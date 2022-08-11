Мы фиксируем каждый обстрел с территории Беларуси, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины на каждый обстрел с территории Беларуси реагирует нотой протеста, чтобы таким образом фиксировать эти факты.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы поддерживаем функционирование очень четкого механизма: на каждый обстрел с территории Беларуси в направлении территории Украины мы реагируем соответствующей нотой протеста. Мы делаем это для фиксации соответствующих фактов, которые рано или поздно – а мы работаем над тем, чтобы это произошло рано - были использованы для подтверждения предоставления Беларусью своего пространства, своей территории для осуществления российской агрессии против Украины", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о работе посольства Беларуси в Украине, Кулеба отметил, что оно эвакуировалось из Киева "буквально в первые недели войны".

"И с тех пор белорусские дипломаты в Киев не возвращались, хотя посольство юридически продолжает функционировать", - сказал министр.

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