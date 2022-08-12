Россия могла уничтожить собственную мотострелковую бригаду, чтобы скрыть военные преступления, - ISW

По согласию Кремля 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, вероятно, была уничтожена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в частности, в Буче.

Институт сообщает также, что Госдепартамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и поддержать создание демилитаризованной зоны на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС 11 августа.

Госдеп США также призвал Россию вернуть контроль над станцией Украины.

Украинские и российские оккупационные власти обвинили друг друга в обстреле ЗАЭС 11 августа.

Также ISW сообщает, что украинская разведка предупредила, что Кремль выдвигает условия для информационной атаки на президента Украины Владимира Зеленского с целью его дискредитации.

Военные аналитики заявляют, что жалобы, поданные в российскую военную прокуратуру и проверенные Bellingcat и Insider, содержали случаи, когда российские власти обманом или принуждением заставляли призывников занимать боевые позиции, ограничение объема информации, предоставляемой семьям российских солдат, и непредоставление солдатам должного питания или медицинское обслуживание.

Архив содержит отчеты о том, что российские командиры предписывали солдатам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их смерти.

В отчете также приведены жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей, обвиняющих российские войска в ограблении, вторжении и обстреле военной техники по гражданской инфраструктуре.

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Ключевые выводы аналитиков института:

Государственный департамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС.

Российские войска вели наземные атаки к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Оккупанты продолжали наземные обстрелы Северной и Юго-Западной окраин Донецка.

Украинские чиновники подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль южного направления.

В Хабаровском крае России формируют два новых добровольческих батальона.