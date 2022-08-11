Китай назвав США "ініціатором і головним винуватцем української кризи"

Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій, назвав Штати "головним винуватцем" війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей в інтерв’ю російському агентству ТАСС.

Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що "він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві".

"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", - сказав посол.

"Їхня (США. – Ред.) кінцева мета – виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", – додав Чжан Ханьхуей.

Видання зазначає, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.

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