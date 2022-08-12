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Новини Війна Російська агресія
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Окупанти створюють у Херсоні "медіашколу" для навчання кадрів

херсон,лапчук

У Херсоні росіяни шукають охочих працювати на пропагандистських каналах.

Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що окупаційна влада оголосила про створення у Херсоні "медіашколи" для підготовки кадрів. У ній планують навчати пропагандистів, які погодяться працювати на захоплених телеканалах.

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Крім того, в області окупанти провели серію обшуків та затримань серед цивільних. Російські військові перевіряли приватні домівки людей, якщо їм щось не подобалось, людей забирали й вивозили в невідомому напрямку.

окупація (6748) пропаганда (2823) Херсон (3440) Херсонська область (5879)


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Имитация бурной деятельности. Мне кажется, такие "новости" вообще не достойны публикации.
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12.08.2022 15:43 Відповісти
почему там не действует МОССАД из обученных профессионалов СБУ ,с современными супер винтовками дальнего прицела или джавелинами Пусть СБУ искупают свою ВИНУ , за побег в первый деньвойы‼️
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12.08.2022 15:54 Відповісти
трохи статистики про свою колоду в оці:

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12.08.2022 15:48 Відповісти
Всех в Трускавец...академика зеКодломойского зовите...запишет видос круче гитлера со сралиным... 🤣
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12.08.2022 15:48 Відповісти
так, брехати це ремесло - кацапи цьому кого завгодно навчять.
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12.08.2022 15:52 Відповісти
Одного разу там буде контр наступ. Але лише одного разу і то колись там.
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12.08.2022 16:15 Відповісти
Пропаганда оружие номер 1 в кремле. Сейчас наберут україномовних, та почнеться зрада - уже началось судя по комментаторам на цензора.
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12.08.2022 19:30 Відповісти
Такие конторы уже действуют на территории Крыма, Донбасса и теперь в Херсоне - рассадники зрадофилов.
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12.08.2022 19:31 Відповісти
 
 