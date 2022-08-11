Ми фіксуємо кожен обстріл з території Білорусі, - Кулеба
Міністерство закордонних справ України на кожен обстріл з території Білорусі реагує нотою протесту, щоб таким чином фіксувати ці факти.
Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми підтримуємо функціонування дуже чіткого механізму: на кожен обстріл з території Білорусі в напрямку території України ми реагуємо відповідною нотою протесту. Ми робимо це для фіксації відповідних фактів, які рано чи пізно - а ми працюємо над тим, щоб це сталося рано, були використані для підтвердження надання Білоруссю свого простору, своєї території для здійснення російської агресії проти України", - пояснив міністр.
Відповідаючи на питання про роботу посольства Білорусі в Україні, Кулеба зазначив, що воно евакуювалося з Києва "буквально в перші тижні війни".
"І відтоді білоруські дипломати до Києва не поверталися, хоча юридично посольство продовжує функціонувати", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ни одной ноты протеста на сайте МЗС не найдено
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=277&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
и даже в новостях ничего с начала войны
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
і протестуємо. І що, допомагає?
ч
Наступного разу, лайно, спробуй відповідати ракетним ударом, а краще десятьма. ******** кинули ракету і знищили зупинку? Киньте десять і знищте десять зупинок! ******** кинули ракету по дитсадку? Киньте 10 і знищте 10 у *********! І так далі, і так далі! От тоді ********, перед тим як кидати ракету, серйозно задумаються - а чи варто воно того? А допоки, з вашої зеленої клоунади вороги України виключно сміються. "Фіксатори" *****, бляха.
Ви дочекаєтесь що вони накліпають техніки та назомбують бидлорусів і підуть в атаку.
наче була єдина розумна людина (кулеба) у купі зеленого лайна, а чим далі, то більше на них стає схожий... чи, можливо, дєрьмаки-хламідії хочуть швидко відновити імпорт соляри, бітума на "іще більше відбудівництво", аби швиденько відшкодувати "панесенниє убіткі". у цьому річ, пане кулебо?
Вони готуються.Що там слідкувати?Потрібно першими бити по скупченнях ракет.Чи будем слідкувати?Кацапи ними вдарять,Хоч пару Хаймерсів зарядити тактичними ракетами.
Що означає, коли Україна не відповідає Білорусі на обстріли?
Домовленості з лукою?
Слабкість?
Боягузство?
Небажання другого фронту?
Невіра у власні ЗС?
А також, як виглядає те, що Україна не відповідає Білорусі НІЯК??????? Як виглядає це в очах українців, особливо тих, хто постраждав від обстрілів з території РБ?
Ще питання: як ви думаєте, чи буде РБ якось покарана, якщо навіть Україна для цього нічогісінько не робить, не обстрілює місця обстрілів з на території РБ?
Де помста за все, що ці уйобки нам зробили?
Чи може ми ще з ними потім брататися будем?
ЩО ЦЕ ВСЕ ОЗНАЧАЄ?