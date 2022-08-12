УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12764 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 654 20

Терористи "ДНР" збили черговий російський дрон, - Андрющенко

референдум,днр

На окупованих територіях Донеччини місцеві терористи приземлили російську авіатехніку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є інформація про ще один збитий квадрокоптер росіян "днрівцями". 

"Стрілянина в районі Старого Криму. Знов через страх спротиву. Ще один збитий коптер росіян днрівцями. Координація дій окупантів між собою вражає", - наголосив Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Маріуполя двома гелікоптерами привезли посадовців з Росії, - Андрющенко

На сторінці міськради Маріуполя повідомили, що в соцмережах місцеві мешканці Жителі Старого Криму писали про те, що вночі 12 серпня чули гучну стрілянину, однак її причини невідомі.

Раніше була інформація, що у Маріуполі почалися "внутрішні розборки" через корупцію. Причина – розкрадання колаборантами грошей, які поступають на гуманітарну допомогу та виплати заробітної плати жителям.

Також читайте: У Маріуполі окупанти проводять показові "затримання" людей у формі полку "Азов" та посилюють перевірки цивільних, - Андрющенко

Маріуполь (3243) окупація (6746) втрати (4443) Андрющенко Петро (697)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Дурному - не скушно й самому)
показати весь коментар
12.08.2022 12:36 Відповісти
+2
Теж здобич: аккумулятори 18650 річ дуже потрібна!
показати весь коментар
12.08.2022 12:49 Відповісти
+1
А цеи по своіх пуляє
показати весь коментар
12.08.2022 12:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурному - не скушно й самому)
показати весь коментар
12.08.2022 12:36 Відповісти
Так дрон чи гелікоптер?
показати весь коментар
12.08.2022 12:46 Відповісти
квадрокоптер
показати весь коментар
12.08.2022 12:50 Відповісти
ПТЕРОДАКТЕЛЬ !!!
показати весь коментар
12.08.2022 14:37 Відповісти
Если "очередной" сбили, то партизаны, а не террористы.
показати весь коментар
12.08.2022 12:49 Відповісти
Теж здобич: аккумулятори 18650 річ дуже потрібна!
показати весь коментар
12.08.2022 12:49 Відповісти
А цеи по своіх пуляє
показати весь коментар
12.08.2022 12:50 Відповісти
Ай маладца. Давайтє, робята, довєдітє счьот до 100 і болєє.
показати весь коментар
12.08.2022 12:51 Відповісти
та не глузуйте... навпаки - молодці... давайте ще)))
показати весь коментар
12.08.2022 12:51 Відповісти
помогают. партизанят. сепары тоже жить хочут.
показати весь коментар
12.08.2022 12:59 Відповісти
динири за ЗСУ
показати весь коментар
12.08.2022 13:03 Відповісти
Слабенько,вот как три недели назад они сами добровольно збили СУ34,Су-35 и Ка-52 это было круто.
показати весь коментар
12.08.2022 13:06 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 13:09 Відповісти
Нехай кацапи спробують подолати корумпованих колобарантів.
показати весь коментар
12.08.2022 13:25 Відповісти
что за наезды, молодцы!
показати весь коментар
12.08.2022 13:36 Відповісти
"Чем больше сдадим - тем лучше!" (с)
("Джентльмены удачи" по дырляндски)
показати весь коментар
12.08.2022 13:44 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 13:54 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 16:33 Відповісти
 
 