Інвестори відтермінували Україні борги до 2024 року, - Шмигаль

Інвестори погодилися на відтермінування платежів щодо зовнішнього боргу України до 2024 року з можливим продовженням ще на рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Дякуємо за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції", - написав він.

"Ці гроші допоможуть зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списання державного боргу не буде, - Гетманцев

Власники цінних паперів державних "Укренерго" й "Укравтодору", за словами прем'єра, теж погодилися на відтермінування.

"Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру", - додав він.

Завдяки цьому за два наступні роки Україна зможе зекономити майже 6 мільярдів доларів для фінансування інших нагальних потреб бюджету, пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також читайте: У рамках Держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення, - Шмигаль