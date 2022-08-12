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Кім показав на відео номерні знаки знищених російських "Смерчів". ВIДЕО

Українські захисники знищили три РСЗВ росіян, з яких ті обстрілювали обласний центр.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Українські військові знищили ракетні системи залпового вогню "Смерч" та затрофеїли їхні номерні знаки. Саме з цих установок окупанти прицільно гатили снарядами по житлових кварталах Миколаєва. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ворог обстрілював з артилерії Миколаїв та громади, одна людина загинула, - Кім

За даними Оперативного командування "Південь", вночі ворожий багатоцільовий винищувач Су-35 завдав ракетного удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Баштанському району. Втрат і руйнувань немає.

Реактивними системами залпового вогню та важкою ствольною артилерією ворожі війська протягом доби обстрілювали мирні населені пункти. Вчергове "Ураганом" ворог випробовував портову інфраструктуру Миколаєва. Жертв немає.

армія рф (17821) Миколаїв (1816) Миколаївська область (2297) знищення (7558) втрати (4445) артилерія (801) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+13
може знищили три, але два номера однакові. Не хочу наврочити, але останні дні в Миколаєві тихо....
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12.08.2022 16:00 Відповісти
+13
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12.08.2022 16:19 Відповісти
+11
За Николаев я спокоен..там генерал Марченко...хотя дЕрмак шьёт против него дело...гнида мацкальская...
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12.08.2022 16:20 Відповісти
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може знищили три, але два номера однакові. Не хочу наврочити, але останні дні в Миколаєві тихо....
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12.08.2022 16:00 Відповісти
а як же дістати зі знищених "смерчів" номери, коли їх знищують глибоко в тилу?
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12.08.2022 16:08 Відповісти
Номери на авто маютьбути спереду на бампері і позаду на шасі. А той номер що один - можливо другий розфігачений .
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12.08.2022 16:09 Відповісти
Що по генералу Марченко? Невже відсторонять від Миуолаїва через те інтерв'ю?
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12.08.2022 16:12 Відповісти
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12.08.2022 16:18 Відповісти
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12.08.2022 16:19 Відповісти
https://amp.censor.net/ua/news/3300708/rosiya_planuye_napad_na_ukrayinu_naprykintsi_sichnya_pochatku_lyutogo_2022_roku_kerivnyk_gur_minoborony

ви обсирали людину всією шайкою
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12.08.2022 16:34 Відповісти
Це ви так про дерьмака з Боневтіком, резніком, хламідією, люсею абдрістович, подляком? Західну паніку, данні нашої розвідки, шашлики і мАйскіє?
Чи про проживання буданова з сімейством гогілашвілі?
І де ви там, взагалі, побачили про буданова? Лише цитата.
Обісралась, звично, пліснява влада, звинувативши Марчелло в розкритті воєнної таємниці.
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12.08.2022 18:35 Відповісти
Марченко там ні до чого. Його визвивали на бесіду вже ПІСЛЯ заяви Ганни Маляр. А сама заява її - то реакція на інтерв'ю Сергія Кривоноса. Можете самі оцінити що за "таємниці" він оприлюднив https://www.youtube.com/watch?v=np9ZSjbgbBo
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12.08.2022 18:50 Відповісти
Стільки людей старалося, щоб як можна більше про азовців всі говорили, щоб русскіє не посміли їх вбити, а ця падлюка маляр, заборонила рідним азовців здіймати галас, мовляв операція по обміну зірветься. Ну і що? операцію не зірвали? людей вбили, і навіть тіла не віддадуть. до дупи реакцію маляр як і її саму, у неї реакція така, як керівництво скаже.
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13.08.2022 19:15 Відповісти
Я теж заходив до неї на сторінку, читав. Хоч би це все не закінчилось його відстороненням
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12.08.2022 16:27 Відповісти
Ох і получать зелені триздунів від українців, щойно війна завершиться.
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12.08.2022 18:23 Відповісти
петяботи вже відхвачують, по мілліону одиниць, а живі вже скоро отримають реальні строки по законам України, які були прийняті при Президентові Порошенко, від реформрової Петром судової системою.
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12.08.2022 19:47 Відповісти
Марченко там ні до чого. Це реакція на інтерв'ю Сергія Кривоноса. Можете самі оцінити що за "таємниці" він оприлюднив https://www.youtube.com/watch?v=np9ZSjbgbBo
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12.08.2022 18:42 Відповісти
За Николаев я спокоен..там генерал Марченко...хотя дЕрмак шьёт против него дело...гнида мацкальская...
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12.08.2022 16:20 Відповісти
ЗеКодломойский приказал освободить южные области...
До чего тут Марчелло ?
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12.08.2022 16:22 Відповісти
та взагалі казав що за 3-4 тижня маємо всю територію звільнити.
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13.08.2022 19:17 Відповісти
"Українські захисники знищили три РСЗВ росіян" Не три, а два, два номери однакові. Але це не применшує героїзму наших воїнів.
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12.08.2022 16:23 Відповісти
Такое впечатление ..что путлер и Ze в одной лодке против генералов Порошенко воюют...
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12.08.2022 16:27 Відповісти
а за що звільнили Марченко коли це не секрет
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12.08.2022 16:32 Відповісти
Поки його не звільнили наскільки мені зрозуміло. Викликали в СБУ для бесіди. А привід - вчорашнє інтерв'ю РБК Україна. Там нічого секретного і близько не має. Все це можна почути починаючи від Рєзнікова і закінчуючи Плановим чи арестовичем.
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12.08.2022 16:56 Відповісти
*Ждановим
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12.08.2022 16:58 Відповісти
ніяких генералів Порошенко в принципі не повинно бути
а бути генерал України Марченко
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12.08.2022 16:36 Відповісти
За те кошмарять Марченко що на його заставу дав Порошенко, а вони, суки до сих пір не закрили звинувачення хоча броніки і зараз закупають по ТУ Марченка.
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12.08.2022 18:11 Відповісти
А екіпажі окремо, розфасовані в пакетах?
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12.08.2022 17:44 Відповісти
Мабуть це Кім їх знищив... наш герой.
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12.08.2022 18:22 Відповісти
 
 