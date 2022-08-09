В рамках Госбюджета-2023 создадут Фонд оперативного восстановления страны, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины планирует создать в рамках государственного бюджета на 2023 год Фонд оперативного восстановления страны.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Также планируем создать в рамках государственного бюджета Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства, а также куда сможет перечисляться прибыль ряд государственных предприятий", - сказал Шмыгаль.

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Кроме того, добавил он, правительство прорабатывает возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы, прежде всего, были направлены именно на восстановление жилья людей.