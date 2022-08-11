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Новини Війна
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20-кілометрова смуга біля держкордону на Сумщині повністю замінована, - МВС

мины,золотое,кпвв

Сумська область залишається найбільш замінованою з деокупованих регіонів, а 20-кілометрова смуга вздовж державного кордону тут повністю небезпечна.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сумщина має понад 500 кілометрів державного кордону з ворогом. Тут постійно відбуваються обстріли з території держави-терориста. Сумщина найбільше з деокупованих територій залишається замінованою - понад 47% її території було заміновано. Зараз це острівці, які ще залишаються небезпечними, є велика лісиста місцевість, куди не можна заходити, і також 20-кілометрова відстань від державного кордону повністю залишається замінованою", - сказав Монастирський.

Міністр наголосив, що це через те, що на деякі прикордонні території рятувальники навіть не можуть підійти. Зокрема по Сумщині росіяни випустили за день близько 200 мін, а найбільш небезпечними є так звані повторні обстріли.

"У нас було багато поранених, є, на жаль, загиблі рятувальники, які постраждали якраз під час повторних обстрілів. Це відбувається таким чином: йде обстріл, на місце виїжджають протягом 5-10 хвилин рятувальники, починають рятівні роботи, адже дуже важливо в перші хвилини витягти тих, хто знаходиться під завалами. А десь за 30 хвилин іде повторний обстріл, який накриває вже працівників поліції та рятувальних служб, які знаходяться на місці", - пояснив очільник МВС.

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Автор: 

кордон (4819) МВС (3511) мінування (1218) Сумська область (3862)


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Топ коментарі
+11
А щоб це влада зробила до 24 лютого, так напевно і військового стану (війни) не було б! Не загинули десятки тисяч людей!
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11.08.2022 20:47 Відповісти
+10
Щоб ви так Перекоп мінували, уроди ЗЄльоні ! 👿
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11.08.2022 21:06 Відповісти
+8
Надо по всему периметру так сделать, раз на забор денег нет
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11.08.2022 20:43 Відповісти
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Надо по всему периметру так сделать, раз на забор денег нет
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11.08.2022 20:43 Відповісти
наши до войны уничтожили несколько миллионов мин...об этом писал Бутусов
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11.08.2022 20:52 Відповісти
Щоб ви так Перекоп мінували, уроди ЗЄльоні ! 👿
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11.08.2022 21:06 Відповісти
Вже одне мурло "забор" будувало . Може хто бачив як той "забор" витримав навалу?
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11.08.2022 22:04 Відповісти
Не тупи, Толян... Який паркан зупинить танки?
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11.08.2022 23:32 Відповісти
А Сєня розказував інакше , коли "будував " той паркан .
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12.08.2022 09:26 Відповісти
Здається, ніхто не второпав, про що ця інфа. Ці міни поставили кацапи.
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11.08.2022 22:59 Відповісти
еще бы вам ПВО современное... чтобы не шмаляли суки из-за кордону...
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11.08.2022 20:46 Відповісти
пво , м"яко кажучи, не дуже ефективно застосовувати проти арти і міноменів.
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11.08.2022 20:53 Відповісти
ты несешь бред. к чему тут ПВО то?
минами мона засыпать "зокрема" с установок "смерч"
и никакое тебе ПВО не пикнет. ну разве что израильское, которых глава офиса Арестовича, или кого то там, может закупить 100500, а может и не закупить, ибо второй Главарь офиса сказал что дорого и надо дорого дороги строить, ну не то чтобы дорого, мало кто может строить
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11.08.2022 20:54 Відповісти
А щоб це влада зробила до 24 лютого, так напевно і військового стану (війни) не було б! Не загинули десятки тисяч людей!
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11.08.2022 20:47 Відповісти
Ну ви таке скажете! А як би тоді мисцеві жителі з обох сторін здійснювали "малий прикордонний рух, вільний від прикордонного та митного контролю"?
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11.08.2022 21:24 Відповісти
Ну от ... дорухались ...
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11.08.2022 21:31 Відповісти
Щоби 905 кацапів - рашистів повиздихало!Україні і світу стане легше!Тільки так без них можно далі жити та жити!Цей Мордор ще 1169 року гвалтує Русь-Україну!Ці орки були складовою частиною Золотої Орди і сформувались як їх державне утворення!С тих пір вони світове ЗЛО!Пора кінчати з кацапами(тюрською-живодерами)!
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11.08.2022 20:57 Відповісти
І що ти хотів сказати?!
«Нівінаватая я, он сам прішол»?!
Де ви, *****, розумники були, коли цьому можна було запобігти?!
Чому ви самі не мінували, а ім дозволили?!
Тепер, ****, типу, руки ламаєте, мовляв, айяйяй, какжетак?!
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11.08.2022 21:00 Відповісти
А шо ж такое? Разминировали ж 2,5 года.
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11.08.2022 21:02 Відповісти
Ти дурень, чи бот, чи те і друге разом? Там же люди живуть, ідіоте клятий! Тай міни ж москалі лишили! Ми ж підписанти міжнародних договорів про незастосування протипіхотних мін - неук ти чортів, а москалі - ні. З точки зору подібних телепнів, то міни від усього рятують. У мінних полях протягом 20 хвилин робиться прохід і заходять колони! Ти, для прикладу, про Komatsu D85MS, чи M1271 Medium Flail Mine Clearing Vehicles, чи російський УР-77 «Метеорит» або ж змій Горинич чув?
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11.08.2022 21:06 Відповісти
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30 кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення рашистських військ, озброєння і військової техніки, склади з ************ і паливом у межах зони на ворожій території у 20-ть кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
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11.08.2022 21:07 Відповісти
мінувати треба, вздовж кордону і не 20 км, а 50, тільки зі сторони кацапії.
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11.08.2022 21:29 Відповісти
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11.08.2022 21:36 Відповісти
Які 30 км ?? Ви уявляєте територію 500 км на 30 км ??
Це в одній тільки Сумській області ...
Тут у статті мабуть щось інше мається на увазі. Ніяка арміє не замінує по фронту 500 км на 30 км.
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11.08.2022 21:35 Відповісти
Да заминировать не такая проблемма. Выезжает машина вроде града и выстреливает заряды с минами. Пошукайте, в інтернеті є кадри. росіяни багато де такі використовували...
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11.08.2022 22:43 Відповісти
А что за тема? Ермак и хенералы СБУ приказали все разминировать?
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11.08.2022 21:07 Відповісти
замінована....
так же як Чонгар та південь
запорізької та херсонської областей??
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11.08.2022 21:24 Відповісти
Молодці, можете починати розміновувати.
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11.08.2022 21:39 Відповісти
Якщо кацапи полізуть то з ОП надійде команда -негайно розмінувати, маємо досвід.
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11.08.2022 22:52 Відповісти
Така зона має бути вздовж всього кордону від Польщі до Азовського моря. І лишатись назавжди а не до кінця війни.
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11.08.2022 21:45 Відповісти
20 ктлометрова смуга відчужденя може бути єдиним засобом захисту від наземного нападу. яна жаль Україна у майбутньому має жертувати землею на кшталт DMZ (demilitarized zone) між Кореями
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11.08.2022 22:55 Відповісти
Політика НЄОТВЄТКІ до добра не доведе
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12.08.2022 07:48 Відповісти
 
 