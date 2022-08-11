Ми фіксуємо кожен обстріл з території Білорусі, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України на кожен обстріл з території Білорусі реагує нотою протесту, щоб таким чином фіксувати ці факти.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми підтримуємо функціонування дуже чіткого механізму: на кожен обстріл з території Білорусі в напрямку території України ми реагуємо відповідною нотою протесту. Ми робимо це для фіксації відповідних фактів, які рано чи пізно - а ми працюємо над тим, щоб це сталося рано, були використані для підтвердження надання Білоруссю свого простору, своєї території для здійснення російської агресії проти України", - пояснив міністр.

Відповідаючи на питання про роботу посольства Білорусі в Україні, Кулеба зазначив, що воно евакуювалося з Києва "буквально в перші тижні війни".

"І відтоді білоруські дипломати до Києва не поверталися, хоча юридично посольство продовжує функціонувати", - сказав міністр.

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