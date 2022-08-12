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Новости Война
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Харьков не будет открывать школы, дети будут учиться только онлайн

образование,онлайн,домашнее,удаленное

Из-за постоянных обстрелов Харьков с началом нового учебного года не будет открывать школы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в телемарафоне.

"Безусловно, ситуация напряженная. Мы не будем открывать школы, школы будут работать в режиме онлайн-обучения. Конечно, сегодня есть проблема, связанная с первоклассниками, теми, кто идет во второй класс. Мы тоже будем пробовать их учить онлайн. Могу сказать, что на сегодня в первые классы записались порядка 7 000 маленьких харьковчан, у которых российский агрессор украл 1 сентября", - отметил он.

По словам Терехова , возможно, для первоклассников будет разработана программа в игровой форме.

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Харьков (7567) школа (3020) обучение (536) Терехов Игорь (258)


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Школы и университеты вообще открывать нельзя,так как при контрнаступлении ВСУ орки будут крыть ракетами по всей стране.
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12.08.2022 17:04 Ответить
надо же показать видимость бурной деятельности,многих с войной надо уволить к ****** матери,вот они чего то делают
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12.08.2022 17:47 Ответить
в Харкові ще залишились люди?
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12.08.2022 17:06 Ответить
Прикалываешься?
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12.08.2022 17:17 Ответить
россгорода тоже надо перевести на он-лайн обучение
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12.08.2022 17:27 Ответить
Насправді це чудова можливість для швидкої еволюції системи освіти України.
Онлайн-навчання має потенціал бути кращим.
* Ви можете перемотати урок назад або запланувати його на найпродуктивніший час.
* Учитель може зосередити час на учнях, яким важко, і вчитель швидко дізнається про це на основі онлайн-тестів.
* Вчитель має більше часу, щоб зосередитися на учнях, тому що урок можна записувати та відтворювати протягом багатьох років
* Існують величезні прогалини в навичках презентації вчителів, але онлайн-навчання дозволяє кожному переглядати записи найкваліфікованіших вчителів, а потім ваш особистий учитель відповідає на запитання та проводить тести.
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12.08.2022 18:35 Ответить
 
 