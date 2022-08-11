Кто-то в ОП, наверное, думает, что вопрос о быстрой оккупации Херсонщины и Запорожья куда-то исчезнет, - Корбан

Главной задачей власти на этом этапе войны является освобождение от оккупантов южных областей Украины.

Об этом в интервью ВВС сказал глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, информирует Цензор.НЕТ.

"Я один из первых начал писать такое послание на вверх, чтобы кто-то услышал: "Ребята, на Донбассе уже все понятно. Делаем линию Маннергейма и держим их, откуда-то отходим, понимаете и держим их этой линией".

Но надо освобождать Юг. Оккупированный Юг для Украины – губителен. Потому что они вышли к Днепру, они держат основную артерию, понимаете? Представьте себе, что кто-то пережал главную артерию в вашем организме. Как вы будете чувствовать себя? Вы будете инвалидом. Поэтому я сказал, что нужно немедленно освобождать Запорожскую и Херсонскую области. Все силы туда бросить", - подчеркнул Корбан.

По его мнению, у людей много вопросов, почему эти области врагу удалось так быстро захватить, учитывая их стратегическое значение.

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"Да, Донбасс нельзя покинуть, никто не говорит, что нужно сдать Донбасс. Но надо отойти на рубежи, где можно держать врага долго. Изматывать его. А Херсонщину и Запорожье нужно освобождать немедленно. Они ее (Херсонщину – Ред.) взяли за два дня, без сопротивления, без вообще единого выстрела... Как такое может быть?У людей много вопросов.Кто-то в Офисе Президента, наверное, думает, что это как-то пройдет, что вопросы куда-то денутся - они никуда не денутся.

И потому нужно на эти вопросы ответить. Когда мы ответим на эти вопросы, мы можем сказать, когда война закончится. Потому что в противном случае она может длиться долго", - сказал глава штаба обороны Днепра.