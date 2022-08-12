Тіна Кароль подарувала родині 9-річного Єгора, що писав щоденник під обстрілами у Маріуполі, квартиру на Івано-Франківщині

Родина Єгора місяць ховалася у підвалах Маріуполя. Хлопчик почав вести свій щоденник, фото сторінок якого публікували українські та іноземні ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Галицький кореспондент.

Українська співачка Тіна Кароль купила та подарувала квартиру сім'ї 9-річного Єгора Кравцова з Маріуполя. Співачка читала його щоденник на своїх благодійних концертах на підтримку України.

Нещодавно матері хлопчика Олені Кравцовій подзвонив менеджер співачки та повідомив, що їх чекає квартира на Івано-Франківщині. Переїхати до нового житла у містечку Бурштин родина планує за тиждень.

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"Одного ранку пролунав дзвінок: Вітаю, я — менеджер Тіни Кароль. Тіна на своїх концертах читає листи війни. І серед них лист вашого сина. Людина запитала, чи є де нам жити? Я відповіла, що ні. Тоді він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру", — розповіла Кравцова.

Про щоденник сина, обстріли міста та евакуацію з Маріуполя розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ мати Єгора. Жінка поділилася спогадами про перші дні війни та мріями 9-річного Єгора. Одна з них спільна й у матері, і у сина - повернутися в рідний український Маріуполь.