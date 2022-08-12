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Новости Война
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Тина Кароль подарила семье 9-летнего Егора, писавшего дневник под обстрелами в Мариуполе, квартиру в Ивано-Франковской области

маріуполь

Семья Егора месяц пряталась в подвалах Мариуполя. Мальчик стал вести свой дневник, фото страниц которого публиковали украинские и иностранные СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Галицкий корреспондент.

Украинская певица Тина Кароль купила и подарила квартиру семье 9-летнего Егора Кравцова из Мариуполя. Певица читала его дневник на своих благотворительных концертах в поддержку Украины.

Недавно матери мальчика Елене Кравцовой позвонил менеджер певицы и сообщил, что их ждет квартира в Ивано-Франковской области. Переехать в новое жилье в городке Бурштин семья планирует через неделю.

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"Однажды утром раздался звонок: Поздравляю, я — менеджер Тины Кароль. Тина на своих концертах читает письма войны. И среди них письмо вашего сына. Человек спросил, есть ли где нам жить? Я ответила, что нет. Тогда он сказал, что Тина хочет подарить нам квартиру", - рассказала Кравцова.

О дневнике сына, обстрелах города и эвакуации из Мариуполя рассказала в интервью Цензор.НЕТ мать Егора. Женщина поделилась воспоминаниями о первых днях войны и мечтами 9-летнего Егора. Одна из них общая и у матери, и у сына – вернуться в родной украинский Мариуполь.

Кароль (6) Мариуполь (5724) Ивано-Франковская область (927)


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Топ комментарии
+37
Це по-людськи.....
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12.08.2022 15:01 Ответить
+29
Добрий вчинок!
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12.08.2022 15:01 Ответить
+28
Свій голос пєтухам російської птіцефабрікі 😂
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12.08.2022 15:12 Ответить
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Це по-людськи.....
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12.08.2022 15:01 Ответить
Добрий вчинок!
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12.08.2022 15:01 Ответить
Гідний вчинок, і Тінка кльова!
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12.08.2022 15:02 Ответить
Велика подяка Єгору і Тіні!

Ви - Українці!
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12.08.2022 15:03 Ответить
Молодець!!! Побільше б таких людей. Родині благополуча у новій квартирі👍🙏
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12.08.2022 15:04 Ответить
А что кому подарила Ани Лорак?
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12.08.2022 15:11 Ответить
Свій голос пєтухам російської птіцефабрікі 😂
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12.08.2022 15:12 Ответить
Від тьотки Куйок коханець втік -з-за безгрошів*я.
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12.08.2022 15:54 Ответить
Тіні Кароль-респект...
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12.08.2022 15:12 Ответить
Ну це ж вам не 95 квартал...
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12.08.2022 15:15 Ответить
Дарма ви так!
Ці можуть заволонтьорити наколку на своїй сраці - круто! 🤡
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12.08.2022 15:44 Ответить
Молодец! Поважаю!
Головне щоб в політику не пішла. Як де які артисти-волонтери.
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12.08.2022 15:17 Ответить
Почитала інтерв'ю з його мамою, подивилася щоденник. скільки таких доль, скільки дитинств зламав путлер і його приспішники(((((((((((((
і коли уже у них у всіх буде свій дім, а не тільки у цього хлопчика.
на ті 4,3 млрд грн, що подарували Коломойші, можна було б багато квартир організувати, мабуть.
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12.08.2022 15:19 Ответить
Тіна патріотка - це відомо вже давно. Респект!!!
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12.08.2022 15:22 Ответить
Дякую ! Ви - ЛЮДИНА !
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12.08.2022 15:49 Ответить
Карму відмиває. Нуну. Від неї рускім духом вже несе, а вона собі піариться.
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12.08.2022 16:18 Ответить
а від таких як ти смердить брудним кацапом
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12.08.2022 16:42 Ответить
О, обізвався мальований кацап, зараз, я тебе мокрими трусами буду гнати з форуму! Підстилка кацапська
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12.08.2022 17:50 Ответить
Підручник з української хай подарує - це найкраща профілактика від херні в голові.
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12.08.2022 16:29 Ответить
повага тіні кароль
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12.08.2022 16:43 Ответить
Щезни бот проплачений, коли ж ви закінчитеся! Дуй в свою кацапі і там підтримуй запроданців
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12.08.2022 17:51 Ответить
Дякую тобі Тіна!

Слава Україні!
Героям Слава!
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12.08.2022 16:47 Ответить
А іншим хлопчикам з Маріуполя, хто подарує квартиру?

Таку благодійність треба робити або мовчки, або усім.
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12.08.2022 16:51 Ответить
невже нам щоб перестати заглядувати до рота гермафродитам з жюрі пісенних шоу та стати людьми потрібна була повномасштабна війна...

що ми за люди такі...
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12.08.2022 17:09 Ответить
Нічого собі в Франківську! 40 км...
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12.08.2022 17:12 Ответить
красивий жест...
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12.08.2022 17:17 Ответить
Хотів таке щось погане написати,але ви люди пишете такі хороші коментарі тому не буду портити діжку з медом.
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12.08.2022 17:49 Ответить
Спершу лобода тут сльози льє, тепер ця. Нагадаю, обидві жили в русні і співали для русні. А лицеміри тепер в дякул перетворилися!
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12.08.2022 17:53 Ответить
Слава богу вылазить начали из подвала,назад в Украину приезжайте ,чтобы вас опять начали уважать
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12.08.2022 19:59 Ответить
Можна подарувати тихенько… щоб ніхто не знав, не розголошуючи. Правда сама собі дорогу знайде -через свідчення. Знаю таких людей, що не афішують свої добрі справи, мало того- вважають розголос моветоном.А так - дуже схоже на тонкій PR-хід.
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12.08.2022 22:46 Ответить
 
 