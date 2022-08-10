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Новости Война
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Инвесторы отсрочили Украине долги до 2024 года, - Шмыгаль

борг

Инвесторы согласились на отсрочку платежей по внешнему долгу Украины до 2024 года с возможным продлением еще на год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Благодарим за шаг солидарности. Благодарны также странам G7 за поддержку этой позиции", - написал он.

"Эти деньги помогут сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии", – добавил Шмыгаль.

Владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора", по словам премьера, тоже согласились на отсрочку.

"Это позволит Украине лучше подготовиться к самому сложному в истории отопительному сезону и более эффективно восстанавливать разрушенную российскими террористами инфраструктуру", - добавил он.

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Инвесторы отсрочили Украине долги до 2024 года, - Шмыгаль 01

Благодаря этому за следующие два года Украина сможет сэкономить почти 6 миллиардов долларов для финансирования других насущных потребностей бюджета, пояснил министр финансов Сергей Марченко.

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Автор: 

внешний долг (48) списание долгов (20) Шмыгаль Денис (2723)


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Правильно. О каких долгах сейчас может идти речь,если мы защищаем весь цивилизованный мир от кацапской орды. Правда некоторые любители кацапья с ЕС видно эту орду очень ждут.
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10.08.2022 22:08 Ответить
Дефолт за невиплату по зовнішніх боргах тепер не грозить. І це плюс!
А як же інші статті витрат Держбюджету мирного часу? Їх ВРУ чомусь до цього часу не зменшує.
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10.08.2022 22:12 Ответить
Їх і списати пропонували, та пліснява ж відмовилась.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3465032-spisanna-ta-restrukturizacia-borgiv-ukraini-ne-potribni-marcenko.html Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні

23 апр. 2022 г.

То як зі списанняв внутрішнього боргу?
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10.08.2022 22:12 Ответить
Усі наші "борги" будуть сплачені за рахунок конфіскованих у кацападлії активів. "Списання" боргів приватним інвесторам(не структурам типу МВФ,ВБ,МБР чи ****) - це взагалі не варіант(як би то парадоксально не звучало), бо то буде зараховане як дефолт держави з усіма негативними наслідками на десятиліття вперед!!(а воно нам таке потрібно??) Окрім цього - кацападлія сплатить нам усі належні контрибуції і репарації на відновлення нашої інфраструктури та відшкодування збитків нашим громадянам(як фізичних - так і моральних). Саме тому нам НАДВАЖЛИВО завдати ********** МАКСИМАЛЬНОЇ поразки на полі бою - тоді наші західні партнери більш рішуче почнуть арештовувати рашистські активи та виявляти повну готовність передати їх на користь України.
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10.08.2022 22:26 Ответить
Не плутай заморожені і конфісковані активи. міністр фінансів США, СКАЗАЛА, що ніякого законного способу розпоряджатися замороженими активами Раші немає. Для цього треба міняти Конституцію, яка останній раз змінювалася200 років тому, ти думаєш, чо ті активи це пачки грошей?))) ні. Це цінні папери, риxом Іменні, перевести в готівку їх може тільки власник. І ще, не треба забувати, що США заморозили 100 млрд$, багато, так, але це менше 550млрд $ американськiх компанiй, якi заморозила Раша.
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11.08.2022 16:06 Ответить
Потрібно було ще в лютому вимагати цього.Ну добре хоч зараз.
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10.08.2022 22:46 Ответить
Похоже на скрытый Дефолт
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11.08.2022 07:24 Ответить
 
 