В Мариуполь двумя вертолетами привезли чиновников из России, - Андрющенко
В Мариуполе приземлились два военных вертолета и замечен кортеж внедорожников на въезде в город.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, местные сообщают о том, что 11 августа, около 16 часов два военных вертолета, похожие на МИ-8, совершили посадку в аэропорту Мариуполя.
Они отмечены в небе над микрорайоном Новоселовка Центрального района. После их посадки также замечен кортеж черных внедорожников на въезде по направлению Мангуша.
"Учитывая сопоставление фактов - в Мариуполе привезли мразоту наивысшего уровня из России - продолжаем отслеживать кого именно. Предварительно такой визит связан со снижением темпов "восстановления Мариуполя". В частности, отъездом тульских подрядчиков", - написал Андрющенко.
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