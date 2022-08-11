20-кілометрова смуга біля держкордону на Сумщині повністю замінована, - МВС
Сумська область залишається найбільш замінованою з деокупованих регіонів, а 20-кілометрова смуга вздовж державного кордону тут повністю небезпечна.
Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сумщина має понад 500 кілометрів державного кордону з ворогом. Тут постійно відбуваються обстріли з території держави-терориста. Сумщина найбільше з деокупованих територій залишається замінованою - понад 47% її території було заміновано. Зараз це острівці, які ще залишаються небезпечними, є велика лісиста місцевість, куди не можна заходити, і також 20-кілометрова відстань від державного кордону повністю залишається замінованою", - сказав Монастирський.
Міністр наголосив, що це через те, що на деякі прикордонні території рятувальники навіть не можуть підійти. Зокрема по Сумщині росіяни випустили за день близько 200 мін, а найбільш небезпечними є так звані повторні обстріли.
"У нас було багато поранених, є, на жаль, загиблі рятувальники, які постраждали якраз під час повторних обстрілів. Це відбувається таким чином: йде обстріл, на місце виїжджають протягом 5-10 хвилин рятувальники, починають рятівні роботи, адже дуже важливо в перші хвилини витягти тих, хто знаходиться під завалами. А десь за 30 хвилин іде повторний обстріл, який накриває вже працівників поліції та рятувальних служб, які знаходяться на місці", - пояснив очільник МВС.
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минами мона засыпать "зокрема" с установок "смерч"
и никакое тебе ПВО не пикнет. ну разве что израильское, которых глава офиса Арестовича, или кого то там, может закупить 100500, а может и не закупить, ибо второй Главарь офиса сказал что дорого и надо дорого дороги строить, ну не то чтобы дорого, мало кто может строить
«Нівінаватая я, он сам прішол»?!
Де ви, *****, розумники були, коли цьому можна було запобігти?!
Чому ви самі не мінували, а ім дозволили?!
Тепер, ****, типу, руки ламаєте, мовляв, айяйяй, какжетак?!
Всі дороги з твердим покриттям від кордону зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення рашистських військ, озброєння і військової техніки, склади з ************ і паливом у межах зони на ворожій території у 20-ть кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
Це в одній тільки Сумській області ...
Тут у статті мабуть щось інше мається на увазі. Ніяка арміє не замінує по фронту 500 км на 30 км.
так же як Чонгар та південь
запорізької та херсонської областей??