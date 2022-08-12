Терористи "ДНР" збили черговий російський дрон, - Андрющенко
На окупованих територіях Донеччини місцеві терористи приземлили російську авіатехніку.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, є інформація про ще один збитий квадрокоптер росіян "днрівцями".
"Стрілянина в районі Старого Криму. Знов через страх спротиву. Ще один збитий коптер росіян днрівцями. Координація дій окупантів між собою вражає", - наголосив Андрющенко.
На сторінці міськради Маріуполя повідомили, що в соцмережах місцеві мешканці Жителі Старого Криму писали про те, що вночі 12 серпня чули гучну стрілянину, однак її причини невідомі.
Раніше була інформація, що у Маріуполі почалися "внутрішні розборки" через корупцію. Причина – розкрадання колаборантами грошей, які поступають на гуманітарну допомогу та виплати заробітної плати жителям.
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