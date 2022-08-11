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За минувшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Сумщины, - Нацполиция. ФОТО

Вчера войска России произвели обстрелы Сумского, Конотопского и Шосткинского районов. В общей сложности насчитано 164 обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За минувшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Сумщины, - Нацполиция 01

"Враг обстрелял г. Ворожба, г. Белополье, с. Грабовское, с. Рясное, с. Мезеновка, с. Славгород, с. Радьковка, с. Искрисковщина, с. Бессаловка, с. Павловка, с. Бруски, с. Бунякино, с. Чернацкое. Предварительно обстрел производился из минометов, РСЗО "Град", ствольной артиллерии и САУ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате обстрела повреждены 5 домовладений, 1 автомобиль, а также труба газовой сети. По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.


За минувшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Сумщины, - Нацполиция 02
За минувшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Сумщины, - Нацполиция 03

обстрел (27742) Нацполиция (16552) Сумская область (3288)


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