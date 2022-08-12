Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись захвата пленника опубликована в соцсетях.
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+61 jklpqrs
показать весь комментарий12.08.2022 15:36 Ответить Ссылка
+60 Дмитрий Капитун
показать весь комментарий12.08.2022 15:37 Ответить Ссылка
+35 MausMike
показать весь комментарий12.08.2022 15:44 Ответить Ссылка
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проспал их отход?
вОнюшка, вставай !
- Не верю! - Воскликнула Демусика и добавила, - зато патриотично.