До Маріуполя двома гелікоптерами привезли посадовців з Росії, - Андрющенко

У Маріуполі приземлилися два військових гелікоптера та помічено кортеж позашляховиків на в’їзді в місто.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві повідомляють про те, що 11 серпня, близько 16-ї години два військових вертольота, що схожі на МІ-8, здійснили посадку в аеропорту Маріуполя.

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Вони помічені в небі над мікрорайоном Новоселівка Центрального району. Після їх посадки також помічено кортеж чорних позашляховиків на в'їзді з напряму Мангуша.

"З огляду на зіставлення фактів - в Маріуполі привезли мразоту найвищого рівня з росії - продовжуємо відслідковувати кого саме. Попередньо такий візит пов’язано зі зниженням темпів "відбудови Маріуполя". Зокрема від’їздом тульських підрядників", - написав Андрющенко.

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