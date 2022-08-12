Россия могла уничтожить собственную мотострелковую бригаду, чтобы скрыть военные преступления, - ISW
По согласию Кремля 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, вероятно, была уничтожена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в частности, в Буче.
Институт сообщает также, что Госдепартамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и поддержать создание демилитаризованной зоны на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС 11 августа.
Госдеп США также призвал Россию вернуть контроль над станцией Украины.
Украинские и российские оккупационные власти обвинили друг друга в обстреле ЗАЭС 11 августа.
Также ISW сообщает, что украинская разведка предупредила, что Кремль выдвигает условия для информационной атаки на президента Украины Владимира Зеленского с целью его дискредитации.
Военные аналитики заявляют, что жалобы, поданные в российскую военную прокуратуру и проверенные Bellingcat и Insider, содержали случаи, когда российские власти обманом или принуждением заставляли призывников занимать боевые позиции, ограничение объема информации, предоставляемой семьям российских солдат, и непредоставление солдатам должного питания или медицинское обслуживание.
Архив содержит отчеты о том, что российские командиры предписывали солдатам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их смерти.
В отчете также приведены жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей, обвиняющих российские войска в ограблении, вторжении и обстреле военной техники по гражданской инфраструктуре.
Ключевые выводы аналитиков института:
Государственный департамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС.
Российские войска вели наземные атаки к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
Оккупанты продолжали наземные обстрелы Северной и Юго-Западной окраин Донецка.
Украинские чиновники подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль южного направления.
В Хабаровском крае России формируют два новых добровольческих батальона.
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ця мразота дуже полохлива і вразлива насправді 😡
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Це переклад із якої на яку?
і 20-30 млн. гарматного м`яса піде на забій.....
і тільки побільше 200-х на раSSію та Білорусь може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Воно, путлєр, вже тоді дуже добре в цінах розбирався....
Назва про одне, зміст зовсім про інше, в сзмісті суть декількох минулих новин.. Альо???