У Маріуполі окупанти мінували навіть лавки на дитячих майданчиках, - міська рада

Окупанти залучають до розмінування міста його мешканців.

Про це повідомляють на сторінці міської ради Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

У Маріуполі окупанти розміщали міни навіть на територіях дитячих майданчиків. Тепер місцеві жителі їх знаходять. Наразі більшість дворів та будинків міста не обстежені та не розміновані. Маріупольців закликають уважно пересуватися містом, не наближалися до невідомих предметів й не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням.

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Раніше повідомлялося, що маріупольці досі не отримують електропостачання до будинків. Не дивлячись на голосні заяви окупантів, що місто освітлено, жителі пишуть, що окупанти проводять електропостачання до своїх установ, але не до житлових будинків. Повалені стовпи з обірваними лініями електропередач не прибираються з вулиць. В той же час окупаційна влада показує для пропагандистських сюжетів освітлені ділянки вулиць. Водо та газопостачання в будинки теж ніхто не відновлює.

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