Террористы "ДНР" сбили очередной российский дрон, - Андрющенко

На оккупированных территориях Донетчины местные террористы приземлили российскую авиатехнику.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть информация о еще одном сбитом дроне россиян "ДНРовцами".

"Перестрелка в районе Старого Крыма. Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян днровцев. Координация действий оккупантов между собой впечатляет", - подчеркнул Андрющенко.

Читайте: В Мариуполь двумя вертолетами привезли чиновников из России, - Андрющенко

На странице горсовета Мариуполя сообщили, что в соцсетях местные жители Старого Крыма писали о том, что ночью 12 августа слышали громкую стрельбу, однако ее причины неизвестны.

Ранее была информация, что в Мариуполе начались "внутренние разборки" из-за коррупции. Причина – хищение коллаборантами денег, поступающих на гуманитарную помощь и выплаты заработной платы жителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ищут "пушечное мясо" в оккупированном Мариуполе: Через смс агитируют идти в армию РФ, - Андрющенко