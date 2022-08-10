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Новини Війна
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Інвестори відтермінували Україні борги до 2024 року, - Шмигаль

борг

Інвестори погодилися на відтермінування платежів щодо зовнішнього боргу України до 2024 року з можливим продовженням ще на рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Дякуємо за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції", - написав він.

"Ці гроші допоможуть зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списання державного боргу не буде, - Гетманцев

Власники цінних паперів державних "Укренерго" й "Укравтодору", за словами прем'єра, теж погодилися на відтермінування.

"Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру", - додав він.

Інвестори відтермінували Україні борги до 2024 року, - Шмигаль 01

Завдяки цьому за два наступні роки Україна зможе зекономити майже 6 мільярдів доларів для фінансування інших нагальних потреб бюджету, пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також читайте: У рамках Держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення, - Шмигаль

Автор: 

зовнішній борг (77) списання боргів (68) Шмигаль Денис (4640)


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Правильно. О каких долгах сейчас может идти речь,если мы защищаем весь цивилизованный мир от кацапской орды. Правда некоторые любители кацапья с ЕС видно эту орду очень ждут.
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10.08.2022 22:08 Відповісти
Дефолт за невиплату по зовнішніх боргах тепер не грозить. І це плюс!
А як же інші статті витрат Держбюджету мирного часу? Їх ВРУ чомусь до цього часу не зменшує.
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10.08.2022 22:12 Відповісти
Їх і списати пропонували, та пліснява ж відмовилась.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3465032-spisanna-ta-restrukturizacia-borgiv-ukraini-ne-potribni-marcenko.html Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні

23 апр. 2022 г.

То як зі списанняв внутрішнього боргу?
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10.08.2022 22:12 Відповісти
Усі наші "борги" будуть сплачені за рахунок конфіскованих у кацападлії активів. "Списання" боргів приватним інвесторам(не структурам типу МВФ,ВБ,МБР чи ****) - це взагалі не варіант(як би то парадоксально не звучало), бо то буде зараховане як дефолт держави з усіма негативними наслідками на десятиліття вперед!!(а воно нам таке потрібно??) Окрім цього - кацападлія сплатить нам усі належні контрибуції і репарації на відновлення нашої інфраструктури та відшкодування збитків нашим громадянам(як фізичних - так і моральних). Саме тому нам НАДВАЖЛИВО завдати ********** МАКСИМАЛЬНОЇ поразки на полі бою - тоді наші західні партнери більш рішуче почнуть арештовувати рашистські активи та виявляти повну готовність передати їх на користь України.
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10.08.2022 22:26 Відповісти
Не плутай заморожені і конфісковані активи. міністр фінансів США, СКАЗАЛА, що ніякого законного способу розпоряджатися замороженими активами Раші немає. Для цього треба міняти Конституцію, яка останній раз змінювалася200 років тому, ти думаєш, чо ті активи це пачки грошей?))) ні. Це цінні папери, риxом Іменні, перевести в готівку їх може тільки власник. І ще, не треба забувати, що США заморозили 100 млрд$, багато, так, але це менше 550млрд $ американськiх компанiй, якi заморозила Раша.
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11.08.2022 16:06 Відповісти
Потрібно було ще в лютому вимагати цього.Ну добре хоч зараз.
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10.08.2022 22:46 Відповісти
Похоже на скрытый Дефолт
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11.08.2022 07:24 Відповісти
 
 