Зранку окупанти обстріляли три громади на Сумщині, - Живицький

Ніч на Сумщині була тихою, але ранок розпочався знову з обстрілів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о сьомій ранку росіяни відкрили вогонь по Есманьській громаді. Зафіксовано 11 приходів з міномету.

"Майже о восьмій ранку розпочалися обстріли Юнаківської громади. За різними напрямками велися обстріли з мінометів та ствольної артилерії, зафіксовано 7 та 10 приходів відповідно", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Хотинську громаду обстріляли з великокаліберного кулемету у кілька черг. Це теж було о восьмій ранку.

"Попередньо - постраждалих немає", - зауважив він.

Також читайте: За минулу добу росіяни 10 разів обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні громади Сумщини, зафіксовано 137 "прильотів", - Живицький