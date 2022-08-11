Китай назвав США "ініціатором і головним винуватцем української кризи"
Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій, назвав Штати "головним винуватцем" війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей в інтерв’ю російському агентству ТАСС.
Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що "він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві".
"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", - сказав посол.
"Їхня (США. – Ред.) кінцева мета – виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", – додав Чжан Ханьхуей.
Видання зазначає, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби колективний Захід надавав по загребущим рашистським загрібайлам ще за війну проти Грузії, то на Україну Путін, сто відсотків, не попер.
Та й на сьогодні живий приклад - єрефія, яка ніколи не подавала заявку на вступ в ООН не тільки займається там рашистською пропагандою, але ще й крутить всім світом своїм вето. Боляче на це дивитись.
Доречі СССР з Ліги націй поперли за набагато менші звірства. І чого воно так...???
Це не працює!
Це не запобігає новим війнам, жертвам і величезним економічним втратам!
Навпаки -- щораз більше ********** дві недоімперії до нових загарбань і злочинів.
Тому, англо-сакси і їхні дієві союзники (Японія, Південна Корея, Канада) повинні повернутися до політики активного втручання в дії і наміри агресорів: формування союзів, постачання зброї, і обов"язково -- підтримка всередині імперій політичних противників і зміна режимів!
В хід повинні піти усі можливі гібридні сили і засоби, якими не гребують користуватися рашисти і наші вузькоокі китайські "товариші": тотальна інформаційна війна, вкиди компромату, політичні вбивства --- все, що допоможе знищиту цю світову заразу, яка постійно ******** ядерною зброєю.
Ціль виправдовує засоби.
Менше чистоплюйства -- більше результату.
НЕ конференції --- а Ріпери!
Это что за силы такие? Субъектность народа они отрицают? Не может быть такого чтобы целое государство, его народ жили в противовес и назло Москве. Может это московии надо умерить свои интересы? Как то не распространять их на другой народ?
И причем тут НАТО вообще? Украина не член НАТО и никогда им не была. Почему то Раша не воюет с Швецией, Финляндией, Польшей.
Бред воспалённого сознания.
пора вже визвать китайського посла і вказать вузькоглазим
на їхню ганебну поведінку
Ха-ха-ха!
Грузія 2008 - теж росширнення НАТО? а може Афганістан 78-89 - теж було розширення НАТО, чи Корея в 50-х ?
Один смкажений войовничий щур, виправдовує іншого скаженого щура.
п.с причина промалюовується ще с 12 століття і це не "росширення НАТО або зовнішній ворог" - це постіне прагрення до "САБІРАТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬ"... ну ну, Україна їм не Грузія розміром в дві києвські області
Разом з тим, те, що КНР відкрито не підтримують росію воєнними поставками - наскільки розумію, велика заслуга дипломатичного тиску демократичних країн на цю авторитарну імперію зла, азійський едішн.
Народ України вирішив і постановив, що країна йде в Європу і НАТО, і прагне бути частиною нормального світу, а не парашиньско-задрищенською окраїною в статусі безправних рабів. І Україна це зробить. А якщо лаптєногим свинособакам це не подобається, то вони йдуть на ***. Винувате тут не НАТО. Якби свинособаки могли щось запропонувати як альтернативу нормальному світу - але ж вони не можуть, бо все розпиляне на анало говнєт. Ця пародія на країну не в змозі навіть виготовляти бляха, срані пакети для молока!!! Про що взагалі може йти мова?
Слепаков спел правильно о крысах мавзолейных...
А вы уверены, что он говорил именно это?