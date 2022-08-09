У рамках Держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення країни.
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.
"Також плануємо створити в рамках державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств", - сказав Шмигаль.
Крім того, додав він, уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.
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https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557046701138972672 3 ч
а мы тут надеемся, что международные институции не позволят Ермаку распоряжаться деньгами на восстановление Украины.
Как там пелось у бандитов: "Нормальные герои всегда идут в обход"
Кабмин: "в рамках держбюджету плануємо створити Фонд оперативного відновлення, куди зможемо спрямовувати кошти міжнародних донорів та прибуток низки державних підприємств". (скр. 1)
Ничего не напоминает?
1. ковидный фонд (скр. 2)
2. Не было у нас Фонда. Ваш Зеленский (скр. 3).
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557046095053819911
Все це закінчиться тим, що Захід просто не захоче так працювати і перраховувати кошти в один мішок (карман)!