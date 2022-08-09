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Новости Война
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В рамках Госбюджета-2023 создадут Фонд оперативного восстановления страны, - Шмыгаль

шмигаль

Кабинет Министров Украины планирует создать в рамках государственного бюджета на 2023 год Фонд оперативного восстановления страны.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Также планируем создать в рамках государственного бюджета Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства, а также куда сможет перечисляться прибыль ряд государственных предприятий", - сказал Шмыгаль.

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Кроме того, добавил он, правительство прорабатывает возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы, прежде всего, были направлены именно на восстановление жилья людей.

Автор: 

госбюджет (1187) Кабмин (14033) Шмыгаль Денис (2723)


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Hellis@13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557046701138972672 3 ч

а мы тут надеемся, что международные институции не позволят Ермаку распоряжаться деньгами на восстановление Украины.
Как там пелось у бандитов: "Нормальные герои всегда идут в обход"
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09.08.2022 23:01 Ответить
Hellis@13Hellis_13

Кабмин: "в рамках держбюджету плануємо створити Фонд оперативного відновлення, куди зможемо спрямовувати кошти міжнародних донорів та прибуток низки державних підприємств". (скр. 1)

Ничего не напоминает?

1. ковидный фонд (скр. 2)
2. Не было у нас Фонда. Ваш Зеленский (скр. 3).
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557046095053819911
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09.08.2022 23:02 Ответить
Дуже оперативно...
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09.08.2022 23:01 Ответить
Війна війною, а сісти на потоки - це святе!
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09.08.2022 23:10 Ответить
Так Ермачина и не слезал с потоков,это он шифруется под завхоза.
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09.08.2022 23:13 Ответить
можна..з офшорного 95квартального бабла...тварюкам державні кошти??? все одне, що мишу сало поставити охороняти..
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09.08.2022 23:11 Ответить
Зараз Захід активно співпраює напряму із місцевими Громадами - перераховують кошти напряму, як допомога! Не довго думали "асхвальті аферисти" і подумали та ну нафіг - а шо ми зі цього матимемо? - і придумали "колхозний общак"! А ви й далі вірьте в те, що показують земарафону!
Все це закінчиться тим, що Захід просто не захоче так працювати і перраховувати кошти в один мішок (карман)!
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09.08.2022 23:40 Ответить
 
 