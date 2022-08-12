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Новости Война Российская агрессия
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В Мариуполь двумя вертолетами привезли чиновников из России, - Андрющенко

маріуполь

В Мариуполе приземлились два военных вертолета и замечен кортеж внедорожников на въезде в город.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные сообщают о том, что 11 августа, около 16 часов два военных вертолета, похожие на МИ-8, совершили посадку в аэропорту Мариуполя.

Смотрите: В Мариуполе работники водоканала бастуют из-за невыплаты зарплат, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Они отмечены в небе над микрорайоном Новоселовка Центрального района. После их посадки также замечен кортеж черных внедорожников на въезде по направлению Мангуша.

"Учитывая сопоставление фактов - в Мариуполе привезли мразоту наивысшего уровня из России - продолжаем отслеживать кого именно. Предварительно такой визит связан со снижением темпов "восстановления Мариуполя". В частности, отъездом тульских подрядчиков", - написал Андрющенко.

Также читайте: Рашисты ищут "пушечное мясо" в оккупированном Мариуполе: Через смс агитируют идти в армию РФ, - Андрющенко

армия РФ (19650) Мариуполь (5724) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+13
Вогонь!
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12.08.2022 11:09 Ответить
+7
Крысы путлера после захвата Ю.Асетии и Абхезии построили за 14 лет Рай на планете Земля...Швейцария отдыхает...
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12.08.2022 11:28 Ответить
+6
Це там Мєдвєдєв. Оце б жахнути!
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12.08.2022 11:30 Ответить
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Вогонь!
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12.08.2022 11:09 Ответить
Готуються до ваташоу на день Незалежності.
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12.08.2022 11:11 Ответить
турісти усьо должно бить достоверно...поскользнулся..упал..гипс..смотри нє пєрєпутай..главное рєалізьм..Ну пора, турист!
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12.08.2022 11:17 Ответить
Создают бурхливу дєятєльность -- коли вже вони окочураця
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12.08.2022 11:27 Ответить
Де влучні удари ?Саме пора
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12.08.2022 11:28 Ответить
Крысы путлера после захвата Ю.Асетии и Абхезии построили за 14 лет Рай на планете Земля...Швейцария отдыхает...
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12.08.2022 11:28 Ответить
А что, по аэропорту Мариуполя нельзя было каким-нибудь Химарсом грохнуть, по Крыму ведь грохнули..
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12.08.2022 11:30 Ответить
Це там Мєдвєдєв. Оце б жахнути!
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12.08.2022 11:30 Ответить
Дронами обычно уничтожают такие кортежи террористов.
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12.08.2022 11:34 Ответить
По сообщению телеканала Настоящее время...самые нишие регионы рабZeи... Тамбовская губерния ,остров Сахалин и дохлый Новый Уренгой взяли шэфство над дамбассом...
Зашёл в википеху...посчитал убыточные регионы рабZeи...тихий ужас... бюджет Маськвы в год больше чем бюджет всея дохлая рабZeя...
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12.08.2022 11:37 Ответить
нужно было как то среагировать на такие незаконные посещения
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12.08.2022 11:43 Ответить
Треба щоб вивезли двома пакетами!
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12.08.2022 11:43 Ответить
Начебто Медведєв був, читала в новинах
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12.08.2022 11:44 Ответить
все там всех устраивает?
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12.08.2022 11:55 Ответить
Злые языки кажуть шо на місце Труплєра готують Кірєнка...бувший премьер який колись обісрав рабZeю...
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12.08.2022 11:57 Ответить
.....обісрав роzzію -це насрав в царський чамайданчик
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12.08.2022 12:47 Ответить
***** послал уже ненужных на уничтожение. Типа может хохлы их там жахнет.
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12.08.2022 12:12 Ответить
 
 