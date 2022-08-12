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Новини Війна
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Тіна Кароль подарувала родині 9-річного Єгора, що писав щоденник під обстрілами у Маріуполі, квартиру на Івано-Франківщині

маріуполь

Родина Єгора місяць ховалася у підвалах Маріуполя. Хлопчик почав вести свій щоденник, фото сторінок якого публікували українські та іноземні ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Галицький кореспондент.

Українська співачка Тіна Кароль купила та подарувала квартиру сім'ї 9-річного Єгора Кравцова з Маріуполя. Співачка читала його щоденник на своїх благодійних концертах на підтримку України.

Нещодавно матері хлопчика Олені Кравцовій подзвонив менеджер співачки та повідомив, що їх чекає квартира на  Івано-Франківщині. Переїхати до нового житла у містечку Бурштин родина планує за тиждень.

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"Одного ранку пролунав дзвінок: Вітаю, я — менеджер Тіни Кароль. Тіна на своїх концертах читає листи війни. І серед них лист вашого сина. Людина запитала, чи є де нам жити? Я відповіла, що ні. Тоді він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру", — розповіла Кравцова.

Про щоденник сина, обстріли міста та евакуацію з Маріуполя розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ мати Єгора. Жінка поділилася спогадами про перші дні війни та мріями 9-річного Єгора. Одна з них спільна й у матері, і у сина - повернутися в рідний український Маріуполь.

Тіна Кароль (4) Маріуполь (3243) Івано-Франківська область (957)


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Топ коментарі
+37
Це по-людськи.....
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12.08.2022 15:01 Відповісти
+29
Добрий вчинок!
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12.08.2022 15:01 Відповісти
+28
Свій голос пєтухам російської птіцефабрікі 😂
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12.08.2022 15:12 Відповісти
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Це по-людськи.....
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12.08.2022 15:01 Відповісти
Добрий вчинок!
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12.08.2022 15:01 Відповісти
Гідний вчинок, і Тінка кльова!
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12.08.2022 15:02 Відповісти
Велика подяка Єгору і Тіні!

Ви - Українці!
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12.08.2022 15:03 Відповісти
Молодець!!! Побільше б таких людей. Родині благополуча у новій квартирі👍🙏
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12.08.2022 15:04 Відповісти
А что кому подарила Ани Лорак?
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12.08.2022 15:11 Відповісти
Свій голос пєтухам російської птіцефабрікі 😂
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12.08.2022 15:12 Відповісти
Від тьотки Куйок коханець втік -з-за безгрошів*я.
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12.08.2022 15:54 Відповісти
Тіні Кароль-респект...
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12.08.2022 15:12 Відповісти
Ну це ж вам не 95 квартал...
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12.08.2022 15:15 Відповісти
Дарма ви так!
Ці можуть заволонтьорити наколку на своїй сраці - круто! 🤡
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12.08.2022 15:44 Відповісти
Молодец! Поважаю!
Головне щоб в політику не пішла. Як де які артисти-волонтери.
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12.08.2022 15:17 Відповісти
Почитала інтерв'ю з його мамою, подивилася щоденник. скільки таких доль, скільки дитинств зламав путлер і його приспішники(((((((((((((
і коли уже у них у всіх буде свій дім, а не тільки у цього хлопчика.
на ті 4,3 млрд грн, що подарували Коломойші, можна було б багато квартир організувати, мабуть.
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12.08.2022 15:19 Відповісти
Тіна патріотка - це відомо вже давно. Респект!!!
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12.08.2022 15:22 Відповісти
Дякую ! Ви - ЛЮДИНА !
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12.08.2022 15:49 Відповісти
Карму відмиває. Нуну. Від неї рускім духом вже несе, а вона собі піариться.
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12.08.2022 16:18 Відповісти
а від таких як ти смердить брудним кацапом
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12.08.2022 16:42 Відповісти
О, обізвався мальований кацап, зараз, я тебе мокрими трусами буду гнати з форуму! Підстилка кацапська
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12.08.2022 17:50 Відповісти
Підручник з української хай подарує - це найкраща профілактика від херні в голові.
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12.08.2022 16:29 Відповісти
повага тіні кароль
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12.08.2022 16:43 Відповісти
Щезни бот проплачений, коли ж ви закінчитеся! Дуй в свою кацапі і там підтримуй запроданців
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12.08.2022 17:51 Відповісти
Дякую тобі Тіна!

Слава Україні!
Героям Слава!
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12.08.2022 16:47 Відповісти
А іншим хлопчикам з Маріуполя, хто подарує квартиру?

Таку благодійність треба робити або мовчки, або усім.
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12.08.2022 16:51 Відповісти
невже нам щоб перестати заглядувати до рота гермафродитам з жюрі пісенних шоу та стати людьми потрібна була повномасштабна війна...

що ми за люди такі...
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12.08.2022 17:09 Відповісти
Нічого собі в Франківську! 40 км...
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12.08.2022 17:12 Відповісти
красивий жест...
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12.08.2022 17:17 Відповісти
Хотів таке щось погане написати,але ви люди пишете такі хороші коментарі тому не буду портити діжку з медом.
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12.08.2022 17:49 Відповісти
Спершу лобода тут сльози льє, тепер ця. Нагадаю, обидві жили в русні і співали для русні. А лицеміри тепер в дякул перетворилися!
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12.08.2022 17:53 Відповісти
Слава богу вылазить начали из подвала,назад в Украину приезжайте ,чтобы вас опять начали уважать
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12.08.2022 19:59 Відповісти
Можна подарувати тихенько… щоб ніхто не знав, не розголошуючи. Правда сама собі дорогу знайде -через свідчення. Знаю таких людей, що не афішують свої добрі справи, мало того- вважають розголос моветоном.А так - дуже схоже на тонкій PR-хід.
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12.08.2022 22:46 Відповісти
 
 