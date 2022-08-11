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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Китай назвав США "ініціатором і головним винуватцем української кризи"

китай

Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій, назвав Штати "головним винуватцем" війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей в інтерв’ю російському агентству ТАСС.

Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що "він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві".

"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", - сказав посол.

"Їхня (США. – Ред.) кінцева мета – виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", – додав Чжан Ханьхуей.

Видання зазначає, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.

Також читайте: Трасс викликала посла Китаю для пояснень щодо навчань КНР біля берегів Тайваню

Автор: 

Китай (4689) посол (1108) США (23348)


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Топ коментарі
+78
Китайці брехливі мерзенні лицемірні покидьки...
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11.08.2022 07:56 Відповісти
+58
Американці, як ви посміли напасти на расію під Гостомелем?!
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11.08.2022 07:57 Відповісти
+56
Китайцам штаты **** по губам поводили, ускоглазые бесятся
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11.08.2022 07:59 Відповісти
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На какой? На диктатуру?
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11.08.2022 09:13 Відповісти
Комуняки должны быть уничтожены!
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11.08.2022 08:50 Відповісти
Бойкотуємо китайські бренди.
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11.08.2022 08:52 Відповісти
"китайські бренди" то сильно сказано, бо бренд то якість, а у китайців - непотріб, але його не пробойкотуєш, бо все "зроблено в Китаї" 😕
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11.08.2022 09:07 Відповісти
Принаймні Xiaomi, Huawei і т. д. не купувати. Навіть такі дрібниці як часник - в магазинах він весь китайський якогось біса, вчора ледве знайшла іспанський(
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11.08.2022 09:47 Відповісти
Знайома ситуація. В Києві часник давно переважно китайський Хоча альтернативи трапляються.
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11.08.2022 10:49 Відповісти
В багатьох товарів і брендів є аналоги, зроблені не в Китаї. Вони, як правило, будуть дещо дорожчі, але навіщо вкладати гроші в ницих китайських імперіалістів? Крім того, деякі міжнародні бренди починають переносити виробництво з КНР деінде, бо у випадку нападу КНР на Тайвань їх активи можуть бути націоналізовані комуняками тощо.
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11.08.2022 10:45 Відповісти
нажаль все не так просто. у Швеції дуже багато компаній куплені китайцями. Починаючи з Вольво... Дуже необачливо. дуже...
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11.08.2022 11:28 Відповісти
Так, навіть метро у Стокгольмі керується китайською компанією🙁
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11.08.2022 13:16 Відповісти
В цьому щось є. Тільки як у справжніх комуняк, тобто професійних брехунів, аргументація з точністью до навпаки.
Якби колективний Захід надавав по загребущим рашистським загрібайлам ще за війну проти Грузії, то на Україну Путін, сто відсотків, не попер.
Та й на сьогодні живий приклад - єрефія, яка ніколи не подавала заявку на вступ в ООН не тільки займається там рашистською пропагандою, але ще й крутить всім світом своїм вето. Боляче на це дивитись.
Доречі СССР з Ліги націй поперли за набагато менші звірства. І чого воно так...???
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11.08.2022 08:53 Відповісти
Повномасштабний повторний напад раші на Україну, так само агресивні воєннні наміри китаю щодо тайваню винесли вирок концепції "реалполітік" і всім недолугим міжнародним організаціям типу оон.

Це не працює!
Це не запобігає новим війнам, жертвам і величезним економічним втратам!
Навпаки -- щораз більше ********** дві недоімперії до нових загарбань і злочинів.

Тому, англо-сакси і їхні дієві союзники (Японія, Південна Корея, Канада) повинні повернутися до політики активного втручання в дії і наміри агресорів: формування союзів, постачання зброї, і обов"язково -- підтримка всередині імперій політичних противників і зміна режимів!

В хід повинні піти усі можливі гібридні сили і засоби, якими не гребують користуватися рашисти і наші вузькоокі китайські "товариші": тотальна інформаційна війна, вкиди компромату, політичні вбивства --- все, що допоможе знищиту цю світову заразу, яка постійно ******** ядерною зброєю.
Ціль виправдовує засоби.
Менше чистоплюйства -- більше результату.
НЕ конференції --- а Ріпери!
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11.08.2022 12:08 Відповісти
,,Хто всравсь? Нэвистка" (с) Китайский посол тупо пёрднул в лужу. Врядли китайское правительство будет ********** на США. Они ж не выжили из ума, как *****
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11.08.2022 08:54 Відповісти
підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві". Джерело:

Это что за силы такие? Субъектность народа они отрицают? Не может быть такого чтобы целое государство, его народ жили в противовес и назло Москве. Может это московии надо умерить свои интересы? Как то не распространять их на другой народ?

И причем тут НАТО вообще? Украина не член НАТО и никогда им не была. Почему то Раша не воюет с Швецией, Финляндией, Польшей.

Бред воспалённого сознания.
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11.08.2022 08:56 Відповісти
Китайцы имея ипотечный кризис в 6 трлн. могут таки дотрындется и США легким толчком обвалит их экономику.
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11.08.2022 08:59 Відповісти
Сейчас трудно найти что-то "некитайское" , но нужно стараться . Моя семья уже несколько лет ( если есть выбор ) отдает предпочтение товарам ЛЮБОЙ страны , но не Китаю. По одежде и спортивной обуви их сейчас хорошо душит Бангладеш, Вьетнам , Пакистан . Бытовая техника тоже с трудом , но можно исключить рашку и Китай . Бойкот товарам этой токсичной страны.
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11.08.2022 09:01 Відповісти
Как раз в тему , chlamydia vulgaris так любит Китай , Мотор Сич им хотел отдать . .
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11.08.2022 09:08 Відповісти
Хламидия не Китай, хламидия деньги любит. А от кого брать : Китай, Абрамович ему фиолетово, жадная обезьянка.
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11.08.2022 10:25 Відповісти
і де наше доблесне МЗС
пора вже визвать китайського посла і вказать вузькоглазим
на їхню ганебну поведінку
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11.08.2022 09:12 Відповісти
Хто всрався? Невістка.
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11.08.2022 09:16 Відповісти
китай - кончені виродки.
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11.08.2022 09:18 Відповісти
Нічого дивного. Тому що справжнім ініціатором війни є Китай та німецькі еліти. Вони всі зацікавлені у поваленні впливу США. Німці щоб відродити рейх. Китайці щоб нарешті змогти домінувати в себе у регіоні. А росіяни просто лошарські гобліни яким пообіцяли можливість безкарно пограбувати і для цього німецькі еліти навіть штучно підняли ціну на ресурси щоб не дай бог гобліни почали жити в рф від війни зле. Радує одне Україна вистоїла, в Німеччині демократія і деяким елітам там зараз дуже зле.
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11.08.2022 09:25 Відповісти
гандоны узкоглазые
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11.08.2022 09:30 Відповісти
Хтось чув занепокоєння НАТО щодо розширення одкб?
Ха-ха-ха!
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11.08.2022 09:33 Відповісти
А не посьол би цей посол з його маренням!
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11.08.2022 09:35 Відповісти
Я ******** від китайської логіки
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11.08.2022 09:42 Відповісти
Сунь *** Вчай Ивынь Егосухим -посол в рахе-допиз#иться.
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11.08.2022 09:47 Відповісти
то біж, Сірія - це розширення НАТО ? - Молдова с ПМР в 1992-році - теж розширнення НАТО
Грузія 2008 - теж росширнення НАТО? а може Афганістан 78-89 - теж було розширення НАТО, чи Корея в 50-х ?
Один смкажений войовничий щур, виправдовує іншого скаженого щура.

п.с причина промалюовується ще с 12 століття і це не "росширення НАТО або зовнішній ворог" - це постіне прагрення до "САБІРАТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬ"... ну ну, Україна їм не Грузія розміром в дві києвські області
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11.08.2022 09:49 Відповісти
спочатку ми всім цивілізованим світом розберемося з касапами (потрібно розвалити їх на друзки); потім доведеться з тайцями - таким же чином на дрібні уйгури
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11.08.2022 09:56 Відповісти
Тайців за що? Тайці - це взагалі-то мешканці Таїланда. В них, звісно, багато мільйонів китайців проживає, править воєнна хунта і король - корумповане *****, але все ж таки вони - інша країна і в умовах жорсткої диктатури і переслідувань народ (здебільшого молодь) намагається боротися за демократичні свободи.
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11.08.2022 10:57 Відповісти
Та й "уйгури" теж "не при ділах"! Це практично єдиний народ який опирається китайському варіанту "русифікації" - тисячі сидять в "таборах перевиховання" Рятує тільки іслам! За віру вони ще тримаються
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11.08.2022 12:00 Відповісти
Коли вже США розкажуть що Китай керує маріонеткою-пуйлом
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11.08.2022 10:03 Відповісти
Был поклонником Сяоми, теперь перешел на Моторолу.
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11.08.2022 10:37 Відповісти
А народ України, його думку - до уваги не беруть? Все вирішують за нас китайози?
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11.08.2022 10:39 Відповісти
И то правда! Не рашка а США напали на Украину! У коммуняк и мозги епанутые.
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11.08.2022 11:07 Відповісти
Навіть в кризу треба пробувати підтримати українських, європейських та американських виробників, бо китайці охрінівають.
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11.08.2022 11:14 Відповісти
Це вже півроку продовжується, без змін. КНР - азійська росія, така ж підступна і ница, тільки хітріша. Китайські комуняки з початку російського вторгнення в усіх міжнародних структурах і організаціях публічно і послідовно голосують за продовження російського вторгнення в Україну.

Разом з тим, те, що КНР відкрито не підтримують росію воєнними поставками - наскільки розумію, велика заслуга дипломатичного тиску демократичних країн на цю авторитарну імперію зла, азійський едішн.
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11.08.2022 11:14 Відповісти
Сунь *** в Цяй, йди на ***.
Народ України вирішив і постановив, що країна йде в Європу і НАТО, і прагне бути частиною нормального світу, а не парашиньско-задрищенською окраїною в статусі безправних рабів. І Україна це зробить. А якщо лаптєногим свинособакам це не подобається, то вони йдуть на ***. Винувате тут не НАТО. Якби свинособаки могли щось запропонувати як альтернативу нормальному світу - але ж вони не можуть, бо все розпиляне на анало говнєт. Ця пародія на країну не в змозі навіть виготовляти бляха, срані пакети для молока!!! Про що взагалі може йти мова?
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11.08.2022 11:16 Відповісти
Не можна вірити жодному слову Рашка-змі.Тому я плював на цю рашистську новину в наших люб'язних ЗМІ.
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11.08.2022 11:30 Відповісти
где там сухумская абизьянка Агрохимия? ничего не хочет сказать по поводу своих стратегических партнеров?
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11.08.2022 11:30 Відповісти
Єто Порошенко напал на рабZeю и хотел забрать мавзолей чЛенина еще во Время Майдана Ющенко а 2004 году...
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11.08.2022 11:33 Відповісти
Что этот хуэй понимает в противовесах? Он хотя бы ознакомился с Будапештским Меморандумом?
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11.08.2022 11:39 Відповісти
США дійсно могли не допустити цієї війни, як і Китай. Але країна №1 - США. Отже вилика відповідальність лежить на США. Вони повинні були нейтралізувати путіна ще в 2010-му, після вбивства Президента Польші, країни НАТО. Але тоді Обама все "проковтнув", і зараз мовчить. Обама самий нікчемний Президент Америки за всі роки існування США.
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11.08.2022 11:41 Відповісти
Сейчас ваЗЕлиновская Макака Хламидия расскажет ЗЕБилам какие косорылые друзья Украины...
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11.08.2022 11:48 Відповісти
Как же так...в стране все есть...а народу нехрен Есть...
Слепаков спел правильно о крысах мавзолейных...
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11.08.2022 11:49 Відповісти
Кто помнит Майдан в Китае в апреле-июле 1989 года?площадь Тяньаньмень? Тогда погибли тысячи студентов и молодежи в основном...точное количество жертв скрывают до сих пор ...впрочем для Китая это мелочи...бабы ещё нарожають...
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11.08.2022 12:03 Відповісти
Китай - величезна казарма! Китайці поняття не мають , що таке свобода , демократія , вільний вибір , тощо! Вони духовно пов"язані з московитами , які також мають холуйську ментальність! Більше 300 років , московія була улусом Золотої Орди , монголо-татарські хлопці добряче " попрацювали " з їх генофондом , що і дає свої результати на московитах ! Рашофашизм і комунізм - ідуть поряд ! Слава Богу , що Україну підтримав весь демократичний світ , , а головне США і ЄС!
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11.08.2022 12:09 Відповісти
наконец-то Китай "заговорил"...А то мямлил-мямлил что-то насчёт уважения суверенитетов и территориальной целостности Украины,а тут наконец-то открылся вслух,что поддерживает военного агрессора россию,развязавшую эту захватническую войну ещё в 14 году.И теперь Китай всецело можно официально называть страной,поддерживающей терроризм со всеми вытекающими юридическими последствиями.Есди бы сейчас в руководстве ООН были не эти "гутерриши",а в ЕС не "боррели",то россию и китай (уже тоже с маленькой буквы) выгнали из Совбеза ООН и перестали бы "водить бизнес"..теперь уже китай не прячется и украинцам стоит проявлять действительно патриотизм-не покупать товары страны,оказывающей военную поддержку техникой агрессору-россии.А то у нас готовы разорвать за не к месту применённый русский язык ( российскомовных граждан Украины),но постоянно обогащая страну-союзника и поставщика воен. комплектующих агрессору..Уважающие себя патриоты перестанут покупать китайские товары,как бы выгодно ни было.А правительство Украины должно сделать как минимум доступными товаря Тайывня,Сингапура,Малайзии-конкурентные китайским по цене.
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11.08.2022 13:06 Відповісти
Відразу видно як ведуться роботи на міжнародному рівні президентом, МЗС. Зеля з якимись африканцями "вперше в історії" веде розмови-перемовини, а на Китай забили, а рашка там активно просуває свої наративи. Там ще був фанат Китаю Хламідія, теж в рот води набрав.
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11.08.2022 13:36 Відповісти
Китай это такая же помойка как и мордор. Пошли в жопу.
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11.08.2022 14:11 Відповісти
Чжан *********
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11.08.2022 15:26 Відповісти
Переклад на нормальну мову:"дайте мордору захопити Україну, бо ми хочемо захопити Тайвань". Хер вам, а не Україна і Тайвань.
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14.08.2022 14:09 Відповісти
"заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью российскому агентству ТАСС."

А вы уверены, что он говорил именно это?
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14.08.2022 14:39 Відповісти
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