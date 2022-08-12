Харків не відкриватиме школи, діти навчатимуться лише онлайн
Через постійні обстріли Харків з початком нового навчального року не відкриватиме школи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова на телемарафоні.
"Безумовно, ситуація напружена. Ми не будемо відкривати школи, школи будуть працювати в режимі онлайн-навчання. Звичайно, сьогодні є проблема, пов'язана з першокласниками, тими, хто йде в другий клас. Ми теж будемо пробувати їх вчити онлайн. Можу сказати, що на сьогодні в перші класи записалися близько 7 000 маленьких харків'ян, у яких російський агресор вкрав 1 вересня", - зазначив він.
За словами Терехова, можливо, для першокласників буде розроблена програма в ігровій формі.
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Онлайн-навчання має потенціал бути кращим.
* Ви можете перемотати урок назад або запланувати його на найпродуктивніший час.
* Учитель може зосередити час на учнях, яким важко, і вчитель швидко дізнається про це на основі онлайн-тестів.
* Вчитель має більше часу, щоб зосередитися на учнях, тому що урок можна записувати та відтворювати протягом багатьох років
* Існують величезні прогалини в навичках презентації вчителів, але онлайн-навчання дозволяє кожному переглядати записи найкваліфікованіших вчителів, а потім ваш особистий учитель відповідає на запитання та проводить тести.