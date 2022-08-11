Мы фиксируем каждый обстрел с территории Беларуси, - Кулеба
Министерство иностранных дел Украины на каждый обстрел с территории Беларуси реагирует нотой протеста, чтобы таким образом фиксировать эти факты.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы поддерживаем функционирование очень четкого механизма: на каждый обстрел с территории Беларуси в направлении территории Украины мы реагируем соответствующей нотой протеста. Мы делаем это для фиксации соответствующих фактов, которые рано или поздно – а мы работаем над тем, чтобы это произошло рано - были использованы для подтверждения предоставления Беларусью своего пространства, своей территории для осуществления российской агрессии против Украины", - подчеркнул министр.
Отвечая на вопрос о работе посольства Беларуси в Украине, Кулеба отметил, что оно эвакуировалось из Киева "буквально в первые недели войны".
"И с тех пор белорусские дипломаты в Киев не возвращались, хотя посольство юридически продолжает функционировать", - сказал министр.
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Ни одной ноты протеста на сайте МЗС не найдено
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=277&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
и даже в новостях ничего с начала войны
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
і протестуємо. І що, допомагає?
ч
Наступного разу, лайно, спробуй відповідати ракетним ударом, а краще десятьма. ******** кинули ракету і знищили зупинку? Киньте десять і знищте десять зупинок! ******** кинули ракету по дитсадку? Киньте 10 і знищте 10 у *********! І так далі, і так далі! От тоді ********, перед тим як кидати ракету, серйозно задумаються - а чи варто воно того? А допоки, з вашої зеленої клоунади вороги України виключно сміються. "Фіксатори" *****, бляха.
Ви дочекаєтесь що вони накліпають техніки та назомбують бидлорусів і підуть в атаку.
наче була єдина розумна людина (кулеба) у купі зеленого лайна, а чим далі, то більше на них стає схожий... чи, можливо, дєрьмаки-хламідії хочуть швидко відновити імпорт соляри, бітума на "іще більше відбудівництво", аби швиденько відшкодувати "панесенниє убіткі". у цьому річ, пане кулебо?
Вони готуються.Що там слідкувати?Потрібно першими бити по скупченнях ракет.Чи будем слідкувати?Кацапи ними вдарять,Хоч пару Хаймерсів зарядити тактичними ракетами.
Що означає, коли Україна не відповідає Білорусі на обстріли?
Домовленості з лукою?
Слабкість?
Боягузство?
Небажання другого фронту?
Невіра у власні ЗС?
А також, як виглядає те, що Україна не відповідає Білорусі НІЯК??????? Як виглядає це в очах українців, особливо тих, хто постраждав від обстрілів з території РБ?
Ще питання: як ви думаєте, чи буде РБ якось покарана, якщо навіть Україна для цього нічогісінько не робить, не обстрілює місця обстрілів з на території РБ?
Де помста за все, що ці уйобки нам зробили?
Чи може ми ще з ними потім брататися будем?
ЩО ЦЕ ВСЕ ОЗНАЧАЄ?