем проблема? Заявить об ошибке следствия и извиниться перед Марченко. Разве сложно?

🙅🏻‍♂️Сложно. Потому что залог за Марченко внес Петр Порошенко. И признание Марченко невиновным предусматривает возвращение денег Порошенко. А этого Офис президента допустить не может вообще. Возврат денег Порошенко это будет такой имиджевый удар, после которого смех будут вызывать любые обвинения в адрес экс-президента.

💵Проблему уже пытались решить. Марченко предложили написать согласие перечислить деньги залога в фонд поддержки ВСУ... при Генеральной прокуратуре Украины. Послал Марченко господ прокуроров со всей армейской прямотой.

🤫Ермак прекрасно понимает опасность раскручивания имджа Марченко в прессе. Именно по-этому Марченко вызвали на разговор, а СБУ руководимая человеком Татарова, Малюком, опертивно открыла против него дело.

😡Генералу Марченко будут прямо угрожать новым делом и решеткой. Только залог внести по такому делу уже не удастся.https://t.me/pecherhill
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11.08.2022 21:23 Ответить
А я все думала, хто ж той "військовий з високим званням"? Шкода, що Марченко. Читала його інтерв'ю, ніякого витоку важливої інформації не побачила. Дуже шкода, якщо почнеться новий виток політичних репресій проти військових.
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12.08.2022 01:17 Ответить
Корбан - пшол на
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12.08.2022 01:35 Ответить
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