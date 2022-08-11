20-километровая полоса возле госграницы Сумской области полностью заминирована, - МВД
Сумская область остается наиболее заминированной из деоккупированных регионов, а 20-километровая полоса вдоль государственной границы здесь очень опасна.
Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сумщина имеет более 500 километров государственной границы с врагом. Здесь постоянно проходят обстрелы с территории государства-террориста. Сумщина больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной - более 47% ее территории было заминировано. Сейчас это островки, которые еще остаются опасными, большая лесистая местность, куда нельзя заходить, и также 20-километровое расстояние от государственной границы полностью остается заминированным", - сказал Монастырский.
Министр подчеркнул, что это потому, что на некоторые приграничные территории спасатели даже не могут подойти. В частности по Сумщине россияне выпустили за день около 200 мин, а наиболее опасны так называемые повторные обстрелы.
"У нас было много раненых, есть, к сожалению, погибшие спасатели, пострадавшие как раз во время повторных обстрелов. Это происходит следующим образом: идет обстрел, на место выезжают в течение 5-10 минут спасатели, начинают спасательные работы, ведь очень важно в первые минуты вытащить тех, кто находится под завалами. А где-то через 30 минут идет повторный обстрел, который накрывает уже находящихся на месте сотрудников полиции и спасательных служб", - пояснил глава МВД.
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минами мона засыпать "зокрема" с установок "смерч"
и никакое тебе ПВО не пикнет. ну разве что израильское, которых глава офиса Арестовича, или кого то там, может закупить 100500, а может и не закупить, ибо второй Главарь офиса сказал что дорого и надо дорого дороги строить, ну не то чтобы дорого, мало кто может строить
«Нівінаватая я, он сам прішол»?!
Де ви, *****, розумники були, коли цьому можна було запобігти?!
Чому ви самі не мінували, а ім дозволили?!
Тепер, ****, типу, руки ламаєте, мовляв, айяйяй, какжетак?!
Всі дороги з твердим покриттям від кордону зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення рашистських військ, озброєння і військової техніки, склади з ************ і паливом у межах зони на ворожій території у 20-ть кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
Це в одній тільки Сумській області ...
Тут у статті мабуть щось інше мається на увазі. Ніяка арміє не замінує по фронту 500 км на 30 км.
так же як Чонгар та південь
запорізької та херсонської областей??