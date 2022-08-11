Украина нуждается в восстановлении сейчас, особенно в преддверии зимнего сезона, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что финансовая поддержка для Украины во время войны столь же важна, как и вооруженная.

Об этом глава государства заявил на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем ждать, когда завершится война, чтобы возобновлять нормальную жизнь. Наши дети так же, как и ваши, должны идти в школы. Наша молодежь так же, как и ваша, должна учиться в университетах. В Украине так же, как и у вас, должны работать больницы и социальная инфраструктура. А значит, Украина нуждается в восстановлении.Сейчас! Именно сейчас! И тем более накануне зимнего сезона.

Нам нужно проводить разминирования. И, конечно, нам нужно подготовить оборону к зимним условиям", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, достаточная и своевременная финансовая поддержка для Украины, для бюджета и для Fast Recovery - это столь же жизненно важно, как оружие и снаряды для ВСУ и санкции против России.

Смотрите: "Россия может спровоцировать самую большую в истории радиационную аварию на ЗАЭС. Это, по сути, применение ядерного оружия", - Зеленский. ВИДЕО