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Новости Война
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20-километровая полоса возле госграницы Сумской области полностью заминирована, - МВД

мины,золотое,кпвв

Сумская область остается наиболее заминированной из деоккупированных регионов, а 20-километровая полоса вдоль государственной границы здесь очень опасна.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сумщина имеет более 500 километров государственной границы с врагом. Здесь постоянно проходят обстрелы с территории государства-террориста. Сумщина больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной - более 47% ее территории было заминировано. Сейчас это островки, которые еще остаются опасными, большая лесистая местность, куда нельзя заходить, и также 20-километровое расстояние от государственной границы полностью остается заминированным", - сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что это потому, что на некоторые приграничные территории спасатели даже не могут подойти. В частности по Сумщине россияне выпустили за день около 200 мин, а наиболее опасны так называемые повторные обстрелы.

"У нас было много раненых, есть, к сожалению, погибшие спасатели, пострадавшие как раз во время повторных обстрелов. Это происходит следующим образом: идет обстрел, на место выезжают в течение 5-10 минут спасатели, начинают спасательные работы, ведь очень важно в первые минуты вытащить тех, кто находится под завалами. А где-то через 30 минут идет повторный обстрел, который накрывает уже находящихся на месте сотрудников полиции и спасательных служб", - пояснил глава МВД.

Смотрите: За минувшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Сумщины, - Нацполиция. ФОТО

граница (5302) МВД (9324) минирование (1446) Сумская область (3288)


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Топ комментарии
+11
А щоб це влада зробила до 24 лютого, так напевно і військового стану (війни) не було б! Не загинули десятки тисяч людей!
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11.08.2022 20:47 Ответить
+10
Щоб ви так Перекоп мінували, уроди ЗЄльоні ! 👿
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11.08.2022 21:06 Ответить
+8
Надо по всему периметру так сделать, раз на забор денег нет
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11.08.2022 20:43 Ответить
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Надо по всему периметру так сделать, раз на забор денег нет
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11.08.2022 20:43 Ответить
наши до войны уничтожили несколько миллионов мин...об этом писал Бутусов
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11.08.2022 20:52 Ответить
Щоб ви так Перекоп мінували, уроди ЗЄльоні ! 👿
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11.08.2022 21:06 Ответить
Вже одне мурло "забор" будувало . Може хто бачив як той "забор" витримав навалу?
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11.08.2022 22:04 Ответить
Не тупи, Толян... Який паркан зупинить танки?
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11.08.2022 23:32 Ответить
А Сєня розказував інакше , коли "будував " той паркан .
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12.08.2022 09:26 Ответить
Здається, ніхто не второпав, про що ця інфа. Ці міни поставили кацапи.
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11.08.2022 22:59 Ответить
еще бы вам ПВО современное... чтобы не шмаляли суки из-за кордону...
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11.08.2022 20:46 Ответить
пво , м"яко кажучи, не дуже ефективно застосовувати проти арти і міноменів.
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11.08.2022 20:53 Ответить
ты несешь бред. к чему тут ПВО то?
минами мона засыпать "зокрема" с установок "смерч"
и никакое тебе ПВО не пикнет. ну разве что израильское, которых глава офиса Арестовича, или кого то там, может закупить 100500, а может и не закупить, ибо второй Главарь офиса сказал что дорого и надо дорого дороги строить, ну не то чтобы дорого, мало кто может строить
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11.08.2022 20:54 Ответить
А щоб це влада зробила до 24 лютого, так напевно і військового стану (війни) не було б! Не загинули десятки тисяч людей!
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11.08.2022 20:47 Ответить
Ну ви таке скажете! А як би тоді мисцеві жителі з обох сторін здійснювали "малий прикордонний рух, вільний від прикордонного та митного контролю"?
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11.08.2022 21:24 Ответить
Ну от ... дорухались ...
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11.08.2022 21:31 Ответить
Щоби 905 кацапів - рашистів повиздихало!Україні і світу стане легше!Тільки так без них можно далі жити та жити!Цей Мордор ще 1169 року гвалтує Русь-Україну!Ці орки були складовою частиною Золотої Орди і сформувались як їх державне утворення!С тих пір вони світове ЗЛО!Пора кінчати з кацапами(тюрською-живодерами)!
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11.08.2022 20:57 Ответить
І що ти хотів сказати?!
«Нівінаватая я, он сам прішол»?!
Де ви, *****, розумники були, коли цьому можна було запобігти?!
Чому ви самі не мінували, а ім дозволили?!
Тепер, ****, типу, руки ламаєте, мовляв, айяйяй, какжетак?!
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11.08.2022 21:00 Ответить
А шо ж такое? Разминировали ж 2,5 года.
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11.08.2022 21:02 Ответить
Ти дурень, чи бот, чи те і друге разом? Там же люди живуть, ідіоте клятий! Тай міни ж москалі лишили! Ми ж підписанти міжнародних договорів про незастосування протипіхотних мін - неук ти чортів, а москалі - ні. З точки зору подібних телепнів, то міни від усього рятують. У мінних полях протягом 20 хвилин робиться прохід і заходять колони! Ти, для прикладу, про Komatsu D85MS, чи M1271 Medium Flail Mine Clearing Vehicles, чи російський УР-77 «Метеорит» або ж змій Горинич чув?
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11.08.2022 21:06 Ответить
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30 кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення рашистських військ, озброєння і військової техніки, склади з ************ і паливом у межах зони на ворожій території у 20-ть кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
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11.08.2022 21:07 Ответить
мінувати треба, вздовж кордону і не 20 км, а 50, тільки зі сторони кацапії.
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11.08.2022 21:29 Ответить
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11.08.2022 21:36 Ответить
Які 30 км ?? Ви уявляєте територію 500 км на 30 км ??
Це в одній тільки Сумській області ...
Тут у статті мабуть щось інше мається на увазі. Ніяка арміє не замінує по фронту 500 км на 30 км.
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11.08.2022 21:35 Ответить
Да заминировать не такая проблемма. Выезжает машина вроде града и выстреливает заряды с минами. Пошукайте, в інтернеті є кадри. росіяни багато де такі використовували...
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11.08.2022 22:43 Ответить
А что за тема? Ермак и хенералы СБУ приказали все разминировать?
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11.08.2022 21:07 Ответить
замінована....
так же як Чонгар та південь
запорізької та херсонської областей??
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11.08.2022 21:24 Ответить
Молодці, можете починати розміновувати.
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11.08.2022 21:39 Ответить
Якщо кацапи полізуть то з ОП надійде команда -негайно розмінувати, маємо досвід.
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11.08.2022 22:52 Ответить
Така зона має бути вздовж всього кордону від Польщі до Азовського моря. І лишатись назавжди а не до кінця війни.
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11.08.2022 21:45 Ответить
20 ктлометрова смуга відчужденя може бути єдиним засобом захисту від наземного нападу. яна жаль Україна у майбутньому має жертувати землею на кшталт DMZ (demilitarized zone) між Кореями
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11.08.2022 22:55 Ответить
Політика НЄОТВЄТКІ до добра не доведе
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12.08.2022 07:48 Ответить
 
 