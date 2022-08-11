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В Мариуполе работники водоканала бастуют из-за невыплаты зарплат, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

маріуполь

В Мариуполе украинцы бастуют против оккупационных властей, которые не выплачивают деньги за работу.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, работники коммунального предприятия в соцсетях анонсируют продление забастовки 11 августа с 7:30 утра. Люди отказываются работать без выплат. Впрочем, к протестующим 10 августа так и не вышел гауляйтер Иващенко и представители оккупационных властей.

"В Мариуполе бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать. Стрелять? Арестовывать? Разводят руками. Более того. Завтра уже рабочие анонсировали продолжение страйка. То есть снова будут демонстрировать настоящую приобретенную при Украине привычку – право на протест. Но смешнее всего, что Иващенко к ним не идет. Вот не идет и все. И все эти кураторы тоже. Потому что деньги на зарплату разошлись по карманам Иващенко, Иванова, Саблина. А людям планировали снова предоставить паек. Но что-то пошло не так", - подчеркнул Андрющенко.

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В Мариуполе работники водоканала бастуют из-за невыплаты зарплат, - Андрющенко 01

Мариуполь (5724) оккупация (10190) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+6
Горе то такое. Рубли не получили
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11.08.2022 09:46
+5
Подивився ютюб трансляцію донецького пухлого ватніка, який ховається десь на дачі у тьощі. Він в захваті від русні, бурятам на запит переселитися в Донецьк радо їх запрошує. В реплаях багато ждунів пишуть "Крівой Рог. Ждьом асвабаждєнія. Кієв -ждьом асвабаждєнія." ітд. А з Маріуполя і Попасної, які вже дождалися, люди запитують його: "а кагда русскіє атстроят наши дома?". Ватник відповіда: "Ооооочень скоро! Патєрпітє пару днєй! Русскіє очєнь бистро строят! Я вот лажился спать - ані закладівалі фундамент мнагаетажки, а утром прасипаюсь - дом уже весь построєн, кришу заканчівают!". ))))
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11.08.2022 10:07
+5
Думаю, як і минулого разу, зараз потягнуться делегації з Росії вимагати у України утримувати "асвабаждьонниє регіони". І заволають наші депутати "Тамжежнашілюде!".
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11.08.2022 10:11
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Ввиду уничтоженного кацапами водопровода в Мариуполе бунтовщики могут просто оказатся на подвале за ненадобностью.
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11.08.2022 09:43 Ответить
Зачем на подвале такой матерьял будет пропадать? Всех на фронт погонят в перыфх рядах выявлять огневые точки и минные поля противника
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11.08.2022 09:57 Ответить
Думаю, як і минулого разу, зараз потягнуться делегації з Росії вимагати у України утримувати "асвабаждьонниє регіони". І заволають наші депутати "Тамжежнашілюде!".
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11.08.2022 10:11 Ответить
так вони рублями хочуть зп чи гривнею ?
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11.08.2022 09:46 Ответить
и то и другое мечтали
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11.08.2022 10:37 Ответить
Горе то такое. Рубли не получили
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11.08.2022 09:46 Ответить
Бунт? Може навіть майдан і коктейлі?
Не смішіть...
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11.08.2022 09:49 Ответить
Зараз підуть у військо окупантів
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11.08.2022 09:56 Ответить
Страйк направлений зеленському? на фронт підуть
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11.08.2022 09:59 Ответить
зачем им водопровод если там нет воды (пресной)
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11.08.2022 10:01 Ответить
Подивився ютюб трансляцію донецького пухлого ватніка, який ховається десь на дачі у тьощі. Він в захваті від русні, бурятам на запит переселитися в Донецьк радо їх запрошує. В реплаях багато ждунів пишуть "Крівой Рог. Ждьом асвабаждєнія. Кієв -ждьом асвабаждєнія." ітд. А з Маріуполя і Попасної, які вже дождалися, люди запитують його: "а кагда русскіє атстроят наши дома?". Ватник відповіда: "Ооооочень скоро! Патєрпітє пару днєй! Русскіє очєнь бистро строят! Я вот лажился спать - ані закладівалі фундамент мнагаетажки, а утром прасипаюсь - дом уже весь построєн, кришу заканчівают!". ))))
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11.08.2022 10:07 Ответить
Теж дивився десь тиждень тому на це опудало. Повторювало воно постійно одне й те саме.... Шкода, з мобілкі не міг нічого йому написати....
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11.08.2022 14:17 Ответить
а как хорошо помогали оккупантам все убирать и ремонтировать, а тут денег не дают.
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11.08.2022 10:36 Ответить
Мало того. Завтра вже робітники анонсували продовження страйку. Тобто знов будуть демонструвати справжню набуту при Україні звичку - право на протест. Джерело:

А тут - правда !
Москалі до такого незвичні
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11.08.2022 10:37 Ответить
Вот и первое разочарование....это еще не последнее.не хотите работать за доширак.значит пойдете отдавать свою жизнь за амбиции *****.хочешь работать,а хочешь куй .всеравно получишь куй
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11.08.2022 11:16 Ответить
А хто ж на виборах голосував за шарія опзж та іншу прокацапосрань?
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11.08.2022 11:28 Ответить
Военный коммунизм это работа за кусок хлеба. Привыкайте.
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11.08.2022 14:08 Ответить
бомжи водоканальщики
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12.08.2022 09:47 Ответить
 
 