Ким показал на видео номерные знаки уничтоженных российских "Смерчей". ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили три РСЗО россиян, из которых те обстреливали областной центр.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Украинские военные уничтожили ракетные системы залпового огня "Смерч" и затрофели их номерные знаки. Именно из этих установок оккупанты прицельно били снарядами по жилым кварталам Николаева.
По данным Оперативного командования "Південь", ночью вражеский многоцелевой истребитель Су-35 нанес ракетный удар противорадиолокационной ракетой Х-31П по Баштанскому району. Потерь и разрушений нет.
Реактивными системами залпового огня и тяжелой ствольной артиллерией вражеские войска сутки обстреливали мирные населенные пункты. В очередной раз "Ураганом" враг накрывал портовую инфраструктуру Николаева. Жертв нет.
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ви обсирали людину всією шайкою
Чи про проживання буданова з сімейством гогілашвілі?
І де ви там, взагалі, побачили про буданова? Лише цитата.
Обісралась, звично, пліснява влада, звинувативши Марчелло в розкритті воєнної таємниці.
До чего тут Марчелло ?
а бути генерал України Марченко