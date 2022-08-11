В Мариуполе работники водоканала бастуют из-за невыплаты зарплат, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

В Мариуполе украинцы бастуют против оккупационных властей, которые не выплачивают деньги за работу.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, работники коммунального предприятия в соцсетях анонсируют продление забастовки 11 августа с 7:30 утра. Люди отказываются работать без выплат. Впрочем, к протестующим 10 августа так и не вышел гауляйтер Иващенко и представители оккупационных властей.

"В Мариуполе бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать. Стрелять? Арестовывать? Разводят руками. Более того. Завтра уже рабочие анонсировали продолжение страйка. То есть снова будут демонстрировать настоящую приобретенную при Украине привычку – право на протест. Но смешнее всего, что Иващенко к ним не идет. Вот не идет и все. И все эти кураторы тоже. Потому что деньги на зарплату разошлись по карманам Иващенко, Иванова, Саблина. А людям планировали снова предоставить паек. Но что-то пошло не так", - подчеркнул Андрющенко.

Также смотрите: Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, - Кириленко. ВИДЕО+ФОТО