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Новости Война
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Кто-то в ОП, наверное, думает, что вопрос о быстрой оккупации Херсонщины и Запорожья куда-то исчезнет, - Корбан

корбан

Главной задачей власти на этом этапе войны является освобождение от оккупантов южных областей Украины.

Об этом в интервью ВВС сказал глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, информирует Цензор.НЕТ.

"Я один из первых начал писать такое послание на вверх, чтобы кто-то услышал: "Ребята, на Донбассе уже все понятно. Делаем линию Маннергейма и держим их, откуда-то отходим, понимаете и держим их этой линией".

Но надо освобождать Юг. Оккупированный Юг для Украины – губителен. Потому что они вышли к Днепру, они держат основную артерию, понимаете? Представьте себе, что кто-то пережал главную артерию в вашем организме. Как вы будете чувствовать себя? Вы будете инвалидом. Поэтому я сказал, что нужно немедленно освобождать Запорожскую и Херсонскую области. Все силы туда бросить", - подчеркнул Корбан.

По его мнению, у людей много вопросов, почему эти области врагу удалось так быстро захватить, учитывая их стратегическое значение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП людям ежедневно морочат головы контрнаступлением. Это ложь, - Корбан

"Да, Донбасс нельзя покинуть, никто не говорит, что нужно сдать Донбасс. Но надо отойти на рубежи, где можно держать врага долго. Изматывать его. А Херсонщину и Запорожье нужно освобождать немедленно. Они ее (Херсонщину – Ред.) взяли за два дня, без сопротивления, без вообще единого выстрела... Как такое может быть?У людей много вопросов.Кто-то в Офисе Президента, наверное, думает, что это как-то пройдет, что вопросы куда-то денутся - они никуда не денутся.

И потому нужно на эти вопросы ответить. Когда мы ответим на эти вопросы, мы можем сказать, когда война закончится. Потому что в противном случае она может длиться долго", - сказал глава штаба обороны Днепра.

Корбан Геннадий (548) Запорожская область (3191) Офис Президента (1803) Херсонская область (4876)


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Топ комментарии
+81
А он не о армии. Он о гнидах, сдавших Херсонскую и юг Запорожской областей за считанные часы.
Кривонос, кстати, тоже об этом спрашивал. А он боевой генерал

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11.08.2022 00:07 Ответить
+46
https://www.facebook.com/natali.bihovets?__cft__[0]=AZW0F_Srl9okciPAVFjCbotNC4emEMeHh2fwmNv0GIvxbT1DXx_L3KeHCJ0M5Fm54YlgHVnvdjBbvP4y5wDnaWVzXAWEW7rDSId5NhlC-ipEbXi-kGw2fGPx9zvOnShfXc_i4v4LspEldi1UzM7vbVnTt3S5F_Ig4brnTuN2ffpskkCffPcNC1993jpEfuAT6-E&__tn__=-UC%2CP-y-R Наталочка Биховець

https://www.facebook.com/ 4 год ·

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/ Прикольно так виходить,
Монатіка на параді до дня Незалежності нагородив,
а Марченка судив.
Да, я зла дєвочка з хорошою пам'яттю.
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11.08.2022 00:15 Ответить
+36
А навіщо ж клоун їх здавав?
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10.08.2022 23:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В https://img.zerkalo.io/02/f/dnr_doneck_pozhar_2022_1.jpg самопровозглашенной ДНР сообщают https://t.me/mchs_dnr/7832 об аварии на аммиакопроводе в Донецке.

По предварительной версии, утечка аммиака произошла из-за «прилета» в емкость с химическим веществом на Донецком пивзаводе.

Жителям Донецка рекомендуется дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты, а также не открывать окна.
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10.08.2022 23:47 Ответить
виживші завтра розгребуть лимони та їхню кислоту заодно з льодяною уксусною )) ну й марганцовку з зеленкою заодно, на всякий случай, шоб лишні 2 рази не бігать ))
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10.08.2022 23:54 Ответить
Що до півдня, винних не потрібно шукати, він давно відомий, це зелене чмо, ворог України, разом зі своїми спільниками з фсб.
Це ця гнида по горло у крові українців, вона **** й досі шкодить.
Воююча країна ніколи не переможе агресора, якщо цією країною правлять її вороги.
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11.08.2022 07:15 Ответить
Корбан прямо так і каже, за це його і лишили громадянства. Яке воно цинічне це оманське чмо!
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11.08.2022 07:28 Ответить
воно нічого не казало, поки як паршиву непотріб не позбавили громдянства, тепер херой як шавка тявкати ззкардону. а до того був разом з шмарклявими в тємі.
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11.08.2022 08:17 Ответить
тут важно КТО лишил! твой долбаный клоун

"шмарклявими" - гугл транслейт тебя погубит
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11.08.2022 12:32 Ответить
Корбану надо было в армию идти. Был бы генералом сейчас. А так - не давите на армию. Никто.
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10.08.2022 23:48 Ответить
Із Генштабу пишеш?
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10.08.2022 23:51 Ответить
А он не о армии. Он о гнидах, сдавших Херсонскую и юг Запорожской областей за считанные часы.
Кривонос, кстати, тоже об этом спрашивал. А он боевой генерал

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11.08.2022 00:07 Ответить
я это в первые дни писал что параша с каждым часом поглощает юг...и что это что то меняет?
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11.08.2022 05:12 Ответить
Я так само з 1 дня війни пишу про стратегічну надважливість півдня для України! Про те, що там не було ЗСУ ( окрім антонівського мосту) з самого початку війни. Де всі вони були? Мабуть київ захищали, який є абсолютно не важливим для продовольчої, ресурсної і економічної ( нема логістики/ морів) безпеки України! А тепер кожного дня приходячи в магазин і бачачи ціни на продукти ( особливо сезонні) кожен українець має усвідомити - це результат здачі півдня і захисту київських дуп і бетону! І якщо я б була Корбаном чи іншою публічною чи посадовою особою, то і мене і вас вже теж би піддали репресіям політичним!!!! Зелена монопольна влада небезпечна для кожного!!!!!
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11.08.2022 11:39 Ответить
На Антоновке тоже не было войск. Это во второй половине дня через Олешки выходила 59-ка из окружения.
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11.08.2022 11:53 Ответить
НІБИ на чернігівщині сумщині були військові...
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11.08.2022 14:06 Ответить
Не треба тут взагалі про армію, ті хто здав без бою Чонгар та не перекрив єдину дорогу на Київ з Чорнобиля повинні бути покарані.
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11.08.2022 06:49 Ответить
А навіщо ж клоун їх здавав?
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10.08.2022 23:49 Ответить
Тушите свет. Когда кацы сосредоточили 80 процентов сил в одну точку на Донбассе, а он говорит надо оттуда уйти и идти на Херсон. Это дурка.
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10.08.2022 23:50 Ответить
Пха-ха-ха Якщо це так, то якраз і є логічним "тиснути" на всі інші місця, де лишилося 20%. А отже, принаймні в цьому випадку, Корбан правий.
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11.08.2022 01:50 Ответить
Фу яке ти тупе ! І кожній темі среш тупістю! Читай **** уважно що каже Корбан! І сиди в бані!
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11.08.2022 11:41 Ответить
Як одна заява нашого президента може ООН і весь гнилий світ поставити раком!!!
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни україни мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
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10.08.2022 23:54 Ответить
Де ви такий взялися?! Чому ви ще в ОП не працюєте?! З вашим нестандартним стратегічним мисленням можливо обійняти серйозну посаду, навіть очолити міністерство!! в команді однодумців-інтелектуалів!
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11.08.2022 00:09 Ответить
якщо він правий і вибір стане між повним геноцидом (в принципі те що ми зараз бачимо на окупованих територіях) українського народу, знищенням держави з причини програшу у війні та еміграцією і підривом станцій, щоб не дати ворогу захопити нашу землю, який має бути правильний вибір? тихо зникнути з карти планети, чи грюкнути так, щоб весь світ зрозумів, яка вони гниль...
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11.08.2022 13:29 Ответить
Дякуємо за нік, але такий потік свідомості збагнути складно. Обдумайте все як слід, перепочиньте у спамі, а потім спробуйте ще.
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11.08.2022 01:54 Ответить
Почитай сначала текст Будапештского меморандума
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11.08.2022 12:34 Ответить
Нужно

Иначе кацапы поверят что "ползучая аннексия" работает
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10.08.2022 23:58 Ответить
та ніхто нічого не збирається звільняти. Нам розказують що на бамбасі вогняний вал! А на півдні що? московити тупо стянули техніку і орків! А чому ми чекали поки вони це зроблять? чому не вдарили поки вони під сіверодонецьком були?
Невдобн питання правда? а відповідь проста і очевидна! і ви її знаєте(смотрі пункт первий)
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11.08.2022 00:05 Ответить
Таких як ти чекали. Але ж ти зайнятий, з дивану пишеш доповіді
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11.08.2022 06:52 Ответить
от поки дєрьмак працює, доти й триватиме війна; щойно це падло засіпається на гилляці, з того моменту наші справи на фронті почнуть покарщуватися... не раніше...
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11.08.2022 00:08 Ответить
Головним завданням влади на цьому етапі війни є звільнення від окупантів південних областей України. Пане Корбан, ніколи не можна вирішити проблему тими людьми,котрі її створили.
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11.08.2022 00:09 Ответить
https://www.facebook.com/natali.bihovets?__cft__[0]=AZW0F_Srl9okciPAVFjCbotNC4emEMeHh2fwmNv0GIvxbT1DXx_L3KeHCJ0M5Fm54YlgHVnvdjBbvP4y5wDnaWVzXAWEW7rDSId5NhlC-ipEbXi-kGw2fGPx9zvOnShfXc_i4v4LspEldi1UzM7vbVnTt3S5F_Ig4brnTuN2ffpskkCffPcNC1993jpEfuAT6-E&__tn__=-UC%2CP-y-R Наталочка Биховець

https://www.facebook.com/ 4 год ·

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/ Прикольно так виходить,
Монатіка на параді до дня Незалежності нагородив,
а Марченка судив.
Да, я зла дєвочка з хорошою пам'яттю.
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11.08.2022 00:15 Ответить
Дерьмачок за все ответит!
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11.08.2022 00:31 Ответить
Здає секрети синагоги. Причина війни та сама, що й швидка окупація. Тобто причина не кремль, а Хабад.
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11.08.2022 00:46 Ответить
кремль це теж хабад
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11.08.2022 07:04 Ответить
судячи по безперервній хуцпі з мордору
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11.08.2022 08:29 Ответить
Де хто вважає Корбана героєм... Але це звичайньохонький бандит. Разом з Філатовим стільки схем провернули, і якщо б військові не відбили би перші напади рашистів, здалися би разом із зєлєю, бо бізнес треба свій захищати. Що сталося с дружбою із коломойським, а? Борю? Що ви там не поділили? Єрмах всіх переграв? А зара базікають... Скільки ви зробили, щоб зелене лайно до влади добралося? Святоші! Зеля зара ссить, бо боїться що йому зроблять люди і військови, та і Петра і конкуренції більш за все в житті... Йому то яка різниця? Десь посередені зійтися... а зара ссикун робить деякі вірні кроки тільки завдяки небайдужім, і воєнним... бо боїться їх...
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11.08.2022 00:48 Ответить
Человек с первых дней помогал для обороны,не неси ***** тупое чмо,а твой кумир зеля и его пахан ермак сидели молча и ждали русню.В твоей тупой голове тараканы ипутся.Зеля ******* на будивныцтви и копейки не дал для армии.
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11.08.2022 06:59 Ответить
"с первых дней помогал для обороны" - ну охренеть вабще
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11.08.2022 12:38 Ответить
Герой чи не герой, справа не в тому, мені Корбан теж не до душі - справа в тому, що бубочка опонентів протизаконно позбавляє громадянства.
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11.08.2022 08:54 Ответить
Що ж ти раніше мовчав???!! А заволав лише тоді, як хвіст прищемили??
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11.08.2022 01:01 Ответить
еще одно контуженое,как прищимили?Лишить гражданства против конституции это называется прищимили?Это беспредел от дебила зе
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11.08.2022 07:01 Ответить
Питання просте - чого мовчав раніше? Чого мовчав раніше?
Українською пишіть. Обізвали ви себе. Це ваша культура та ваша мова з граматичними помилками 3 класу школи.
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11.08.2022 18:40 Ответить
И задавать эти вопросы будет, конечно гражданин Израиля Корбан?
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11.08.2022 01:21 Ответить
Ботня проснулась,этот вопрос задают все,и только секта любителей ЗЕ и боты ничего не замечают.Он,как гражданин Украины впервую очередь имеет право задавать вопросы
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11.08.2022 07:04 Ответить
Он глава штаба обороны Днепра, почему нет?
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11.08.2022 08:15 Ответить
Но все таки у Банковой и Кремля один алгоритм. В рузге СК бросил предьяву Гозману в том. что он приняв гражданство Израиля в 2016 году уведомил власти в 2018 году. А в рузге дается год на такое уведомление, а криминал ввели в 2020 году. Абсурд. Но Гозмана не трогали ибо он был в прошлом многолетним помощником Чубайса и вышел на пенсию. Скорее всего личная месть. А Ермак пошел проще взял и лишил гражданства вообще. И тоже из чувства мести. В рузге сначала Роскомнадзор обложил дополнительной данью Гугл Ютуб и тд. И у нас шпийон гетьманчиков тоже обложил дополнительной данью те же системы и уже рапортует о перевыполнении заказа. Скоро он предложит запретить все. Кремль борется с журналюгами посредством закона об иноагентах, а у нас Ермак посредством закона об олигархах. И шо ? Олигархи сбросили журналюг со своих плеч и кто остался в дураках, Осталось только запретить интернет и все платформы, тут уж поле гетьманчикова.
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11.08.2022 02:43 Ответить
Дуже схоже.......як казав чорномирдін: що б не будували,а виходить кпрс
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11.08.2022 02:49 Ответить
Шо то много гены в ленте появилось?? Уже вернулся в Украину по свид. о рождении?? Или все так же по Польше шманается??
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11.08.2022 04:58 Ответить
Тогда уж госпрдину Филатову адресуйте, нет?
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11.08.2022 08:24 Ответить
А що вже кацапи окупували Україну ?,чому ж тоді суттєво побільшало коментарів на "рюзькому",ще в березні 2022 р.була інша тенденція .
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11.08.2022 07:19 Ответить
Поищи в инете тупорылое,все есть в открытом доступе.Закрой ипало ботло подоляцкое и си сиди тихо на попе
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11.08.2022 07:54 Ответить
Что то я Корбана не пойму. То он говорит , что на юг враг перебросил за неделю 30 бтг, и обвиняет власть в брехне на счёт контрнаступления в херсонской области. С таким количеством войск по его мнению контрнаступление не возможно.
Теперь он требует освободить Херсонскую и Запорожскую область как можно скорее.
По моему , это две взаимоисключающие теории. Что то тут напутано.

В остальном он прав. Говорит правильные мысли. По этому его и гражданства лишили. 100%.
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11.08.2022 08:17 Ответить
Стоит сказать, что Корбан на фронте не был, информацию получает, думаю, не из первых рук. Так что, полной картины не имеет, а это самое важное.
То, что кацапы войска перебросили, может быть правдой, но важно, что это за войска, в каком они положении, на сколько котёл реален.
Верю военному командованию, последнее слово за ними.
Во многом Корбан прав, но, думаю, не во всем.
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11.08.2022 08:34 Ответить
Поищите видео его ареста во времена Порошенко! Он там КОРД-у кричит "я за тебя на фронтах кровь проливал!"
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11.08.2022 12:41 Ответить
Херня це все. Ніхто не буде покараний за південь. Буде те саме, що й з Іловайськом свого часу. Тобто, скликають комісію, проведуть "розслідування", зроблять висновки в яких винуватцем буде путін, ну а решту спишуть на "нєпрєодолімиє обстоятєльства". Це 150 %, бо в нас ніхто й ніколи з 91 року ні за що не відповів.
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11.08.2022 09:07 Ответить
Не знаю,думка не однозначна. Написано досить відомі речі і нічого нового. Захист країни від ворога дійсно головне,а Корбан і його щось там,то після війни.
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11.08.2022 09:26 Ответить
Путлер и Ze... актеры одного театра...Порошенко и Турчинов совсем не актеры...як казала Ольга Сукбеева....все кто угодно..лишь бы не Порошенко...
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11.08.2022 09:42 Ответить
Главная заслуга Корбана...он успел до обстрела Днепровщинв вывезти склады с Гептилом в безопасное место...попаади туда хотб одна ракета путлера...была бы капзда...
Остальное что Вы тут трете о Корбане..пустой звук...
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11.08.2022 09:51 Ответить
Украинцам , конечно , виднее , да только думаю , что сейчас все разговоры про "зраду" нужно отложить . Они сейчас - только на пользу кремлёвскому фюреру . Одержит Украина победу - тогда и можно будет разобраться "кто есть ху" . А ежели сейчас начать обвинения предъявлять , без суда / следствия , так победы и не будет . Сперва оккупантов с юга надо выгнать, а уж потом выяснять , почему они там так быстро оказались .
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11.08.2022 10:11 Ответить
ой помолчи лучше
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11.08.2022 11:41 Ответить
Біда що зрадники у нас не тільки наверху але і на місцях є, і потім їх не судять бо не на часі або через амністію піду воювати відпусають назад в армію....
Умовно для прикладу на аеродромі було потрібно роззосередити літаки а один дибіл поставив 4 шт разом і туди прилетіла ракета, всі розуміють що він зрадник але все не на часі і доказів прямих немає, модне слово проїбав,
Ну і по закону до нього немає претензій, при хорошому адвокаті., який занесе ще бабла судді і слідство затягується до безкінечності, скільки вироків доведених по зрадниках в погонах до вироку.... всяку шалупень садять типу ментів патрульних а серйозних неначасі....

Так це не доказуємо як вище, і командири на місцях, чують постійно будемо з таким розбиратись після війни....

Але ж цей умовний муд... десь ще нашкодить, щось проїбе, якщо його лишити в армії....
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11.08.2022 12:14 Ответить
тобто коли тебе зраджують зараз і це несе катастрофічні наслідки треба чекати ,може колись потім? ***** собі заявочка,бачу пердоляк добре бидло зомбує мантрою "не на часі"
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11.08.2022 15:05 Ответить
Не через Корбана щоденно гинуть українці і руйнуються міста!!!!! А через зелених тупорилих шашличників асфальтоукладчиків!
Ось кого треба позбавляти громадянства і виганяти з України!!!! Починаючи з ЗеЛоха і Верховної ради і закінчуючи інформворогами 95 кварталом, які роками нав'язували комплекс неповноцінності українцям!!!!!
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11.08.2022 11:46 Ответить
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/ https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/

Дуже промовиста стаття Єрмака з минулого про мирні ініціативи Президента, особливо про розмінування цікаві моменти. Мовляв, ми зі своєї сторони все розмінуєм якнайшвидше, сподіваємося, що з іншої зроблять так само. В мене один коментар - ''Ви зробили це разом''.
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11.08.2022 11:57 Ответить
Корбан в этом вопросе прав - некоторым,, гражданам,, светит ,, вышка,,на из совести жертвы Мариуполя, сдача двух областей и случайное благоприятное развитие событий в Киеве. Как на крути , за такие проколы огромная доля вины на верховном главнокомандующем , начальнике штаба ВС и министре обороны. За десятки тысяч жизней кто то должен ответить.
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11.08.2022 13:19 Ответить
І ці громадяни ті, кого обрали 73% виборців у 2019 році, та ті кого вибрані поставили на ключові пости іноді навіть порушуючи українське законодавство використовуючи свою владу замість проведення відповідних конкурсних відборів та процедур погодження кандидатів!!!
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11.08.2022 13:55 Ответить
Надо называть вещи своими именами. Руководство СБУ в Херсонской области и руководство СБУ по Крыму целенаправленно готовили к сдаче Юг Украины. Это конкретные люди(генералы/полковники) с конкретными фамилиями.
Все их уже знают:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов
2. Начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко
3. Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин
4. Начальник главного управления УСБУ в АР Крим Олег Кулинич
Это только часть установленных вражеских(российских) агентов, которые принимали активное участие в сдаче Южных областей нашей страны москалям.
Нужно помнить, что Заместителей Главы СБУ и Начальников областных управлений назначает своим Указом Президент. Подает и согласовывают кандидатуры Глава СБУ (Бакланов) и Глава ОП Ермак с Татаровым.
Соответственно Ермак/Бакланов и другие люди из ближайшего окружения Зеленского несут личную ответственность за сдачу Юга Украины.
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11.08.2022 13:48 Ответить
Корбан говорить доречно і правильно, але це з його боку лише піар та можливість вдарити болісно тих, хто його образив. Навряд чи він це каже від чистого серця, т.я. підтримував дії Коломойського, який відверто грабив Україну через Приват, грабив, до речі за сприянням =слуг=, Нафтогаз, коли йому та ще декільком олигархам списали борги перед "Нафтогазом" у 2021 році скмою у 100 млрд гривень водночас примусивши Нафтогаз віддати Коломойському та Фіртащу млрд баксів за щось зроблене у 2011 році, і його це не бентежило, хоча було тим, що також послабило Україну, її економіку. Тому що Корбан, що Єрмак, це брати за способом життя, яке полягає у тому, щоб служити тому, хто більше платить, і ані патріотизму, ані моралі у їх житті місця не має!!!
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11.08.2022 13:52 Ответить
Как по мне, линия Маннергейма на Донбассе не поможет. Если долго-долго долбить снарядами в бетонные доты, то даже они со временем посыплются.
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11.08.2022 13:53 Ответить
Кули тут говорить ,он говорит по делу ,правду..
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11.08.2022 14:57 Ответить
Коломойский хочет из корбана сделать как бы оппозицию. Да не из него одного. Этим оттеснить других политиков, не связанных с коломоем.
Вроде говорит другое чем ОП, критикует ОП. Но деньги в один мешок - к коломою. Но и между собой часть распределят.
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11.08.2022 15:59 Ответить
Коломой хочет насоздавать клонов СН. И дескать, выбирайте: зеленский, корбан, филатов, ермак, богдан и еще несколько других. Говорят разное, критикуют друг друга, а деньги в один мешок коломою. А коломой часть "заработанного" распределит между ними.
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11.08.2022 16:12 Ответить
https://twitter.com/Svinayblagodarn/status/1523393201704345600 Я уявляю, як дЄрмаки проклинають інтернет
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11.08.2022 20:21 Ответить
 
 