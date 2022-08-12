УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 236 7

Харків не відкриватиме школи, діти навчатимуться лише онлайн

образование,онлайн,домашнее,удаленное

Через постійні обстріли Харків з початком нового навчального року не відкриватиме школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова на телемарафоні.

"Безумовно, ситуація напружена. Ми не будемо відкривати школи, школи будуть працювати в режимі онлайн-навчання. Звичайно, сьогодні є проблема, пов'язана з першокласниками, тими, хто йде в другий клас. Ми теж будемо пробувати їх вчити онлайн. Можу сказати, що на сьогодні в перші класи записалися близько 7 000 маленьких харків'ян, у яких російський агресор вкрав 1 вересня", - зазначив він.

За словами Терехова, можливо, для першокласників буде розроблена програма в ігровій формі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результатам опитування батьків про формат навчання школярів від освітнього омбудсмена довіряти не можна, - МОН

Автор: 

Харків (5691) школа (2224) навчання (592) Терехов Ігор (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Школы и университеты вообще открывать нельзя,так как при контрнаступлении ВСУ орки будут крыть ракетами по всей стране.
показати весь коментар
12.08.2022 17:04 Відповісти
надо же показать видимость бурной деятельности,многих с войной надо уволить к ****** матери,вот они чего то делают
показати весь коментар
12.08.2022 17:47 Відповісти
в Харкові ще залишились люди?
показати весь коментар
12.08.2022 17:06 Відповісти
Прикалываешься?
показати весь коментар
12.08.2022 17:17 Відповісти
россгорода тоже надо перевести на он-лайн обучение
показати весь коментар
12.08.2022 17:27 Відповісти
Насправді це чудова можливість для швидкої еволюції системи освіти України.
Онлайн-навчання має потенціал бути кращим.
* Ви можете перемотати урок назад або запланувати його на найпродуктивніший час.
* Учитель може зосередити час на учнях, яким важко, і вчитель швидко дізнається про це на основі онлайн-тестів.
* Вчитель має більше часу, щоб зосередитися на учнях, тому що урок можна записувати та відтворювати протягом багатьох років
* Існують величезні прогалини в навичках презентації вчителів, але онлайн-навчання дозволяє кожному переглядати записи найкваліфікованіших вчителів, а потім ваш особистий учитель відповідає на запитання та проводить тести.
показати весь коментар
12.08.2022 18:35 Відповісти
 
 