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Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись захвата пленника опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленный оккупант: Путин думал, все пройдет гладко. Но все затянулось, личный состав деморализован. ВИДЕО

армия РФ (19665) пленные (2172)


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Топ комментарии
+61
Устал, свежий воздух, и мешок яркий. Прямо как на дискотеке
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12.08.2022 15:36 Ответить
+60
Чому далі не показали? У орка після такого підйому 100% штани попереду жовті, позаду коричневі )))
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12.08.2022 15:37 Ответить
+35
Отак ідеш по посадці і раптом, бац, 300$ лежать.
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12.08.2022 15:44 Ответить
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бродяга прозрел.
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13.08.2022 09:50 Ответить
надо было очередь дать..шоб в одеяло не заворачивать....
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13.08.2022 10:15 Ответить
тре було під голову гранату йому підкласти
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13.08.2022 11:57 Ответить
где все его сослуживцы?))
проспал их отход?
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13.08.2022 14:21 Ответить


вОнюшка, вставай !
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13.08.2022 14:31 Ответить
Чо было не ******* по нему очередь?
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14.08.2022 06:57 Ответить
Для тупаков что хотят в плен брать раша тварей идите сразу туда. Их нужно казнить на месте. за ребят убитых в еленовке!!!
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14.08.2022 06:59 Ответить
Улыбнула наивная постановка...
- Не верю! - Воскликнула Демусика и добавила, - зато патриотично.
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14.08.2022 07:07 Ответить
ладно бы это сняли кошевой с **********. но то реально наши ребята сняли это в серой зоне кацап сам офигел, думал ща экскорт шлюх з безуглой и верещук приедут делать минет
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14.08.2022 07:35 Ответить
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