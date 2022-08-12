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Новини Війна Російська агресія
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До Маріуполя двома гелікоптерами привезли посадовців з Росії, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі приземлилися два військових гелікоптера та помічено кортеж позашляховиків на в’їзді в місто.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві повідомляють про те, що 11 серпня, близько 16-ї години два військових вертольота, що схожі на МІ-8, здійснили посадку в аеропорту Маріуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти проводять показові "затримання" людей у формі полку "Азов" та посилюють перевірки цивільних, - Андрющенко

Вони помічені в небі над мікрорайоном Новоселівка Центрального району. Після їх посадки також помічено кортеж чорних позашляховиків на в'їзді з напряму Мангуша.

"З огляду на зіставлення фактів - в Маріуполі привезли мразоту найвищого рівня з росії - продовжуємо відслідковувати кого саме. Попередньо такий візит пов’язано зі зниженням темпів "відбудови Маріуполя". Зокрема від’їздом тульських підрядників", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі працівники водоканалу страйкують через невиплату зарплат, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

армія рф (17801) Маріуполь (3243) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+13
Вогонь!
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12.08.2022 11:09 Відповісти
+7
Крысы путлера после захвата Ю.Асетии и Абхезии построили за 14 лет Рай на планете Земля...Швейцария отдыхает...
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12.08.2022 11:28 Відповісти
+6
Це там Мєдвєдєв. Оце б жахнути!
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12.08.2022 11:30 Відповісти
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Вогонь!
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12.08.2022 11:09 Відповісти
Готуються до ваташоу на день Незалежності.
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12.08.2022 11:11 Відповісти
турісти усьо должно бить достоверно...поскользнулся..упал..гипс..смотри нє пєрєпутай..главное рєалізьм..Ну пора, турист!
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12.08.2022 11:17 Відповісти
Создают бурхливу дєятєльность -- коли вже вони окочураця
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12.08.2022 11:27 Відповісти
Де влучні удари ?Саме пора
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12.08.2022 11:28 Відповісти
Крысы путлера после захвата Ю.Асетии и Абхезии построили за 14 лет Рай на планете Земля...Швейцария отдыхает...
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12.08.2022 11:28 Відповісти
А что, по аэропорту Мариуполя нельзя было каким-нибудь Химарсом грохнуть, по Крыму ведь грохнули..
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12.08.2022 11:30 Відповісти
Це там Мєдвєдєв. Оце б жахнути!
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12.08.2022 11:30 Відповісти
Дронами обычно уничтожают такие кортежи террористов.
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12.08.2022 11:34 Відповісти
По сообщению телеканала Настоящее время...самые нишие регионы рабZeи... Тамбовская губерния ,остров Сахалин и дохлый Новый Уренгой взяли шэфство над дамбассом...
Зашёл в википеху...посчитал убыточные регионы рабZeи...тихий ужас... бюджет Маськвы в год больше чем бюджет всея дохлая рабZeя...
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12.08.2022 11:37 Відповісти
нужно было как то среагировать на такие незаконные посещения
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12.08.2022 11:43 Відповісти
Треба щоб вивезли двома пакетами!
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12.08.2022 11:43 Відповісти
Начебто Медведєв був, читала в новинах
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12.08.2022 11:44 Відповісти
все там всех устраивает?
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12.08.2022 11:55 Відповісти
Злые языки кажуть шо на місце Труплєра готують Кірєнка...бувший премьер який колись обісрав рабZeю...
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12.08.2022 11:57 Відповісти
.....обісрав роzzію -це насрав в царський чамайданчик
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12.08.2022 12:47 Відповісти
***** послал уже ненужных на уничтожение. Типа может хохлы их там жахнет.
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12.08.2022 12:12 Відповісти
 
 