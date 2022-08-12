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Оккупанты создают в Херсоне "медиа-школу" для обучения кадров
В Херсоне россияне ищут желающих работать на пропагандистских каналах.
Об этом сообщают на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что оккупационные власти объявили о создании в Херсоне "медиа-школы" для подготовки кадров. В ней планируют учить пропагандистов, которые согласятся работать на захваченных телеканалах.
Кроме того, в области оккупанты провели серию обысков и задержаний среди гражданских. Российские военные проверяли частные дома людей, если им что-то не нравилось, людей забирали и увозили в неизвестном направлении.
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