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Ким показал на видео номерные знаки уничтоженных российских "Смерчей". ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили три РСЗО россиян, из которых те обстреливали областной центр.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Украинские военные уничтожили ракетные системы залпового огня "Смерч" и затрофели их номерные знаки. Именно из этих установок оккупанты прицельно били снарядами по жилым кварталам Николаева.

Также смотрите: Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта. ВИДЕО

По данным Оперативного командования "Південь", ночью вражеский многоцелевой истребитель Су-35 нанес ракетный удар противорадиолокационной ракетой Х-31П по Баштанскому району. Потерь и разрушений нет.

Реактивными системами залпового огня и тяжелой ствольной артиллерией вражеские войска сутки обстреливали мирные населенные пункты. В очередной раз "Ураганом" враг накрывал портовую инфраструктуру Николаева. Жертв нет.

армия РФ (19665) Николаев (2160) Николаевская область (2143) уничтожение (7238) потери (4428) артиллерия (646) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+13
може знищили три, але два номера однакові. Не хочу наврочити, але останні дні в Миколаєві тихо....
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12.08.2022 16:00 Ответить
+13
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12.08.2022 16:19 Ответить
+11
За Николаев я спокоен..там генерал Марченко...хотя дЕрмак шьёт против него дело...гнида мацкальская...
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12.08.2022 16:20 Ответить
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може знищили три, але два номера однакові. Не хочу наврочити, але останні дні в Миколаєві тихо....
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12.08.2022 16:00 Ответить
а як же дістати зі знищених "смерчів" номери, коли їх знищують глибоко в тилу?
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12.08.2022 16:08 Ответить
Номери на авто маютьбути спереду на бампері і позаду на шасі. А той номер що один - можливо другий розфігачений .
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12.08.2022 16:09 Ответить
Що по генералу Марченко? Невже відсторонять від Миуолаїва через те інтерв'ю?
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12.08.2022 16:12 Ответить
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12.08.2022 16:18 Ответить
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12.08.2022 16:19 Ответить
https://amp.censor.net/ua/news/3300708/rosiya_planuye_napad_na_ukrayinu_naprykintsi_sichnya_pochatku_lyutogo_2022_roku_kerivnyk_gur_minoborony

ви обсирали людину всією шайкою
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12.08.2022 16:34 Ответить
Це ви так про дерьмака з Боневтіком, резніком, хламідією, люсею абдрістович, подляком? Західну паніку, данні нашої розвідки, шашлики і мАйскіє?
Чи про проживання буданова з сімейством гогілашвілі?
І де ви там, взагалі, побачили про буданова? Лише цитата.
Обісралась, звично, пліснява влада, звинувативши Марчелло в розкритті воєнної таємниці.
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12.08.2022 18:35 Ответить
Марченко там ні до чого. Його визвивали на бесіду вже ПІСЛЯ заяви Ганни Маляр. А сама заява її - то реакція на інтерв'ю Сергія Кривоноса. Можете самі оцінити що за "таємниці" він оприлюднив https://www.youtube.com/watch?v=np9ZSjbgbBo
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12.08.2022 18:50 Ответить
Стільки людей старалося, щоб як можна більше про азовців всі говорили, щоб русскіє не посміли їх вбити, а ця падлюка маляр, заборонила рідним азовців здіймати галас, мовляв операція по обміну зірветься. Ну і що? операцію не зірвали? людей вбили, і навіть тіла не віддадуть. до дупи реакцію маляр як і її саму, у неї реакція така, як керівництво скаже.
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13.08.2022 19:15 Ответить
Я теж заходив до неї на сторінку, читав. Хоч би це все не закінчилось його відстороненням
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12.08.2022 16:27 Ответить
Ох і получать зелені триздунів від українців, щойно війна завершиться.
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12.08.2022 18:23 Ответить
петяботи вже відхвачують, по мілліону одиниць, а живі вже скоро отримають реальні строки по законам України, які були прийняті при Президентові Порошенко, від реформрової Петром судової системою.
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12.08.2022 19:47 Ответить
Марченко там ні до чого. Це реакція на інтерв'ю Сергія Кривоноса. Можете самі оцінити що за "таємниці" він оприлюднив https://www.youtube.com/watch?v=np9ZSjbgbBo
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12.08.2022 18:42 Ответить
За Николаев я спокоен..там генерал Марченко...хотя дЕрмак шьёт против него дело...гнида мацкальская...
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12.08.2022 16:20 Ответить
ЗеКодломойский приказал освободить южные области...
До чего тут Марчелло ?
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12.08.2022 16:22 Ответить
та взагалі казав що за 3-4 тижня маємо всю територію звільнити.
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13.08.2022 19:17 Ответить
"Українські захисники знищили три РСЗВ росіян" Не три, а два, два номери однакові. Але це не применшує героїзму наших воїнів.
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12.08.2022 16:23 Ответить
Такое впечатление ..что путлер и Ze в одной лодке против генералов Порошенко воюют...
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12.08.2022 16:27 Ответить
а за що звільнили Марченко коли це не секрет
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12.08.2022 16:32 Ответить
Поки його не звільнили наскільки мені зрозуміло. Викликали в СБУ для бесіди. А привід - вчорашнє інтерв'ю РБК Україна. Там нічого секретного і близько не має. Все це можна почути починаючи від Рєзнікова і закінчуючи Плановим чи арестовичем.
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12.08.2022 16:56 Ответить
*Ждановим
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12.08.2022 16:58 Ответить
ніяких генералів Порошенко в принципі не повинно бути
а бути генерал України Марченко
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12.08.2022 16:36 Ответить
За те кошмарять Марченко що на його заставу дав Порошенко, а вони, суки до сих пір не закрили звинувачення хоча броніки і зараз закупають по ТУ Марченка.
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12.08.2022 18:11 Ответить
А екіпажі окремо, розфасовані в пакетах?
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12.08.2022 17:44 Ответить
Мабуть це Кім їх знищив... наш герой.
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12.08.2022 18:22 Ответить
 
 