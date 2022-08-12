До Маріуполя двома гелікоптерами привезли посадовців з Росії, - Андрющенко
У Маріуполі приземлилися два військових гелікоптера та помічено кортеж позашляховиків на в’їзді в місто.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, місцеві повідомляють про те, що 11 серпня, близько 16-ї години два військових вертольота, що схожі на МІ-8, здійснили посадку в аеропорту Маріуполя.
Вони помічені в небі над мікрорайоном Новоселівка Центрального району. Після їх посадки також помічено кортеж чорних позашляховиків на в'їзді з напряму Мангуша.
"З огляду на зіставлення фактів - в Маріуполі привезли мразоту найвищого рівня з росії - продовжуємо відслідковувати кого саме. Попередньо такий візит пов’язано зі зниженням темпів "відбудови Маріуполя". Зокрема від’їздом тульських підрядників", - написав Андрющенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зашёл в википеху...посчитал убыточные регионы рабZeи...тихий ужас... бюджет Маськвы в год больше чем бюджет всея дохлая рабZeя...