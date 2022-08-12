Тина Кароль подарила семье 9-летнего Егора, писавшего дневник под обстрелами в Мариуполе, квартиру в Ивано-Франковской области

Семья Егора месяц пряталась в подвалах Мариуполя. Мальчик стал вести свой дневник, фото страниц которого публиковали украинские и иностранные СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Галицкий корреспондент.

Украинская певица Тина Кароль купила и подарила квартиру семье 9-летнего Егора Кравцова из Мариуполя. Певица читала его дневник на своих благотворительных концертах в поддержку Украины.

Недавно матери мальчика Елене Кравцовой позвонил менеджер певицы и сообщил, что их ждет квартира в Ивано-Франковской области. Переехать в новое жилье в городке Бурштин семья планирует через неделю.

Читайте: Террористы "ДНР" сбили очередной российский дрон, - Андрющенко

"Однажды утром раздался звонок: Поздравляю, я — менеджер Тины Кароль. Тина на своих концертах читает письма войны. И среди них письмо вашего сына. Человек спросил, есть ли где нам жить? Я ответила, что нет. Тогда он сказал, что Тина хочет подарить нам квартиру", - рассказала Кравцова.

О дневнике сына, обстрелах города и эвакуации из Мариуполя рассказала в интервью Цензор.НЕТ мать Егора. Женщина поделилась воспоминаниями о первых днях войны и мечтами 9-летнего Егора. Одна из них общая и у матери, и у сына – вернуться в родной украинский Мариуполь.