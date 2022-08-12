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Українські воїни полонили окупанта, що спав на позиціях. ВIДЕО

Українські воїни полонили окупанта, що спав на позиціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис захоплення полоненого опубліковано в соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17821) полонені (2296)


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Топ коментарі
+61
Устал, свежий воздух, и мешок яркий. Прямо как на дискотеке
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12.08.2022 15:36 Відповісти
+60
Чому далі не показали? У орка після такого підйому 100% штани попереду жовті, позаду коричневі )))
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12.08.2022 15:37 Відповісти
+35
Отак ідеш по посадці і раптом, бац, 300$ лежать.
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12.08.2022 15:44 Відповісти
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бродяга прозрел.
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13.08.2022 09:50 Відповісти
надо было очередь дать..шоб в одеяло не заворачивать....
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13.08.2022 10:15 Відповісти
тре було під голову гранату йому підкласти
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13.08.2022 11:57 Відповісти
где все его сослуживцы?))
проспал их отход?
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13.08.2022 14:21 Відповісти


вОнюшка, вставай !
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13.08.2022 14:31 Відповісти
Чо было не ******* по нему очередь?
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14.08.2022 06:57 Відповісти
Для тупаков что хотят в плен брать раша тварей идите сразу туда. Их нужно казнить на месте. за ребят убитых в еленовке!!!
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14.08.2022 06:59 Відповісти
Улыбнула наивная постановка...
- Не верю! - Воскликнула Демусика и добавила, - зато патриотично.
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14.08.2022 07:07 Відповісти
ладно бы это сняли кошевой с **********. но то реально наши ребята сняли это в серой зоне кацап сам офигел, думал ща экскорт шлюх з безуглой и верещук приедут делать минет
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14.08.2022 07:35 Відповісти
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