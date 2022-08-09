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Новини Війна
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У рамках Держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів України планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення країни.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Також плануємо створити в рамках державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств", - сказав Шмигаль.

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Крім того, додав він, уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.

Автор: 

держбюджет (2410) Кабмін (14141) Шмигаль Денис (4635)


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Hellis@13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557046701138972672 3 ч

а мы тут надеемся, что международные институции не позволят Ермаку распоряжаться деньгами на восстановление Украины.
Как там пелось у бандитов: "Нормальные герои всегда идут в обход"
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09.08.2022 23:01 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

Кабмин: "в рамках держбюджету плануємо створити Фонд оперативного відновлення, куди зможемо спрямовувати кошти міжнародних донорів та прибуток низки державних підприємств". (скр. 1)

Ничего не напоминает?

1. ковидный фонд (скр. 2)
2. Не было у нас Фонда. Ваш Зеленский (скр. 3).
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557046095053819911
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09.08.2022 23:02 Відповісти
Дуже оперативно...
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09.08.2022 23:01 Відповісти
Війна війною, а сісти на потоки - це святе!
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09.08.2022 23:10 Відповісти
Так Ермачина и не слезал с потоков,это он шифруется под завхоза.
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09.08.2022 23:13 Відповісти
можна..з офшорного 95квартального бабла...тварюкам державні кошти??? все одне, що мишу сало поставити охороняти..
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09.08.2022 23:11 Відповісти
Зараз Захід активно співпраює напряму із місцевими Громадами - перераховують кошти напряму, як допомога! Не довго думали "асхвальті аферисти" і подумали та ну нафіг - а шо ми зі цього матимемо? - і придумали "колхозний общак"! А ви й далі вірьте в те, що показують земарафону!
Все це закінчиться тим, що Захід просто не захоче так працювати і перраховувати кошти в один мішок (карман)!
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09.08.2022 23:40 Відповісти
 
 