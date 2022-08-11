У Маріуполі працівники водоканалу страйкують через невиплату зарплат, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

У Маріуполі українці страйкують проти окупаційної влади, яка не виплачує гроші за роботу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, працівники комунального підприємства в соцмережах анонсують продовження страйку 11 серпня з 7:30 ранку. Люди відмовляються працювати без виплат. Втім, до протестувальників 10 серпня так й не вийшов гауляйтер Іващенко та представники окупаційної влади.

"В Маріуполі бунт. Справжній. Міськводоканал не вийшов на роботу через невиплату заробітної плати. Взяли і не вийшли. Такий собі сюрприз окупантам, які не знають що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводять руками. Мало того. Завтра вже робітники анонсували продовження страйку. Тобто знов будуть демонструвати справжню набуту при Україні звичку - право на протест. Але найсмішніше, що Іващенко до них не йде. От не йде і все. І всі ці куратори також. Тому що гроші на зарплату розійшлися по кишенях Іващенко, Іванова, Сабліна. А людям планували знов надати пайок. Але щось пішло не так", - наголосив Андрющенко.

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