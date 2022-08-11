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Новости Война
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Украина нуждается в восстановлении сейчас, особенно в преддверии зимнего сезона, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что финансовая поддержка для Украины во время войны столь же важна, как и вооруженная.

Об этом глава государства заявил на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем ждать, когда завершится война, чтобы возобновлять нормальную жизнь. Наши дети так же, как и ваши, должны идти в школы. Наша молодежь так же, как и ваша, должна учиться в университетах. В Украине так же, как и у вас, должны работать больницы и социальная инфраструктура. А значит, Украина нуждается в восстановлении.Сейчас! Именно сейчас! И тем более накануне зимнего сезона.

Нам нужно проводить разминирования. И, конечно, нам нужно подготовить оборону к зимним условиям", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, достаточная и своевременная финансовая поддержка для Украины, для бюджета и для Fast Recovery - это столь же жизненно важно, как оружие и снаряды для ВСУ и санкции против России.

Смотрите: "Россия может спровоцировать самую большую в истории радиационную аварию на ЗАЭС. Это, по сути, применение ядерного оружия", - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20794)


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Топ комментарии
+32
первыми дороги? или Мариуполь? Северодонецк?
нет! чтобы восстанавливать, надо чтобы не бомбили...чтоб не уничтожили то что только построил...
а вот готовиться к зиме - обязательно... это и зимняя военная обувь-одежда, буржуйки, генераторы, бензопилы... это модульное жилье в немерянном количестве и материальная помощь (не депутатам и судьям, а тем, кто остался жив, но больше у него нет ничего - ни дома, ни имущества, ни денег ни возможности их заработать) готовь общаги, базы отдыха, поликлиники, больнички, роддома и дома для стариков .. все что можно подготовить за 1-2 мес еще тепла...
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11.08.2022 16:23 Ответить
+30
Дибіл
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11.08.2022 16:09 Ответить
+29
...Велике КраБудівництво 2.0?
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11.08.2022 16:09 Ответить
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велике будівництво
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11.08.2022 16:08 Ответить
Найвеличніший і ко брудні лапи нагріти хочуть
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11.08.2022 17:22 Ответить
...Велике КраБудівництво 2.0?
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11.08.2022 16:09 Ответить
І ми не можемо чекати коли завершиться війна,хто здав південь кацапам?!!!
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11.08.2022 17:04 Ответить
Зеленский: не виноват я - это Буданов или Баканов а какая разница кого козлом отпущения назначать
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11.08.2022 22:02 Ответить
Дибіл
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11.08.2022 16:09 Ответить
Копіика нам зараз не помішає і контроль
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11.08.2022 16:11 Ответить
з ньго був би непоганий прораб - ходиш собі по строкі, гавкаеш на всіх,
в кінці дня рот витер - робоче місце убрав.
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11.08.2022 16:11 Ответить
З чого почнемо, Миколаїв, Харків, Нікополь?
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11.08.2022 16:12 Ответить
Для них існує лише Київ...ну і трошки в області можна набудувати для київських бомжів
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11.08.2022 16:45 Ответить
А Буковель?
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11.08.2022 17:25 Ответить
Буковель тільки щоб в Оман здриснуть !
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11.08.2022 21:36 Ответить
слышь чучело кацапское - ты сам то из какого мухосранска вылезло?
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11.08.2022 22:04 Ответить
с Мариуполя
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11.08.2022 22:03 Ответить
"план дерьмака&братков" по подготовке к разворовыванию будущего "плана маршалла". тестовый прогон.
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11.08.2022 16:12 Ответить
Не мешайте нам красть во время войны.
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11.08.2022 16:15 Ответить
На этих людей ничего не действует, если в глазах стоят прибыля от 300 и выше процентов. Под сладкоголосую дудку, уже пилят бюджет на дорогах. Но маштаб не довоенный, хочецца по настоящему..
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11.08.2022 16:17 Ответить
Каломойшу свого попроси, може він грошенят підкине .
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11.08.2022 16:18 Ответить
не.. грошенят не подкинет... подкинет идеи как срубить на горе...
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11.08.2022 16:24 Ответить
+++
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11.08.2022 16:39 Ответить
Ура, асфальт знову класти чи ложити будуть.
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11.08.2022 16:18 Ответить
асфальт класти,гроші- ложить( в офшори)
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11.08.2022 16:27 Ответить
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11.08.2022 16:19 Ответить
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11.08.2022 16:46 Ответить
щось дуже маю сумнів стосовно підрізаного того що назвали для розміру "булави" каламойші
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11.08.2022 17:15 Ответить
первыми дороги? или Мариуполь? Северодонецк?
нет! чтобы восстанавливать, надо чтобы не бомбили...чтоб не уничтожили то что только построил...
а вот готовиться к зиме - обязательно... это и зимняя военная обувь-одежда, буржуйки, генераторы, бензопилы... это модульное жилье в немерянном количестве и материальная помощь (не депутатам и судьям, а тем, кто остался жив, но больше у него нет ничего - ни дома, ни имущества, ни денег ни возможности их заработать) готовь общаги, базы отдыха, поликлиники, больнички, роддома и дома для стариков .. все что можно подготовить за 1-2 мес еще тепла...
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11.08.2022 16:23 Ответить
А ви, виявляється, мрійник, пане Василю...
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11.08.2022 17:44 Ответить
трохи є )))) але ж і реаліст (без песимізму і фаталізму))))
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11.08.2022 21:48 Ответить
реалист ???
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11.08.2022 22:06 Ответить
От жеж падли ненаситні,пропоную нагодувати цю ницу жидівську банду грошима,нехай кожен зіжре скільки зможе,поки не подохне
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11.08.2022 16:24 Ответить
Ну це до пекла. "Багатим і скупим вливали розпеченеє срібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород"...
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11.08.2022 16:31 Ответить
ахаха, сказочки для.....
Ой, а какоэээ у зэленскава праааизнашэээниеее
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11.08.2022 16:37 Ответить
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11.08.2022 16:26 Ответить
а я ч вважав що зразу потрібно перемогти,може тому я і не през?
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11.08.2022 16:26 Ответить
так ты же голосовал за зеленых воров значит ты тоже презик
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11.08.2022 22:07 Ответить
"Ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя", - Зеленський Джерело: ВЖЕ БУЛО
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11.08.2022 16:30 Ответить
так и считать его нужно как минимум как тупого..... идора, который осознанно .... ну там поддал жизни и другие вещи под то чего не надо
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11.08.2022 16:41 Ответить
Для экономики нужно не только бабло клянчить, а ещё и развивать ее. Может в европе ему обьяснять что нужно открыть граници хотя бы для некоторых категорий граждан.
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11.08.2022 16:31 Ответить
до хрена для кого открыли уже
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11.08.2022 22:08 Ответить
просто красава, налог на импорт вводит, людей увольняют,курсы валют в обменниках показывать запрещает(как будто это влияет на курс доллара), работы просто нет, моряков не выпускает, и т.д. НО есть и замечательные вещи, депутатам зарплату удвоили, друзья рассекают по европе, и вместо армии, хотели протянуть закон о строительстве дорог. Вот просто ЛАПУШКА
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11.08.2022 16:33 Ответить
работа потихоньку появляется но зарплаты из-за курса валют сильно упали и это проблема
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11.08.2022 22:10 Ответить

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11.08.2022 16:33 Ответить
фигуранты будущего трибунала над колаборантами и предателями
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11.08.2022 22:13 Ответить
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11.08.2022 16:35 Ответить
Позорище попрошайка, позорит нас
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11.08.2022 16:38 Ответить
Юг?
- "********"(с)Дефаччка-котлетка
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11.08.2022 16:38 Ответить
Ага. ЗЕленим бабки пиляти потрібно вже зараз.
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11.08.2022 16:40 Ответить
воно ж дибільне на всю голову.... іп..ть попали ... тобто воєнний стан на роки, ракети на голову - на роки, і ми тіпа нормально ведемо дітей до школи і вдаємо що усе впорядку...
Тільки мені одному здається що це повний і конкретний дибілізм?
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11.08.2022 16:49 Ответить
Якого презіка вибрали то і жерти тепер, раніше треба було думати
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11.08.2022 16:51 Ответить
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11.08.2022 16:57 Ответить
да ладно многие не долго побыли дураками .. RIP
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11.08.2022 22:15 Ответить
Декому так здавалося і до 2019 року. Але їх було замало...
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11.08.2022 17:50 Ответить
это не дебилизм - это предательство и саботаж..
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11.08.2022 22:17 Ответить
Ти ж на шашлыки збирався, чи щось пішло не так?
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11.08.2022 16:49 Ответить
Це буде як з Азовцями в Маріуполі - здавайтеся, все хорошо - ми домовилися про гарантії безпеки... Що потім сталося усі знають.

І тепер - ведіть дітей до школи, усьо нормально, шо ви там на якусь війну зважаєте. І шо воно буде гундосити коли прилетить в якусь школу? Що - а я вам нічєго нє гарантіровал!
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11.08.2022 16:53 Ответить
Рома, та ви -оптиміст!
Навіть заздрю вам!
Для мене зеленський закінчився на Ярославі Журавлі, вірити йому - себе не поважати...
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11.08.2022 18:41 Ответить
ахаха, о б*же, то есть когда кривлялся и мычал про ЗСУ то был типо норм., ага?
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11.08.2022 20:59 Ответить
нормальные украинцы перестали смотреть это чмо и всех ублюдков из 95 го квартала после - " эбонитовых палочек на майдане" и после "Украина попрошайка"
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11.08.2022 22:20 Ответить
Ну ок, наприклад дають нам бабло, його вкопують в бетон( хто буде виробником?) і асфальт(хто буде виробником? ********???), і карман(всі зелені без винятку) ...бабло закінчується, далі що?? Знову клянчити по світу підеш, а ЗеЛох? А ти ж так у свій час знущався зі сцени з Яценюка, який просив гроші у Меркель!! Іди вже по імпічменту *****, і звільни місце професіоналам, які розуміють, що гроші беруть з власної економіки і знову в неї повертають, і так по колу.
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11.08.2022 16:54 Ответить
Я вибачаюсь, а ви призвища "професіоналів" оприлюднити можете?!
і в яких "справах" їх мона побачити, чого планували - чого досягли?
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11.08.2022 18:38 Ответить
Тобі? Після того, як ти повірив в бубочку? Мабуть Аристович.... або Притула.
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11.08.2022 19:12 Ответить
Обратите внимание - на этот бред сумасшедшего адекватно реагируют ТОЛЬКО простые люди. Ни один политик, ни один чиновник, ни один не высказался. Т.е. власть прогнила вся, полностью, от мелкого районого чинуши до президента.
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11.08.2022 16:57 Ответить
так каналы тв почти все захвачены зе-шоблой
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11.08.2022 22:24 Ответить
воно бажає класти ахсфальт.....
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11.08.2022 17:10 Ответить
то кине всіх падло під ракети
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11.08.2022 17:19 Ответить
"Наші діти так само, як і ваші, мають іти у школи" - в итальянские?
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11.08.2022 17:24 Ответить
Не буде як до війни, на жаль. Треба пристосовуватись до нових реалій. Держави це теж стосується. А президент щось не дуже хоче проводити трансформацію під військові реалії.
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11.08.2022 17:45 Ответить
За вашими словами все повинно завершитись до зими не шановний пане.Чи знову спиз...ів як завжди?
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11.08.2022 18:00 Ответить
Згодна! Так,зараз потрібно відбудовувати ст на деокупованих територіях. Щоб ви розуміли,в моєму селі на Київщині,літні люди,сім'ї з дітьми живуть в сараях/погребах,наметах. Тому що будинки розбомблено,а грошей на відбудову не має. У багатоповерхівки підвозять воду пожежні машини,тому що знищені комунікації,дах,вікна. До того ж цивільна інфраструктура потребує ремонту. Якщо зруйновано частково,потрібно ремонтувати до зими. Одразу відчула,що тут сидять диванні теоретики 😡
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11.08.2022 18:03 Ответить
почему они не едут в Европу хоть на время ?
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11.08.2022 22:25 Ответить
Хто вже пенсіонери у віці. Хто не може полишити хвору маму/папу/бабусю,хто хоче жити на своїй землі. Обставини різні. Але в цілому ситуація кричуща. Тільки у нас таких зруйнованих будинків близько 2 тисяч. А Захід в той час обіцяє відбудову тільки після війни. Після зими те,що ще стоїть - впаде без ремонту! А тисячі українців стали безхатьками.
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12.08.2022 00:45 Ответить
Так, так здогадуюсь, що тільки ідіти можуть займатись будівництвом під час війни... а клоун є клоун, займався будівництвом(крадівництвом) замість підготовки до війни, хоче придурок цим займатись і під час війни... ідіот невиправний.... дурнику на те що є закуповуй озброєння...
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11.08.2022 18:33 Ответить
частные фирмы могут заниматься стройкой тем самым они дают работу безработным которых сейчас дофига
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11.08.2022 22:27 Ответить
Йоу...
Так вже кортить хлопчику асфальтування відновить, шо аж "їсти не може"...
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11.08.2022 18:34 Ответить
Москалі не змогли взяти Київ, можливо це вийде в українців? Потрібно рятувати залишки валютних запасів і допомогу наших союзників!
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11.08.2022 19:02 Ответить
я х.з. як "могли взяти", ну хіба в рот. але певно хотіли деякі тварини шоб "взяли". КСУ прийняв ж заяву Овоча шо типу незаконно його позбавлено влади..... смішно, але Бакланов знає
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11.08.2022 21:05 Ответить
довпойоп, для того аби не клянчити гроші по світу треба зробити офігєнні умови місцевому бізнесу і інвесторам. Щоб люди вкладали гроші в країну і створювали нові робочі місця
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11.08.2022 19:24 Ответить
Ты сначала верни земли украинские,которые вы с Ермаком отдали на растерзание кацапам,строитель херов.
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11.08.2022 20:04 Ответить
Починають заливати асфальт вже не в три, а в п'ять разів дорожче? Схематоз наше усьо! Бо псля війни можуть не встигнути. Народ повернеться до них, і спитає.
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11.08.2022 20:12 Ответить
Ермак исходит слюнями , да и опять же , нечем ботов кормить ... С дорог текло рекой , а тут война, неначаси ...
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11.08.2022 20:18 Ответить
а за шо будувать дороги, ледовые стадионы и чемпионат по баскетболу
благодаря бабкам америки которую он обвинял в подрыве экономики, это чмо ещё не обосралось...
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11.08.2022 20:34 Ответить
будем жарить шашлыки, отмечать дивятое майя...
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11.08.2022 20:38 Ответить
Зе знову просить на Заході тяжку наступальну зброю, але ніхто вже ії не дає 😆

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11.08.2022 21:04 Ответить
Як кажуть кабанчика скормили пора колоти бо більшим не стане.
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11.08.2022 21:55 Ответить
 
 