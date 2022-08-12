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Новости Агрессия России против Украины Война
24 073 29

Россия могла уничтожить собственную мотострелковую бригаду, чтобы скрыть военные преступления, - ISW

рф

По согласию Кремля 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, вероятно, была уничтожена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в частности, в Буче.

Институт сообщает также, что Госдепартамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и поддержать создание демилитаризованной зоны на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС 11 августа.

Госдеп США также призвал Россию вернуть контроль над станцией Украины.

Украинские и российские оккупационные власти обвинили друг друга в обстреле ЗАЭС 11 августа.

Также ISW сообщает, что украинская разведка предупредила, что Кремль выдвигает условия для информационной атаки на президента Украины Владимира Зеленского с целью его дискредитации.

Военные аналитики заявляют, что жалобы, поданные в российскую военную прокуратуру и проверенные Bellingcat и Insider, содержали случаи, когда российские власти обманом или принуждением заставляли призывников занимать боевые позиции, ограничение объема информации, предоставляемой семьям российских солдат, и непредоставление солдатам должного питания или медицинское обслуживание.

Архив содержит отчеты о том, что российские командиры предписывали солдатам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их смерти.

В отчете также приведены жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей, обвиняющих российские войска в ограблении, вторжении и обстреле военной техники по гражданской инфраструктуре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": CNN опровергло версию россиян по поводу трагедии в Оленовке: Применение HIMARS исключено. ФОТО

Ключевые выводы аналитиков института:

Государственный департамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС.
Российские войска вели наземные атаки к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
Оккупанты продолжали наземные обстрелы Северной и Юго-Западной окраин Донецка.
Украинские чиновники подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль южного направления.
В Хабаровском крае России формируют два новых добровольческих батальона.

армия РФ (19650) россия (96139) военные преступления (1451)


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Топ комментарии
+40
аби приховати злочини, найкращим для росії буде знищення самої росії... "нет тела - нет дела"...
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12.08.2022 07:29 Ответить
+22
Дискредитации Зеленского , Пошла компания по его отбеливанию А кто ***** ЮГ сдал по Оманскому соглашению
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12.08.2022 07:42 Ответить
+17
По кремлю потрібно один раз добре @ банути і все стихне , так як
ця мразота дуже полохлива і вразлива насправді 😡
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12.08.2022 07:35 Ответить
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аби приховати злочини, найкращим для росії буде знищення самої росії... "нет тела - нет дела"...
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12.08.2022 07:29 Ответить
рюZгіє своїх добивають.
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12.08.2022 07:35 Ответить
По кремлю потрібно один раз добре @ банути і все стихне , так як
ця мразота дуже полохлива і вразлива насправді 😡
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12.08.2022 07:35 Ответить
так, і ніякої відповідальності тієї сторони, що шарахне по кремлю, бо там скажуть, що зірвався газопровід, чи ще щось на подобії, бо як тоді їх "новітня" система ППО? Після заяви, що шарахнули українці їх звідти витягнуть свої і розірвуть на клаптики.
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12.08.2022 07:43 Ответить
Також ISW повідомляє, що українська розвідка попередила, що Кремль висуває умови для інформаційної атаки на президента України ...
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Це переклад із якої на яку?
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12.08.2022 07:38 Ответить
Цікаве питання - кому висуває умови хремль
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12.08.2022 08:19 Ответить
Чі до кого висуває умови хремль ?
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12.08.2022 08:20 Ответить
не тупи - умови зеленскому - наверное хотят показать его видео когда в рашке на приватных корпоративах выступал или переговоры телефонные или видео с Омана да мало ли там компромата ..
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12.08.2022 10:04 Ответить
Логічніше звучить "створює умови". Мабуть це огріхи перекладу
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12.08.2022 12:44 Ответить
Дискредитации Зеленского , Пошла компания по его отбеливанию А кто ***** ЮГ сдал по Оманскому соглашению
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12.08.2022 07:42 Ответить
ви нічого не розумієте. зеленський захопив всі канали,щоб його не змогли дискредитувати
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12.08.2022 08:42 Ответить
А, як в такому разі оцінювати дії влади з Банкової, яка весь гарнізон оборонців Маріуполя більше 2500 вмотивованих досвідчених військових "евакуювала" в полон ДНР?!
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12.08.2022 10:48 Ответить
Нквд воює тільки так і доречі вже 100 років, але кажуть мольфари це їх остання війна
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12.08.2022 08:16 Ответить
...ЦЕ так....але проблема в тому що "...ані могут павтаріть....і хатят павтаріть..."
і 20-30 млн. гарматного м`яса піде на забій.....
і тільки побільше 200-х на раSSію та Білорусь може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.08.2022 10:17 Ответить
"За згодою Кремля 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, ймовірно, була знищена." Ви серйозно? Ви вірите, що московія замітає так сліди? Тоді ви дебіли. Московії проїбом , що ви про них думаєте, вони тупо будуть говорити, що то не вони.
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12.08.2022 08:20 Ответить
А згадай, що сталося з 2-ю Ударною армією Власова!? Адже можна було пробить коридор, щоб вивести її залишки! Нічого не зробили - щоб не стало відомо про те, що її кинули неукомплектованою і неозброєною у бій! А після "фільтрації" тих, що вирвалися з оточення чи з полону, слова "2-я ударная" вели прямою дорогою у "штрафбат" А звідти люди мало поверталися! А тут просто цю "засвічену" в/ч кинули у "м"ясорубку", де їх просто "перемололи вдвічі швидше, ніж інші сусідні частини і підрозділи
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12.08.2022 08:43 Ответить
ты такой тупой бот что даже не понимаешь это
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12.08.2022 10:05 Ответить
Це найкраще покарання для них. А яке інше? Сидіти у гаагських в'язницях скоту що унітаза не бачів - то курорт.
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12.08.2022 08:28 Ответить
Много надуманных историй. Или как минимум сильно преувеличенных. Свинособакам похер на мнение в остальном мире, на международные суды и трибуналы, им говорят одно, а они вторят другое что с адекватностью совсем несопоставимо. Так что скрывать какие-то преступления от солдатни которая для них ценности неимеет, в ситуации когда их каждый шаг это преступление.....правды в этом нет.
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12.08.2022 09:31 Ответить
нет бот им не похер иначе какого хрена они выкупили Цемаха у зеленского и ермака
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12.08.2022 10:06 Ответить
Ровно 22 года назад Труплер Бедоносец успешно потопил подлодку Курск...свидетелей Нет...только записочка капитана Колесникова жене...типа погибаю но не сдаюсь...
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12.08.2022 09:31 Ответить
пам`ятаю...: " ана утанула...." і "..дішовиє 10- доларовиє шлюхі..."...
Воно, путлєр, вже тоді дуже добре в цінах розбирався....
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12.08.2022 10:22 Ответить
хорошо сказано!
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12.08.2022 10:06 Ответить
"Украинские и российские оккупационные власти обвинили друг друга.... Источник: Вот Лев Толстой уж на что был гуманист, а и то предлагал подвергать публичной порке тех , кто употребляет слова , смысла которых они не знают . Кто редактировал в "Цензоре" этот текст ? Может уже снимать штаны и ложиться на лавку . Если , конечно , не докажет , что Украина что-то там оккупировала .
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12.08.2022 09:54 Ответить
що це за новина така, а, редактори??
Назва про одне, зміст зовсім про інше, в сзмісті суть декількох минулих новин.. Альо???
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12.08.2022 10:19 Ответить
 
 