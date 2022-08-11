Кто-то в ОП, наверное, думает, что вопрос о быстрой оккупации Херсонщины и Запорожья куда-то исчезнет, - Корбан
Главной задачей власти на этом этапе войны является освобождение от оккупантов южных областей Украины.
Об этом в интервью ВВС сказал глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, информирует Цензор.НЕТ.
"Я один из первых начал писать такое послание на вверх, чтобы кто-то услышал: "Ребята, на Донбассе уже все понятно. Делаем линию Маннергейма и держим их, откуда-то отходим, понимаете и держим их этой линией".
Но надо освобождать Юг. Оккупированный Юг для Украины – губителен. Потому что они вышли к Днепру, они держат основную артерию, понимаете? Представьте себе, что кто-то пережал главную артерию в вашем организме. Как вы будете чувствовать себя? Вы будете инвалидом. Поэтому я сказал, что нужно немедленно освобождать Запорожскую и Херсонскую области. Все силы туда бросить", - подчеркнул Корбан.
По его мнению, у людей много вопросов, почему эти области врагу удалось так быстро захватить, учитывая их стратегическое значение.
"Да, Донбасс нельзя покинуть, никто не говорит, что нужно сдать Донбасс. Но надо отойти на рубежи, где можно держать врага долго. Изматывать его. А Херсонщину и Запорожье нужно освобождать немедленно. Они ее (Херсонщину – Ред.) взяли за два дня, без сопротивления, без вообще единого выстрела... Как такое может быть?У людей много вопросов.Кто-то в Офисе Президента, наверное, думает, что это как-то пройдет, что вопросы куда-то денутся - они никуда не денутся.
И потому нужно на эти вопросы ответить. Когда мы ответим на эти вопросы, мы можем сказать, когда война закончится. Потому что в противном случае она может длиться долго", - сказал глава штаба обороны Днепра.
Пожалуйста, подождите...
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По предварительной версии, утечка аммиака произошла из-за «прилета» в емкость с химическим веществом на Донецком пивзаводе.
Жителям Донецка рекомендуется дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты, а также не открывать окна.
Це ця гнида по горло у крові українців, вона **** й досі шкодить.
Воююча країна ніколи не переможе агресора, якщо цією країною правлять її вороги.
"шмарклявими" - гугл транслейт тебя погубит
Кривонос, кстати, тоже об этом спрашивал. А он боевой генерал
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни україни мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
Иначе кацапы поверят что "ползучая аннексия" работает
Невдобн питання правда? а відповідь проста і очевидна! і ви її знаєте(смотрі пункт первий)
https://www.facebook.com/ 4 год ·
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/ Прикольно так виходить,
Монатіка на параді до дня Незалежності нагородив,
а Марченка судив.
Да, я зла дєвочка з хорошою пам'яттю.
Українською пишіть. Обізвали ви себе. Це ваша культура та ваша мова з граматичними помилками 3 класу школи.
Теперь он требует освободить Херсонскую и Запорожскую область как можно скорее.
По моему , это две взаимоисключающие теории. Что то тут напутано.
В остальном он прав. Говорит правильные мысли. По этому его и гражданства лишили. 100%.
То, что кацапы войска перебросили, может быть правдой, но важно, что это за войска, в каком они положении, на сколько котёл реален.
Верю военному командованию, последнее слово за ними.
Во многом Корбан прав, но, думаю, не во всем.
Остальное что Вы тут трете о Корбане..пустой звук...
Умовно для прикладу на аеродромі було потрібно роззосередити літаки а один дибіл поставив 4 шт разом і туди прилетіла ракета, всі розуміють що він зрадник але все не на часі і доказів прямих немає, модне слово проїбав,
Ну і по закону до нього немає претензій, при хорошому адвокаті., який занесе ще бабла судді і слідство затягується до безкінечності, скільки вироків доведених по зрадниках в погонах до вироку.... всяку шалупень садять типу ментів патрульних а серйозних неначасі....
Так це не доказуємо як вище, і командири на місцях, чують постійно будемо з таким розбиратись після війни....
Але ж цей умовний муд... десь ще нашкодить, щось проїбе, якщо його лишити в армії....
Ось кого треба позбавляти громадянства і виганяти з України!!!! Починаючи з ЗеЛоха і Верховної ради і закінчуючи інформворогами 95 кварталом, які роками нав'язували комплекс неповноцінності українцям!!!!!
Дуже промовиста стаття Єрмака з минулого про мирні ініціативи Президента, особливо про розмінування цікаві моменти. Мовляв, ми зі своєї сторони все розмінуєм якнайшвидше, сподіваємося, що з іншої зроблять так само. В мене один коментар - ''Ви зробили це разом''.
Все их уже знают:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов
2. Начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко
3. Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин
4. Начальник главного управления УСБУ в АР Крим Олег Кулинич
Это только часть установленных вражеских(российских) агентов, которые принимали активное участие в сдаче Южных областей нашей страны москалям.
Нужно помнить, что Заместителей Главы СБУ и Начальников областных управлений назначает своим Указом Президент. Подает и согласовывают кандидатуры Глава СБУ (Бакланов) и Глава ОП Ермак с Татаровым.
Соответственно Ермак/Бакланов и другие люди из ближайшего окружения Зеленского несут личную ответственность за сдачу Юга Украины.
Вроде говорит другое чем ОП, критикует ОП. Но деньги в один мешок - к коломою. Но и между собой часть распределят.