Украина нуждается в восстановлении сейчас, особенно в преддверии зимнего сезона, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что финансовая поддержка для Украины во время войны столь же важна, как и вооруженная.
Об этом глава государства заявил на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не можем ждать, когда завершится война, чтобы возобновлять нормальную жизнь. Наши дети так же, как и ваши, должны идти в школы. Наша молодежь так же, как и ваша, должна учиться в университетах. В Украине так же, как и у вас, должны работать больницы и социальная инфраструктура. А значит, Украина нуждается в восстановлении.Сейчас! Именно сейчас! И тем более накануне зимнего сезона.
Нам нужно проводить разминирования. И, конечно, нам нужно подготовить оборону к зимним условиям", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, достаточная и своевременная финансовая поддержка для Украины, для бюджета и для Fast Recovery - это столь же жизненно важно, как оружие и снаряды для ВСУ и санкции против России.
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Будівництво 2.0?
в кінці дня рот витер - робоче місце убрав.
нет! чтобы восстанавливать, надо чтобы не бомбили...чтоб не уничтожили то что только построил...
а вот готовиться к зиме - обязательно... это и зимняя военная обувь-одежда, буржуйки, генераторы, бензопилы... это модульное жилье в немерянном количестве и материальная помощь (не депутатам и судьям, а тем, кто остался жив, но больше у него нет ничего - ни дома, ни имущества, ни денег ни возможности их заработать) готовь общаги, базы отдыха, поликлиники, больнички, роддома и дома для стариков .. все что можно подготовить за 1-2 мес еще тепла...
Ой, а какоэээ у зэленскава праааизнашэээниеее
- "********"(с)Дефаччка-котлетка
Тільки мені одному здається що це повний і конкретний дибілізм?
І тепер - ведіть дітей до школи, усьо нормально, шо ви там на якусь війну зважаєте. І шо воно буде гундосити коли прилетить в якусь школу? Що - а я вам нічєго нє гарантіровал!
Навіть заздрю вам!
Для мене зеленський закінчився на Ярославі Журавлі, вірити йому - себе не поважати...
і в яких "справах" їх мона побачити, чого планували - чого досягли?
Так вже кортить хлопчику асфальтування відновить, шо аж "їсти не може"...
благодаря бабкам америки которую он обвинял в подрыве экономики, это чмо ещё не обосралось...