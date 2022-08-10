Инвесторы отсрочили Украине долги до 2024 года, - Шмыгаль
Инвесторы согласились на отсрочку платежей по внешнему долгу Украины до 2024 года с возможным продлением еще на год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Благодарим за шаг солидарности. Благодарны также странам G7 за поддержку этой позиции", - написал он.
"Эти деньги помогут сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии", – добавил Шмыгаль.
Владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора", по словам премьера, тоже согласились на отсрочку.
"Это позволит Украине лучше подготовиться к самому сложному в истории отопительному сезону и более эффективно восстанавливать разрушенную российскими террористами инфраструктуру", - добавил он.
Благодаря этому за следующие два года Украина сможет сэкономить почти 6 миллиардов долларов для финансирования других насущных потребностей бюджета, пояснил министр финансов Сергей Марченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як же інші статті витрат Держбюджету мирного часу? Їх ВРУ чомусь до цього часу не зменшує.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3465032-spisanna-ta-restrukturizacia-borgiv-ukraini-ne-potribni-marcenko.html Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні
23 апр. 2022 г.
То як зі списанняв внутрішнього боргу?