Росія могла знищити власну мотострілецьку бригаду, щоб приховати воєнні злочини, - ISW
За згодою Кремля 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, ймовірно, була знищена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Бригада була причетна до воєнних злочинів у Київській області, зокрема в Бучі.
Інститут повідомляє також, що Держдепартамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС) і підтримати створення демілітаризованої зони на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС 11 серпня.
Держдеп США також закликав Росію повернути контроль над станцією України.
Українська та російська окупаційна влада звинуватили один одного в обстрілі ЗАЕС 11 серпня.
Також ISW повідомляє, що українська розвідка попередила, що Кремль висуває умови для інформаційної атаки на президента України Володимира Зеленського з метою його дискредитації.
Військові аналітики заявляють, що скарги, подані в російську військову прокуратуру і перевірені Bellingcat і Insider, містили випадки, коли російська влада обманом або примусом змушувала призовників займати бойові позиції, обмеження обсягу інформації, що надається сім'ям російських солдатів, і ненадання солдатам належного харчування або медичного обслуговування.
Архів містить звіти про те, що російські командири наказували солдатам починати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичам солдатів про їхню смерть.
У звіті також наведені скарги жителів окупованих Луганської та Донецької областей, які звинувачують російські війська в пограбуванні, вторгненні і обстрілі військової техніки по цивільній інфраструктурі.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Державний департамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС.
- Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська і на північний схід і південний схід від Бахмута.
- Окупанти продовжували наземні обстріли Північної та Південно-Західної околиць Донецька.
- Українські чиновники підтвердили додаткові українські удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів уздовж південного напрямку.
- У Хабаровському краї Росії формують два нові добровольчі батальйони.
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ця мразота дуже полохлива і вразлива насправді 😡
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Це переклад із якої на яку?
і 20-30 млн. гарматного м`яса піде на забій.....
і тільки побільше 200-х на раSSію та Білорусь може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Воно, путлєр, вже тоді дуже добре в цінах розбирався....
Назва про одне, зміст зовсім про інше, в сзмісті суть декількох минулих новин.. Альо???