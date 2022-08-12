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Окупанти створюють у Херсоні "медіашколу" для навчання кадрів
У Херсоні росіяни шукають охочих працювати на пропагандистських каналах.
Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що окупаційна влада оголосила про створення у Херсоні "медіашколи" для підготовки кадрів. У ній планують навчати пропагандистів, які погодяться працювати на захоплених телеканалах.
Крім того, в області окупанти провели серію обшуків та затримань серед цивільних. Російські військові перевіряли приватні домівки людей, якщо їм щось не подобалось, людей забирали й вивозили в невідомому напрямку.
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