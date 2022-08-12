Кім показав на відео номерні знаки знищених російських "Смерчів". ВIДЕО

Українські захисники знищили три РСЗВ росіян, з яких ті обстрілювали обласний центр.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Українські військові знищили ракетні системи залпового вогню "Смерч" та затрофеїли їхні номерні знаки. Саме з цих установок окупанти прицільно гатили снарядами по житлових кварталах Миколаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ворог обстрілював з артилерії Миколаїв та громади, одна людина загинула, - Кім

За даними Оперативного командування "Південь", вночі ворожий багатоцільовий винищувач Су-35 завдав ракетного удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Баштанському району. Втрат і руйнувань немає.

Реактивними системами залпового вогню та важкою ствольною артилерією ворожі війська протягом доби обстрілювали мирні населені пункти. Вчергове "Ураганом" ворог випробовував портову інфраструктуру Миколаєва. Жертв немає.