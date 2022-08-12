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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія могла знищити власну мотострілецьку бригаду, щоб приховати воєнні злочини, - ISW

рф

За згодою Кремля 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, ймовірно, була знищена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Бригада була причетна до воєнних злочинів у Київській області, зокрема в Бучі.

Інститут повідомляє також, що Держдепартамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС) і підтримати створення демілітаризованої зони на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС 11 серпня.

Держдеп США також закликав Росію повернути контроль над станцією України.

Українська та російська окупаційна влада звинуватили один одного в обстрілі ЗАЕС 11 серпня.

Також ISW повідомляє, що українська розвідка попередила, що Кремль висуває умови для інформаційної атаки на президента України Володимира Зеленського з метою його дискредитації.

Військові аналітики заявляють, що скарги, подані в російську військову прокуратуру і перевірені Bellingcat і Insider, містили випадки, коли російська влада обманом або примусом змушувала призовників займати бойові позиції, обмеження обсягу інформації, що надається сім'ям російських солдатів, і ненадання солдатам належного харчування або медичного обслуговування.

Архів містить звіти про те, що російські командири наказували солдатам починати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичам солдатів про їхню смерть.

У звіті також наведені скарги жителів окупованих Луганської та Донецької областей, які звинувачують російські війська в пограбуванні, вторгненні і обстрілі військової техніки по цивільній інфраструктурі.

Також читайте: Судитимуть російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Державний департамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС.
  • Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська і на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Окупанти продовжували наземні обстріли Північної та Південно-Західної околиць Донецька.
  • Українські чиновники підтвердили додаткові українські удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів уздовж південного напрямку.
  • У Хабаровському краї Росії формують два нові добровольчі батальйони.

Автор: 

армія рф (17801) росія (65994) воєнні злочини (1876)


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Топ коментарі
+40
аби приховати злочини, найкращим для росії буде знищення самої росії... "нет тела - нет дела"...
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12.08.2022 07:29 Відповісти
+22
Дискредитации Зеленского , Пошла компания по его отбеливанию А кто ***** ЮГ сдал по Оманскому соглашению
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12.08.2022 07:42 Відповісти
+17
По кремлю потрібно один раз добре @ банути і все стихне , так як
ця мразота дуже полохлива і вразлива насправді 😡
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12.08.2022 07:35 Відповісти
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аби приховати злочини, найкращим для росії буде знищення самої росії... "нет тела - нет дела"...
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12.08.2022 07:29 Відповісти
рюZгіє своїх добивають.
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12.08.2022 07:35 Відповісти
По кремлю потрібно один раз добре @ банути і все стихне , так як
ця мразота дуже полохлива і вразлива насправді 😡
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12.08.2022 07:35 Відповісти
так, і ніякої відповідальності тієї сторони, що шарахне по кремлю, бо там скажуть, що зірвався газопровід, чи ще щось на подобії, бо як тоді їх "новітня" система ППО? Після заяви, що шарахнули українці їх звідти витягнуть свої і розірвуть на клаптики.
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12.08.2022 07:43 Відповісти
Також ISW повідомляє, що українська розвідка попередила, що Кремль висуває умови для інформаційної атаки на президента України ...
_______________________________________________________________________________

Це переклад із якої на яку?
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12.08.2022 07:38 Відповісти
Цікаве питання - кому висуває умови хремль
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12.08.2022 08:19 Відповісти
Чі до кого висуває умови хремль ?
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12.08.2022 08:20 Відповісти
не тупи - умови зеленскому - наверное хотят показать его видео когда в рашке на приватных корпоративах выступал или переговоры телефонные или видео с Омана да мало ли там компромата ..
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12.08.2022 10:04 Відповісти
Логічніше звучить "створює умови". Мабуть це огріхи перекладу
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12.08.2022 12:44 Відповісти
Дискредитации Зеленского , Пошла компания по его отбеливанию А кто ***** ЮГ сдал по Оманскому соглашению
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12.08.2022 07:42 Відповісти
ви нічого не розумієте. зеленський захопив всі канали,щоб його не змогли дискредитувати
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12.08.2022 08:42 Відповісти
А, як в такому разі оцінювати дії влади з Банкової, яка весь гарнізон оборонців Маріуполя більше 2500 вмотивованих досвідчених військових "евакуювала" в полон ДНР?!
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12.08.2022 10:48 Відповісти
Нквд воює тільки так і доречі вже 100 років, але кажуть мольфари це їх остання війна
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12.08.2022 08:16 Відповісти
...ЦЕ так....але проблема в тому що "...ані могут павтаріть....і хатят павтаріть..."
і 20-30 млн. гарматного м`яса піде на забій.....
і тільки побільше 200-х на раSSію та Білорусь може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.08.2022 10:17 Відповісти
"За згодою Кремля 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, ймовірно, була знищена." Ви серйозно? Ви вірите, що московія замітає так сліди? Тоді ви дебіли. Московії проїбом , що ви про них думаєте, вони тупо будуть говорити, що то не вони.
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12.08.2022 08:20 Відповісти
А згадай, що сталося з 2-ю Ударною армією Власова!? Адже можна було пробить коридор, щоб вивести її залишки! Нічого не зробили - щоб не стало відомо про те, що її кинули неукомплектованою і неозброєною у бій! А після "фільтрації" тих, що вирвалися з оточення чи з полону, слова "2-я ударная" вели прямою дорогою у "штрафбат" А звідти люди мало поверталися! А тут просто цю "засвічену" в/ч кинули у "м"ясорубку", де їх просто "перемололи вдвічі швидше, ніж інші сусідні частини і підрозділи
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12.08.2022 08:43 Відповісти
ты такой тупой бот что даже не понимаешь это
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12.08.2022 10:05 Відповісти
Це найкраще покарання для них. А яке інше? Сидіти у гаагських в'язницях скоту що унітаза не бачів - то курорт.
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12.08.2022 08:28 Відповісти
Много надуманных историй. Или как минимум сильно преувеличенных. Свинособакам похер на мнение в остальном мире, на международные суды и трибуналы, им говорят одно, а они вторят другое что с адекватностью совсем несопоставимо. Так что скрывать какие-то преступления от солдатни которая для них ценности неимеет, в ситуации когда их каждый шаг это преступление.....правды в этом нет.
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12.08.2022 09:31 Відповісти
нет бот им не похер иначе какого хрена они выкупили Цемаха у зеленского и ермака
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12.08.2022 10:06 Відповісти
Ровно 22 года назад Труплер Бедоносец успешно потопил подлодку Курск...свидетелей Нет...только записочка капитана Колесникова жене...типа погибаю но не сдаюсь...
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12.08.2022 09:31 Відповісти
пам`ятаю...: " ана утанула...." і "..дішовиє 10- доларовиє шлюхі..."...
Воно, путлєр, вже тоді дуже добре в цінах розбирався....
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12.08.2022 10:22 Відповісти
хорошо сказано!
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12.08.2022 10:06 Відповісти
"Украинские и российские оккупационные власти обвинили друг друга.... Источник: Вот Лев Толстой уж на что был гуманист, а и то предлагал подвергать публичной порке тех , кто употребляет слова , смысла которых они не знают . Кто редактировал в "Цензоре" этот текст ? Может уже снимать штаны и ложиться на лавку . Если , конечно , не докажет , что Украина что-то там оккупировала .
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12.08.2022 09:54 Відповісти
що це за новина така, а, редактори??
Назва про одне, зміст зовсім про інше, в сзмісті суть декількох минулих новин.. Альо???
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12.08.2022 10:19 Відповісти
 
 