Утром оккупанты обстреляли три громады на Сумщине, - Живицкий
Ночь в Сумской области была тихой, но утро началось снова с обстрелов.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в семь утра россияне открыли огонь по Эсманьской громаде. Зафиксировано 11 приходов из миномета.
"Почти в восемь утра начались обстрелы Юнаковской громады. По разным направлениям велись обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 7 и 10 приходов соответственно", - говорится в сообщении.
По его словам, Хотинскую громаду обстреляли из крупнокалиберного пулемета в несколько очередей. Это тоже было в восемь утра.
"Предварительно - пострадавших нет", - заметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль