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Новости Война Российская агрессия
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Оккупанты создают в Херсоне "медиа-школу" для обучения кадров

херсон,лапчук

В Херсоне россияне ищут желающих работать на пропагандистских каналах.

Об этом сообщают на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что оккупационные власти объявили о создании в Херсоне "медиа-школы" для подготовки кадров. В ней планируют учить пропагандистов, которые согласятся работать на захваченных телеканалах.

Читайте: Украинцу, который стал командиром роты российских десантников и приказывал проводить "фильтрацию" в Херсонской области, сообщено о подозрении

Кроме того, в области оккупанты провели серию обысков и задержаний среди гражданских. Российские военные проверяли частные дома людей, если им что-то не нравилось, людей забирали и увозили в неизвестном направлении.

оккупация (10193) Херсон (2890) Херсонская область (4884)


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Имитация бурной деятельности. Мне кажется, такие "новости" вообще не достойны публикации.
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12.08.2022 15:43 Ответить
почему там не действует МОССАД из обученных профессионалов СБУ ,с современными супер винтовками дальнего прицела или джавелинами Пусть СБУ искупают свою ВИНУ , за побег в первый деньвойы‼️
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12.08.2022 15:54 Ответить
трохи статистики про свою колоду в оці:

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12.08.2022 15:48 Ответить
Всех в Трускавец...академика зеКодломойского зовите...запишет видос круче гитлера со сралиным... 🤣
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12.08.2022 15:48 Ответить
так, брехати це ремесло - кацапи цьому кого завгодно навчять.
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12.08.2022 15:52 Ответить
Одного разу там буде контр наступ. Але лише одного разу і то колись там.
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12.08.2022 16:15 Ответить
Пропаганда оружие номер 1 в кремле. Сейчас наберут україномовних, та почнеться зрада - уже началось судя по комментаторам на цензора.
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12.08.2022 19:30 Ответить
Такие конторы уже действуют на территории Крыма, Донбасса и теперь в Херсоне - рассадники зрадофилов.
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12.08.2022 19:31 Ответить
 
 