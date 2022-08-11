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За минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Сумщини, - Нацполіція. ФОТО

Учора війська рф здійснили обстріли Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. Загалом нараховано 164 обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Сумщини, - Нацполіція 01

"Ворог обстріляв м. Ворожба, м. Білопілля, с. Грабовське, с. Рясне, с. Мезенівка, с. Славгород, с. Радьківка, с. Іскрисківщина, с. Безсалівка, с. Павлівка, с. Бруски, с. Бунякине, с. Чернацьке. Попередньо, обстріл здійснювався з мінометів, РСЗВ "Град", ствольної артилерії та САУ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено 5 домоволодінь, 1 автомобіль, а також трубу газової мережі. За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.


За минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Сумщини, - Нацполіція 02
За минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Сумщини, - Нацполіція 03

обстріл (29063) Нацполіція (15264) Сумська область (3840)


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