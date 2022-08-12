Зранку окупанти обстріляли три громади на Сумщині, - Живицький
Ніч на Сумщині була тихою, але ранок розпочався знову з обстрілів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, о сьомій ранку росіяни відкрили вогонь по Есманьській громаді. Зафіксовано 11 приходів з міномету.
"Майже о восьмій ранку розпочалися обстріли Юнаківської громади. За різними напрямками велися обстріли з мінометів та ствольної артилерії, зафіксовано 7 та 10 приходів відповідно", - йдеться у повідомленні.
За його словами, Хотинську громаду обстріляли з великокаліберного кулемету у кілька черг. Це теж було о восьмій ранку.
"Попередньо - постраждалих немає", - зауважив він.
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