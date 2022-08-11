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У Маріуполі працівники водоканалу страйкують через невиплату зарплат, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

У Маріуполі українці страйкують проти окупаційної влади, яка не виплачує гроші за роботу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, працівники комунального підприємства в соцмережах анонсують продовження страйку 11 серпня з 7:30 ранку. Люди відмовляються працювати без виплат. Втім, до протестувальників 10 серпня так й не вийшов гауляйтер Іващенко та представники окупаційної влади.

"В Маріуполі бунт. Справжній. Міськводоканал не вийшов на роботу через невиплату заробітної плати. Взяли і не вийшли. Такий собі сюрприз окупантам, які не знають що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводять руками.  Мало того. Завтра вже робітники анонсували продовження страйку. Тобто знов будуть демонструвати справжню набуту при Україні звичку - право на протест. Але найсмішніше, що Іващенко до них не йде. От не йде і все. І всі ці куратори також. Тому що гроші на зарплату розійшлися по кишенях Іващенко, Іванова, Сабліна. А людям планували знов надати пайок. Але щось пішло не так", - наголосив Андрющенко.

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У Маріуполі працівники водоканалу страйкують через невиплату зарплат, - Андрющенко 01

Маріуполь (3243) окупація (6742) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+6
Горе то такое. Рубли не получили
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11.08.2022 09:46
+5
Подивився ютюб трансляцію донецького пухлого ватніка, який ховається десь на дачі у тьощі. Він в захваті від русні, бурятам на запит переселитися в Донецьк радо їх запрошує. В реплаях багато ждунів пишуть "Крівой Рог. Ждьом асвабаждєнія. Кієв -ждьом асвабаждєнія." ітд. А з Маріуполя і Попасної, які вже дождалися, люди запитують його: "а кагда русскіє атстроят наши дома?". Ватник відповіда: "Ооооочень скоро! Патєрпітє пару днєй! Русскіє очєнь бистро строят! Я вот лажился спать - ані закладівалі фундамент мнагаетажки, а утром прасипаюсь - дом уже весь построєн, кришу заканчівают!". ))))
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11.08.2022 10:07
+5
Думаю, як і минулого разу, зараз потягнуться делегації з Росії вимагати у України утримувати "асвабаждьонниє регіони". І заволають наші депутати "Тамжежнашілюде!".
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11.08.2022 10:11
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Ввиду уничтоженного кацапами водопровода в Мариуполе бунтовщики могут просто оказатся на подвале за ненадобностью.
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11.08.2022 09:43 Відповісти
Зачем на подвале такой матерьял будет пропадать? Всех на фронт погонят в перыфх рядах выявлять огневые точки и минные поля противника
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11.08.2022 09:57 Відповісти
Думаю, як і минулого разу, зараз потягнуться делегації з Росії вимагати у України утримувати "асвабаждьонниє регіони". І заволають наші депутати "Тамжежнашілюде!".
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11.08.2022 10:11 Відповісти
так вони рублями хочуть зп чи гривнею ?
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11.08.2022 09:46 Відповісти
и то и другое мечтали
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11.08.2022 10:37 Відповісти
Горе то такое. Рубли не получили
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11.08.2022 09:46 Відповісти
Бунт? Може навіть майдан і коктейлі?
Не смішіть...
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11.08.2022 09:49 Відповісти
Зараз підуть у військо окупантів
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11.08.2022 09:56 Відповісти
Страйк направлений зеленському? на фронт підуть
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11.08.2022 09:59 Відповісти
зачем им водопровод если там нет воды (пресной)
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11.08.2022 10:01 Відповісти
Подивився ютюб трансляцію донецького пухлого ватніка, який ховається десь на дачі у тьощі. Він в захваті від русні, бурятам на запит переселитися в Донецьк радо їх запрошує. В реплаях багато ждунів пишуть "Крівой Рог. Ждьом асвабаждєнія. Кієв -ждьом асвабаждєнія." ітд. А з Маріуполя і Попасної, які вже дождалися, люди запитують його: "а кагда русскіє атстроят наши дома?". Ватник відповіда: "Ооооочень скоро! Патєрпітє пару днєй! Русскіє очєнь бистро строят! Я вот лажился спать - ані закладівалі фундамент мнагаетажки, а утром прасипаюсь - дом уже весь построєн, кришу заканчівают!". ))))
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11.08.2022 10:07 Відповісти
Теж дивився десь тиждень тому на це опудало. Повторювало воно постійно одне й те саме.... Шкода, з мобілкі не міг нічого йому написати....
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11.08.2022 14:17 Відповісти
а как хорошо помогали оккупантам все убирать и ремонтировать, а тут денег не дают.
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11.08.2022 10:36 Відповісти
Мало того. Завтра вже робітники анонсували продовження страйку. Тобто знов будуть демонструвати справжню набуту при Україні звичку - право на протест. Джерело:

А тут - правда !
Москалі до такого незвичні
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11.08.2022 10:37 Відповісти
Вот и первое разочарование....это еще не последнее.не хотите работать за доширак.значит пойдете отдавать свою жизнь за амбиции *****.хочешь работать,а хочешь куй .всеравно получишь куй
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11.08.2022 11:16 Відповісти
А хто ж на виборах голосував за шарія опзж та іншу прокацапосрань?
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11.08.2022 11:28 Відповісти
Военный коммунизм это работа за кусок хлеба. Привыкайте.
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11.08.2022 14:08 Відповісти
бомжи водоканальщики
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12.08.2022 09:47 Відповісти
 
 