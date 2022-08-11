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Новости Война
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Президент Словении Пахор - президенту Турции Эрдогану: Если война затянется, может задеть и Западные Балканы

ердоган,пахор

Словенский президент Борут Пахор опасается, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может якобы переброситься на юг и Западные Балканы.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Пахор заявил, что в Любляне "высоко оценивают усилия уважаемого президента Эрдогана в посредничестве между Украиной и Россией".

По его мнению, сейчас "вместо принуждения к установлению мира" происходит "посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог".

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"Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг и Западные Балканы", – сказал президент Словении.

Он добавил, что на примере войны России против Украины "мы еще раз убедились, насколько важно НАТО".

Автор: 

Балканы (53) Словения (153) Турция (3498) Эрдоган Реджеп Тайип (918) Пахор Борут (12)


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Топ комментарии
+6
Ніякої небезпечної "напруженості" не виникне якщо вчасно ізолювати кацапів за "поребриком" і заборонити їм в'їзд до Європи. А також депортувати в ********* кацапів які вже живуть в Європі за підтримку в усіх формах "руzкого міра".
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11.08.2022 13:09 Ответить
+6
Турок-не козак!!
Ердоган купив у Фуйла 4 комлекса С-400 у 2019р
за 2,5 млрд долярів!!!!!-замість того щоб підняти свою економіку..
Після Сакського аеродрому
варто сдати цей непотріб на металобрухт..
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11.08.2022 13:10 Ответить
+4
Тойшоневтік нахвалявся ж припинити війну. Виходить що брехав своєму лохторату?
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11.08.2022 13:22 Ответить
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"Довше,ніж очікується"...А що,вже якісь терміни відомий,а нам не кажуть?
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11.08.2022 13:08 Ответить
Санкції кацапи почнуть реально відчувати тільки з лютого 2023 (ембарго на вуглеводні). До кінця року частина "прозріє". Якщо військові втрати кацапів будуть постійно зростати то в поєднанні з економічною кризою це призведе до кризи політичної і врешті "холодильник" почне свій наступ. Тим часом Україні можливо вдасться накопичити достатню кількість зброї та "підготовленого персоналу" для "остаточного вирішення кацапської проблеми". Про це, до речі, постійно кажуть експерти, але багатьом дуже хочеться вірити в ту популістичну фуйню яку несе ОП.
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11.08.2022 13:20 Ответить
Ніякої небезпечної "напруженості" не виникне якщо вчасно ізолювати кацапів за "поребриком" і заборонити їм в'їзд до Європи. А також депортувати в ********* кацапів які вже живуть в Європі за підтримку в усіх формах "руzкого міра".
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11.08.2022 13:09 Ответить
Турок-не козак!!
Ердоган купив у Фуйла 4 комлекса С-400 у 2019р
за 2,5 млрд долярів!!!!!-замість того щоб підняти свою економіку..
Після Сакського аеродрому
варто сдати цей непотріб на металобрухт..
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11.08.2022 13:10 Ответить
Не хвилюйся так - специ НАТО вже розібрали їх по гвинтикам і тепер кацапи своїми С-400 можуть тільки "пишатись".
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11.08.2022 13:23 Ответить
А шоб вы и не сомневались
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11.08.2022 13:13 Ответить
Хитрожопый Ердоган только выиграет сидя на двух стульях. Будет у Рашки покупать краденное зерно и нефть по бросовым ценам а нам и Европе продавать оружие
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11.08.2022 13:20 Ответить
Ердоган ніби то "виграє" ""сьогодні" бо в 2023 у нього вибори. Він особистими рішеннґями і тиском на турецький Центробанк спричинив в країні інфляцію в 79%, але "завтра", тобто стратегічно, він програє. І цей програш, особливо репутаційний, буде куди більш суттєвим ніж "сьогоденний виграш".
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11.08.2022 13:30 Ответить
Тойшоневтік нахвалявся ж припинити війну. Виходить що брехав своєму лохторату?
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11.08.2022 13:22 Ответить
Якщо "уставшиє ат вайни єврапєйци" разом із турками здадуть Україну, тоді точно "напруженість" охопить і південь, і Західні Балкани, і багато ще чого охопить... Джерело:
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11.08.2022 16:43 Ответить
 
 