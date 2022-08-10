Інвестори відтермінували Україні борги до 2024 року, - Шмигаль
Інвестори погодилися на відтермінування платежів щодо зовнішнього боргу України до 2024 року з можливим продовженням ще на рік.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Дякуємо за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції", - написав він.
"Ці гроші допоможуть зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії", - додав Шмигаль.
Власники цінних паперів державних "Укренерго" й "Укравтодору", за словами прем'єра, теж погодилися на відтермінування.
"Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру", - додав він.
Завдяки цьому за два наступні роки Україна зможе зекономити майже 6 мільярдів доларів для фінансування інших нагальних потреб бюджету, пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.
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А як же інші статті витрат Держбюджету мирного часу? Їх ВРУ чомусь до цього часу не зменшує.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3465032-spisanna-ta-restrukturizacia-borgiv-ukraini-ne-potribni-marcenko.html Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні
23 апр. 2022 г.
То як зі списанняв внутрішнього боргу?