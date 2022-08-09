У рамках Держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення країни.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Також плануємо створити в рамках державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств", - сказав Шмигаль.

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Крім того, додав він, уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.