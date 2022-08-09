В рамках Госбюджета-2023 создадут Фонд оперативного восстановления страны, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины планирует создать в рамках государственного бюджета на 2023 год Фонд оперативного восстановления страны.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
"Также планируем создать в рамках государственного бюджета Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства, а также куда сможет перечисляться прибыль ряд государственных предприятий", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, добавил он, правительство прорабатывает возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы, прежде всего, были направлены именно на восстановление жилья людей.
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https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557046701138972672 3 ч
а мы тут надеемся, что международные институции не позволят Ермаку распоряжаться деньгами на восстановление Украины.
Как там пелось у бандитов: "Нормальные герои всегда идут в обход"
Кабмин: "в рамках держбюджету плануємо створити Фонд оперативного відновлення, куди зможемо спрямовувати кошти міжнародних донорів та прибуток низки державних підприємств". (скр. 1)
Ничего не напоминает?
1. ковидный фонд (скр. 2)
2. Не было у нас Фонда. Ваш Зеленский (скр. 3).
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1557046095053819911
Все це закінчиться тим, що Захід просто не захоче так працювати і перраховувати кошти в один мішок (карман)!