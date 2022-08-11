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Новини Війна
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Ми фіксуємо кожен обстріл з території Білорусі, - Кулеба

ракета,рф,обстріл

Міністерство закордонних справ України на кожен обстріл з території Білорусі реагує нотою протесту, щоб таким чином фіксувати ці факти.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми підтримуємо функціонування дуже чіткого механізму: на кожен обстріл з території Білорусі в напрямку території України ми реагуємо відповідною нотою протесту. Ми робимо це для фіксації відповідних фактів, які рано чи пізно - а ми працюємо над тим, щоб це сталося рано, були використані для підтвердження надання Білоруссю свого простору, своєї території для здійснення російської агресії проти України", - пояснив міністр.

Відповідаючи на питання про роботу посольства Білорусі в Україні, Кулеба зазначив, що воно евакуювалося з Києва "буквально в перші тижні війни".

"І відтоді білоруські дипломати до Києва не поверталися, хоча юридично посольство продовжує функціонувати", - сказав міністр.

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Автор: 

Білорусь (7967) обстріл (29105) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Нотою протесту на запуск ракет с територии Беларуси? Ой ***.....даже не знаю что сказать
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11.08.2022 18:20 Відповісти
+8
Пора бахнуть по Мозырю и всем ВПП Беларуси!
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11.08.2022 17:56 Відповісти
+7
"на кожен обстріл з території Білорусі в напрямку території України ми реагуємо відповідною нотою протесту" - кто то лжет - либо сайт МЗС либо министр МЗС.

Ни одной ноты протеста на сайте МЗС не найдено
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=277&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C

и даже в новостях ничего с начала войны
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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11.08.2022 17:59 Відповісти
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Ще додайте,через кордон шастає хто хоче.
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11.08.2022 17:52 Відповісти
Пора бахнуть по Мозырю и всем ВПП Беларуси!
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11.08.2022 17:56 Відповісти
Бахнем. Обязательно бахнем и не раз. Все ВПП в труху. Но потом.
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11.08.2022 18:21 Відповісти
Я не пойму,ну допустим мы пообещали не бомбить территории Рашки!А сябры тут к чему ********** все аэродромы на их территории!!!По ответке рашки в случаи с Карабахом,кинут бульбу как и аоичшек!!!
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11.08.2022 17:58 Відповісти
Армяшек
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11.08.2022 17:59 Відповісти
Армян вообще нужно выселить с Украины. Мало того, что подмяли всю торговлю в Украине под себя, так еще и топят за рашку. Теперь понимаешь, почему этот гнилой народ турки щимили...
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11.08.2022 18:17 Відповісти
Давай почнемо з тебе, кацапомовний жиде. Можемо вигадати багато причин для твої швидкої і безболісної репатріації. Скавчати "а мєня за чьто?" будеш?
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11.08.2022 18:39 Відповісти
идиот)))
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11.08.2022 22:08 Відповісти
"на кожен обстріл з території Білорусі в напрямку території України ми реагуємо відповідною нотою протесту" - кто то лжет - либо сайт МЗС либо министр МЗС.

Ни одной ноты протеста на сайте МЗС не найдено
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=277&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C

и даже в новостях ничего с начала войны
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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11.08.2022 17:59 Відповісти
Фіксуємо

і протестуємо. І що, допомагає?
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11.08.2022 18:03 Відповісти
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11.08.2022 18:04 Відповісти
Данилов! А что ты там вякал по поводу политической воли зеленых соплей?
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11.08.2022 18:07 Відповісти
то ми - фіксатори????
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11.08.2022 18:10 Відповісти
Ворога потрібно знищувати, а не завалювати паперами .... що зробиш квартал 95
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11.08.2022 18:16 Відповісти
Сегодня телеканал Антизомби показали пожары лесные на путлерском концлагере...от ДВ и до Урала...почему нет пожаров такого масштаба в белораше ?потому что лукашеску не курить БелоМор-канал...
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11.08.2022 18:18 Відповісти
Нотою протесту на запуск ракет с територии Беларуси? Ой ***.....даже не знаю что сказать
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11.08.2022 18:20 Відповісти
І шо? Лука їх складує в шухляду.
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11.08.2022 18:24 Відповісти
швидше робить з ним то , що ми маємо зробити з цим
ч
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12.08.2022 01:05 Відповісти
Тебе кулаком по *****, а ты: "Уйди противный". Когда каждый раз будете отвечать не нотой протеста, а ракетой протеста, тогда бульбаши может быть задумаются стоит ли им связываться с орками или нет.
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11.08.2022 18:24 Відповісти
А у бацьки волоси на жопі щє остались?
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11.08.2022 18:30 Відповісти
Який жах! Не знаю, як ото ті ******** витримують такий шалений тиск!
Наступного разу, лайно, спробуй відповідати ракетним ударом, а краще десятьма. ******** кинули ракету і знищили зупинку? Киньте десять і знищте десять зупинок! ******** кинули ракету по дитсадку? Киньте 10 і знищте 10 у *********! І так далі, і так далі! От тоді ********, перед тим як кидати ракету, серйозно задумаються - а чи варто воно того? А допоки, з вашої зеленої клоунади вороги України виключно сміються. "Фіксатори" *****, бляха.
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11.08.2022 19:03 Відповісти
найрозумніша пропозиція, яку я чув за останній час. Усе зло має бути покарано у 10 кратному розміру щоб навіть думки не виникало
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11.08.2022 22:15 Відповісти
ни санкций, ни визового режима ничего, и это за какие такие заслуги? Население Белоруссии такое же как и кацапское.
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11.08.2022 19:11 Відповісти
По мнению зеленого чма, если не стрелять в ответ по Беларашке, то она не нападьот. Такую же схему дерьмаки обкатывали на Донбассе. Пацифизм пианиста дорого нам стоил. Но что стоит жизнь украинца для талантов из 95-го квартала.
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11.08.2022 19:30 Відповісти
Цирк, *****.. Нема слів...
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11.08.2022 20:08 Відповісти
Ноты протеста должны хаймерсы отправлять....
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11.08.2022 20:09 Відповісти
Які каральні дії на це застосовується? Може вже в 0 закатали військове виробництво Білорусі? Ні.

Ви дочекаєтесь що вони накліпають техніки та назомбують бидлорусів і підуть в атаку.
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11.08.2022 20:35 Відповісти
і шо? шо би шо?
наче була єдина розумна людина (кулеба) у купі зеленого лайна, а чим далі, то більше на них стає схожий... чи, можливо, дєрьмаки-хламідії хочуть швидко відновити імпорт соляри, бітума на "іще більше відбудівництво", аби швиденько відшкодувати "панесенниє убіткі". у цьому річ, пане кулебо?
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11.08.2022 20:50 Відповісти
Фіксуйте далі довбойоби
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11.08.2022 21:20 Відповісти
Кацапи навезли літаками ракет С300-С400 в Гомельський і Мозирський р-ни,машинами розвозять.Будуть бити по Україні.

Вони готуються.Що там слідкувати?Потрібно першими бити по скупченнях ракет.Чи будем слідкувати?Кацапи ними вдарять,Хоч пару Хаймерсів зарядити тактичними ракетами.
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11.08.2022 21:53 Відповісти
Як називається обстріл твоєї країни з території іншої країни? Правильно, агресія, напад, війна... як хочете, суті це не міняє!

Що означає, коли Україна не відповідає Білорусі на обстріли?

Домовленості з лукою?

Слабкість?

Боягузство?

Небажання другого фронту?

Невіра у власні ЗС?

А також, як виглядає те, що Україна не відповідає Білорусі НІЯК??????? Як виглядає це в очах українців, особливо тих, хто постраждав від обстрілів з території РБ?

Ще питання: як ви думаєте, чи буде РБ якось покарана, якщо навіть Україна для цього нічогісінько не робить, не обстрілює місця обстрілів з на території РБ?

Де помста за все, що ці уйобки нам зробили?

Чи може ми ще з ними потім брататися будем?

ЩО ЦЕ ВСЕ ОЗНАЧАЄ?
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12.08.2022 00:38 Відповісти
 
 