Українські воїни полонили окупанта, що спав на позиціях. ВIДЕО
Українські воїни полонили окупанта, що спав на позиціях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис захоплення полоненого опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+61 jklpqrs
показати весь коментар12.08.2022 15:36 Відповісти Посилання
+60 Дмитрий Капитун
показати весь коментар12.08.2022 15:37 Відповісти Посилання
+35 MausMike
показати весь коментар12.08.2022 15:44 Відповісти Посилання
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проспал их отход?
вОнюшка, вставай !
- Не верю! - Воскликнула Демусика и добавила, - зато патриотично.