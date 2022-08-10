Инвесторы отсрочили Украине долги до 2024 года, - Шмыгаль

Инвесторы согласились на отсрочку платежей по внешнему долгу Украины до 2024 года с возможным продлением еще на год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Благодарим за шаг солидарности. Благодарны также странам G7 за поддержку этой позиции", - написал он.

"Эти деньги помогут сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии", – добавил Шмыгаль.

Владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора", по словам премьера, тоже согласились на отсрочку.

"Это позволит Украине лучше подготовиться к самому сложному в истории отопительному сезону и более эффективно восстанавливать разрушенную российскими террористами инфраструктуру", - добавил он.

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Благодаря этому за следующие два года Украина сможет сэкономить почти 6 миллиардов долларов для финансирования других насущных потребностей бюджета, пояснил министр финансов Сергей Марченко.

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