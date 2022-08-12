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Новости Война
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Террористы "ДНР" сбили очередной российский дрон, - Андрющенко

референдум,днр

На оккупированных территориях Донетчины местные террористы приземлили российскую авиатехнику.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть информация о еще одном сбитом дроне россиян "ДНРовцами".

"Перестрелка в районе Старого Крыма. Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян днровцев. Координация действий оккупантов между собой впечатляет", - подчеркнул Андрющенко.

Читайте: В Мариуполь двумя вертолетами привезли чиновников из России, - Андрющенко

На странице горсовета Мариуполя сообщили, что в соцсетях местные жители Старого Крыма писали о том, что ночью 12 августа слышали громкую стрельбу, однако ее причины неизвестны.

Ранее была информация, что в Мариуполе начались "внутренние разборки" из-за коррупции. Причина – хищение коллаборантами денег, поступающих на гуманитарную помощь и выплаты заработной платы жителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ищут "пушечное мясо" в оккупированном Мариуполе: Через смс агитируют идти в армию РФ, - Андрющенко

Мариуполь (5724) оккупация (10193) потери (4428) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+12
Дурному - не скушно й самому)
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12.08.2022 12:36 Ответить
+2
Теж здобич: аккумулятори 18650 річ дуже потрібна!
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12.08.2022 12:49 Ответить
+1
А цеи по своіх пуляє
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12.08.2022 12:50 Ответить
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Дурному - не скушно й самому)
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12.08.2022 12:36 Ответить
Так дрон чи гелікоптер?
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12.08.2022 12:46 Ответить
квадрокоптер
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12.08.2022 12:50 Ответить
ПТЕРОДАКТЕЛЬ !!!
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12.08.2022 14:37 Ответить
Если "очередной" сбили, то партизаны, а не террористы.
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12.08.2022 12:49 Ответить
Теж здобич: аккумулятори 18650 річ дуже потрібна!
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12.08.2022 12:49 Ответить
А цеи по своіх пуляє
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12.08.2022 12:50 Ответить
Ай маладца. Давайтє, робята, довєдітє счьот до 100 і болєє.
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12.08.2022 12:51 Ответить
та не глузуйте... навпаки - молодці... давайте ще)))
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12.08.2022 12:51 Ответить
помогают. партизанят. сепары тоже жить хочут.
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12.08.2022 12:59 Ответить
динири за ЗСУ
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12.08.2022 13:03 Ответить
Слабенько,вот как три недели назад они сами добровольно збили СУ34,Су-35 и Ка-52 это было круто.
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12.08.2022 13:06 Ответить
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12.08.2022 13:09 Ответить
Нехай кацапи спробують подолати корумпованих колобарантів.
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12.08.2022 13:25 Ответить
что за наезды, молодцы!
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12.08.2022 13:36 Ответить
"Чем больше сдадим - тем лучше!" (с)
("Джентльмены удачи" по дырляндски)
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12.08.2022 13:44 Ответить
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12.08.2022 13:54 Ответить
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12.08.2022 16:33 Ответить
 
 