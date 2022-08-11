20-кілометрова смуга біля держкордону на Сумщині повністю замінована, - МВС

Сумська область залишається найбільш замінованою з деокупованих регіонів, а 20-кілометрова смуга вздовж державного кордону тут повністю небезпечна.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сумщина має понад 500 кілометрів державного кордону з ворогом. Тут постійно відбуваються обстріли з території держави-терориста. Сумщина найбільше з деокупованих територій залишається замінованою - понад 47% її території було заміновано. Зараз це острівці, які ще залишаються небезпечними, є велика лісиста місцевість, куди не можна заходити, і також 20-кілометрова відстань від державного кордону повністю залишається замінованою", - сказав Монастирський.

Міністр наголосив, що це через те, що на деякі прикордонні території рятувальники навіть не можуть підійти. Зокрема по Сумщині росіяни випустили за день близько 200 мін, а найбільш небезпечними є так звані повторні обстріли.

"У нас було багато поранених, є, на жаль, загиблі рятувальники, які постраждали якраз під час повторних обстрілів. Це відбувається таким чином: йде обстріл, на місце виїжджають протягом 5-10 хвилин рятувальники, починають рятівні роботи, адже дуже важливо в перші хвилини витягти тих, хто знаходиться під завалами. А десь за 30 хвилин іде повторний обстріл, який накриває вже працівників поліції та рятувальних служб, які знаходяться на місці", - пояснив очільник МВС.

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