Президент Словении Пахор - президенту Турции Эрдогану: Если война затянется, может задеть и Западные Балканы
Словенский президент Борут Пахор опасается, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может якобы переброситься на юг и Западные Балканы.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Пахор заявил, что в Любляне "высоко оценивают усилия уважаемого президента Эрдогана в посредничестве между Украиной и Россией".
По его мнению, сейчас "вместо принуждения к установлению мира" происходит "посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог".
"Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг и Западные Балканы", – сказал президент Словении.
Он добавил, что на примере войны России против Украины "мы еще раз убедились, насколько важно НАТО".
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Ердоган купив у Фуйла 4 комлекса С-400 у 2019р
за 2,5 млрд долярів!!!!!-замість того щоб підняти свою економіку..
Після Сакського аеродрому
варто сдати цей непотріб на металобрухт..