Окупанти створюють у Херсоні "медіашколу" для навчання кадрів

У Херсоні росіяни шукають охочих працювати на пропагандистських каналах.

Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що окупаційна влада оголосила про створення у Херсоні "медіашколи" для підготовки кадрів. У ній планують навчати пропагандистів, які погодяться працювати на захоплених телеканалах.

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Крім того, в області окупанти провели серію обшуків та затримань серед цивільних. Російські військові перевіряли приватні домівки людей, якщо їм щось не подобалось, людей забирали й вивозили в невідомому напрямку.