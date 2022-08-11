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Новости Агрессия России против Украины Война
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Китай назвал США "инициатором и главным виновником украинского кризиса"

китай

Китай, рассматриваемый Россией как союзник после введения Западом санкций, назвал Штаты "главным виновником" войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью российскому агентству ТАСС.

Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что "он загоняет Россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся интегрировать Украину в Европейский Союз в противовес Москве".

"Как инициатор и главный виновник украинского кризиса Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против России, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину", - сказал посол.

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"Их (США. – Ред.) конечная цель – истощить и раздавить Россию длительной войной и дубинкой санкций", – добавил Чжан Ханьхуэй.

Издание отмечает, что слова посла похожи на одно из оправданий России по поводу ее вторжения в Украину, которое привело к тысячам смертей и опустошению целых городов, а также заставило более четверти населения покинуть свои дома.

Автор: 

Китай (3037) посол (1807) США (27094)


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Топ комментарии
+78
Китайці брехливі мерзенні лицемірні покидьки...
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11.08.2022 07:56 Ответить
+58
Американці, як ви посміли напасти на расію під Гостомелем?!
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11.08.2022 07:57 Ответить
+56
Китайцам штаты **** по губам поводили, ускоглазые бесятся
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11.08.2022 07:59 Ответить
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На какой? На диктатуру?
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11.08.2022 09:13 Ответить
Комуняки должны быть уничтожены!
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11.08.2022 08:50 Ответить
Бойкотуємо китайські бренди.
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11.08.2022 08:52 Ответить
"китайські бренди" то сильно сказано, бо бренд то якість, а у китайців - непотріб, але його не пробойкотуєш, бо все "зроблено в Китаї" 😕
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11.08.2022 09:07 Ответить
Принаймні Xiaomi, Huawei і т. д. не купувати. Навіть такі дрібниці як часник - в магазинах він весь китайський якогось біса, вчора ледве знайшла іспанський(
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11.08.2022 09:47 Ответить
Знайома ситуація. В Києві часник давно переважно китайський Хоча альтернативи трапляються.
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11.08.2022 10:49 Ответить
В багатьох товарів і брендів є аналоги, зроблені не в Китаї. Вони, як правило, будуть дещо дорожчі, але навіщо вкладати гроші в ницих китайських імперіалістів? Крім того, деякі міжнародні бренди починають переносити виробництво з КНР деінде, бо у випадку нападу КНР на Тайвань їх активи можуть бути націоналізовані комуняками тощо.
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11.08.2022 10:45 Ответить
нажаль все не так просто. у Швеції дуже багато компаній куплені китайцями. Починаючи з Вольво... Дуже необачливо. дуже...
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11.08.2022 11:28 Ответить
Так, навіть метро у Стокгольмі керується китайською компанією🙁
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11.08.2022 13:16 Ответить
В цьому щось є. Тільки як у справжніх комуняк, тобто професійних брехунів, аргументація з точністью до навпаки.
Якби колективний Захід надавав по загребущим рашистським загрібайлам ще за війну проти Грузії, то на Україну Путін, сто відсотків, не попер.
Та й на сьогодні живий приклад - єрефія, яка ніколи не подавала заявку на вступ в ООН не тільки займається там рашистською пропагандою, але ще й крутить всім світом своїм вето. Боляче на це дивитись.
Доречі СССР з Ліги націй поперли за набагато менші звірства. І чого воно так...???
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11.08.2022 08:53 Ответить
Повномасштабний повторний напад раші на Україну, так само агресивні воєннні наміри китаю щодо тайваню винесли вирок концепції "реалполітік" і всім недолугим міжнародним організаціям типу оон.

Це не працює!
Це не запобігає новим війнам, жертвам і величезним економічним втратам!
Навпаки -- щораз більше ********** дві недоімперії до нових загарбань і злочинів.

Тому, англо-сакси і їхні дієві союзники (Японія, Південна Корея, Канада) повинні повернутися до політики активного втручання в дії і наміри агресорів: формування союзів, постачання зброї, і обов"язково -- підтримка всередині імперій політичних противників і зміна режимів!

В хід повинні піти усі можливі гібридні сили і засоби, якими не гребують користуватися рашисти і наші вузькоокі китайські "товариші": тотальна інформаційна війна, вкиди компромату, політичні вбивства --- все, що допоможе знищиту цю світову заразу, яка постійно ******** ядерною зброєю.
Ціль виправдовує засоби.
Менше чистоплюйства -- більше результату.
НЕ конференції --- а Ріпери!
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11.08.2022 12:08 Ответить
,,Хто всравсь? Нэвистка" (с) Китайский посол тупо пёрднул в лужу. Врядли китайское правительство будет ********** на США. Они ж не выжили из ума, как *****
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11.08.2022 08:54 Ответить
підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві". Джерело:

Это что за силы такие? Субъектность народа они отрицают? Не может быть такого чтобы целое государство, его народ жили в противовес и назло Москве. Может это московии надо умерить свои интересы? Как то не распространять их на другой народ?

И причем тут НАТО вообще? Украина не член НАТО и никогда им не была. Почему то Раша не воюет с Швецией, Финляндией, Польшей.

Бред воспалённого сознания.
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11.08.2022 08:56 Ответить
Китайцы имея ипотечный кризис в 6 трлн. могут таки дотрындется и США легким толчком обвалит их экономику.
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11.08.2022 08:59 Ответить
Сейчас трудно найти что-то "некитайское" , но нужно стараться . Моя семья уже несколько лет ( если есть выбор ) отдает предпочтение товарам ЛЮБОЙ страны , но не Китаю. По одежде и спортивной обуви их сейчас хорошо душит Бангладеш, Вьетнам , Пакистан . Бытовая техника тоже с трудом , но можно исключить рашку и Китай . Бойкот товарам этой токсичной страны.
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11.08.2022 09:01 Ответить
Как раз в тему , chlamydia vulgaris так любит Китай , Мотор Сич им хотел отдать . .
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11.08.2022 09:08 Ответить
Хламидия не Китай, хламидия деньги любит. А от кого брать : Китай, Абрамович ему фиолетово, жадная обезьянка.
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11.08.2022 10:25 Ответить
і де наше доблесне МЗС
пора вже визвать китайського посла і вказать вузькоглазим
на їхню ганебну поведінку
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11.08.2022 09:12 Ответить
Хто всрався? Невістка.
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11.08.2022 09:16 Ответить
китай - кончені виродки.
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11.08.2022 09:18 Ответить
Нічого дивного. Тому що справжнім ініціатором війни є Китай та німецькі еліти. Вони всі зацікавлені у поваленні впливу США. Німці щоб відродити рейх. Китайці щоб нарешті змогти домінувати в себе у регіоні. А росіяни просто лошарські гобліни яким пообіцяли можливість безкарно пограбувати і для цього німецькі еліти навіть штучно підняли ціну на ресурси щоб не дай бог гобліни почали жити в рф від війни зле. Радує одне Україна вистоїла, в Німеччині демократія і деяким елітам там зараз дуже зле.
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11.08.2022 09:25 Ответить
гандоны узкоглазые
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11.08.2022 09:30 Ответить
Хтось чув занепокоєння НАТО щодо розширення одкб?
Ха-ха-ха!
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11.08.2022 09:33 Ответить
А не посьол би цей посол з його маренням!
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11.08.2022 09:35 Ответить
Я ******** від китайської логіки
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11.08.2022 09:42 Ответить
Сунь *** Вчай Ивынь Егосухим -посол в рахе-допиз#иться.
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11.08.2022 09:47 Ответить
то біж, Сірія - це розширення НАТО ? - Молдова с ПМР в 1992-році - теж розширнення НАТО
Грузія 2008 - теж росширнення НАТО? а може Афганістан 78-89 - теж було розширення НАТО, чи Корея в 50-х ?
Один смкажений войовничий щур, виправдовує іншого скаженого щура.

п.с причина промалюовується ще с 12 століття і це не "росширення НАТО або зовнішній ворог" - це постіне прагрення до "САБІРАТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬ"... ну ну, Україна їм не Грузія розміром в дві києвські області
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11.08.2022 09:49 Ответить
спочатку ми всім цивілізованим світом розберемося з касапами (потрібно розвалити їх на друзки); потім доведеться з тайцями - таким же чином на дрібні уйгури
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11.08.2022 09:56 Ответить
Тайців за що? Тайці - це взагалі-то мешканці Таїланда. В них, звісно, багато мільйонів китайців проживає, править воєнна хунта і король - корумповане *****, але все ж таки вони - інша країна і в умовах жорсткої диктатури і переслідувань народ (здебільшого молодь) намагається боротися за демократичні свободи.
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11.08.2022 10:57 Ответить
Та й "уйгури" теж "не при ділах"! Це практично єдиний народ який опирається китайському варіанту "русифікації" - тисячі сидять в "таборах перевиховання" Рятує тільки іслам! За віру вони ще тримаються
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11.08.2022 12:00 Ответить
Коли вже США розкажуть що Китай керує маріонеткою-пуйлом
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11.08.2022 10:03 Ответить
Был поклонником Сяоми, теперь перешел на Моторолу.
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11.08.2022 10:37 Ответить
А народ України, його думку - до уваги не беруть? Все вирішують за нас китайози?
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11.08.2022 10:39 Ответить
И то правда! Не рашка а США напали на Украину! У коммуняк и мозги епанутые.
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11.08.2022 11:07 Ответить
Навіть в кризу треба пробувати підтримати українських, європейських та американських виробників, бо китайці охрінівають.
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11.08.2022 11:14 Ответить
Це вже півроку продовжується, без змін. КНР - азійська росія, така ж підступна і ница, тільки хітріша. Китайські комуняки з початку російського вторгнення в усіх міжнародних структурах і організаціях публічно і послідовно голосують за продовження російського вторгнення в Україну.

Разом з тим, те, що КНР відкрито не підтримують росію воєнними поставками - наскільки розумію, велика заслуга дипломатичного тиску демократичних країн на цю авторитарну імперію зла, азійський едішн.
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11.08.2022 11:14 Ответить
Сунь *** в Цяй, йди на ***.
Народ України вирішив і постановив, що країна йде в Європу і НАТО, і прагне бути частиною нормального світу, а не парашиньско-задрищенською окраїною в статусі безправних рабів. І Україна це зробить. А якщо лаптєногим свинособакам це не подобається, то вони йдуть на ***. Винувате тут не НАТО. Якби свинособаки могли щось запропонувати як альтернативу нормальному світу - але ж вони не можуть, бо все розпиляне на анало говнєт. Ця пародія на країну не в змозі навіть виготовляти бляха, срані пакети для молока!!! Про що взагалі може йти мова?
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11.08.2022 11:16 Ответить
Не можна вірити жодному слову Рашка-змі.Тому я плював на цю рашистську новину в наших люб'язних ЗМІ.
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11.08.2022 11:30 Ответить
где там сухумская абизьянка Агрохимия? ничего не хочет сказать по поводу своих стратегических партнеров?
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11.08.2022 11:30 Ответить
Єто Порошенко напал на рабZeю и хотел забрать мавзолей чЛенина еще во Время Майдана Ющенко а 2004 году...
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11.08.2022 11:33 Ответить
Что этот хуэй понимает в противовесах? Он хотя бы ознакомился с Будапештским Меморандумом?
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11.08.2022 11:39 Ответить
США дійсно могли не допустити цієї війни, як і Китай. Але країна №1 - США. Отже вилика відповідальність лежить на США. Вони повинні були нейтралізувати путіна ще в 2010-му, після вбивства Президента Польші, країни НАТО. Але тоді Обама все "проковтнув", і зараз мовчить. Обама самий нікчемний Президент Америки за всі роки існування США.
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11.08.2022 11:41 Ответить
Сейчас ваЗЕлиновская Макака Хламидия расскажет ЗЕБилам какие косорылые друзья Украины...
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11.08.2022 11:48 Ответить
Как же так...в стране все есть...а народу нехрен Есть...
Слепаков спел правильно о крысах мавзолейных...
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11.08.2022 11:49 Ответить
Кто помнит Майдан в Китае в апреле-июле 1989 года?площадь Тяньаньмень? Тогда погибли тысячи студентов и молодежи в основном...точное количество жертв скрывают до сих пор ...впрочем для Китая это мелочи...бабы ещё нарожають...
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11.08.2022 12:03 Ответить
Китай - величезна казарма! Китайці поняття не мають , що таке свобода , демократія , вільний вибір , тощо! Вони духовно пов"язані з московитами , які також мають холуйську ментальність! Більше 300 років , московія була улусом Золотої Орди , монголо-татарські хлопці добряче " попрацювали " з їх генофондом , що і дає свої результати на московитах ! Рашофашизм і комунізм - ідуть поряд ! Слава Богу , що Україну підтримав весь демократичний світ , , а головне США і ЄС!
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11.08.2022 12:09 Ответить
наконец-то Китай "заговорил"...А то мямлил-мямлил что-то насчёт уважения суверенитетов и территориальной целостности Украины,а тут наконец-то открылся вслух,что поддерживает военного агрессора россию,развязавшую эту захватническую войну ещё в 14 году.И теперь Китай всецело можно официально называть страной,поддерживающей терроризм со всеми вытекающими юридическими последствиями.Есди бы сейчас в руководстве ООН были не эти "гутерриши",а в ЕС не "боррели",то россию и китай (уже тоже с маленькой буквы) выгнали из Совбеза ООН и перестали бы "водить бизнес"..теперь уже китай не прячется и украинцам стоит проявлять действительно патриотизм-не покупать товары страны,оказывающей военную поддержку техникой агрессору-россии.А то у нас готовы разорвать за не к месту применённый русский язык ( российскомовных граждан Украины),но постоянно обогащая страну-союзника и поставщика воен. комплектующих агрессору..Уважающие себя патриоты перестанут покупать китайские товары,как бы выгодно ни было.А правительство Украины должно сделать как минимум доступными товаря Тайывня,Сингапура,Малайзии-конкурентные китайским по цене.
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11.08.2022 13:06 Ответить
Відразу видно як ведуться роботи на міжнародному рівні президентом, МЗС. Зеля з якимись африканцями "вперше в історії" веде розмови-перемовини, а на Китай забили, а рашка там активно просуває свої наративи. Там ще був фанат Китаю Хламідія, теж в рот води набрав.
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11.08.2022 13:36 Ответить
Китай это такая же помойка как и мордор. Пошли в жопу.
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11.08.2022 14:11 Ответить
Чжан *********
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11.08.2022 15:26 Ответить
Переклад на нормальну мову:"дайте мордору захопити Україну, бо ми хочемо захопити Тайвань". Хер вам, а не Україна і Тайвань.
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14.08.2022 14:09 Ответить
"заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью российскому агентству ТАСС."

А вы уверены, что он говорил именно это?
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14.08.2022 14:39 Ответить
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