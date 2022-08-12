Утром оккупанты обстреляли три громады на Сумщине, - Живицкий

Ночь в Сумской области была тихой, но утро началось снова с обстрелов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в семь утра россияне открыли огонь по Эсманьской громаде. Зафиксировано 11 приходов из миномета.

"Почти в восемь утра начались обстрелы Юнаковской громады. По разным направлениям велись обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 7 и 10 приходов соответственно", - говорится в сообщении.

По его словам, Хотинскую громаду обстреляли из крупнокалиберного пулемета в несколько очередей. Это тоже было в восемь утра.

"Предварительно - пострадавших нет", - заметил он.

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