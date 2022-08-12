Кім показав на відео номерні знаки знищених російських "Смерчів". ВIДЕО
Українські захисники знищили три РСЗВ росіян, з яких ті обстрілювали обласний центр.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Українські військові знищили ракетні системи залпового вогню "Смерч" та затрофеїли їхні номерні знаки. Саме з цих установок окупанти прицільно гатили снарядами по житлових кварталах Миколаєва.
За даними Оперативного командування "Південь", вночі ворожий багатоцільовий винищувач Су-35 завдав ракетного удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Баштанському району. Втрат і руйнувань немає.
Реактивними системами залпового вогню та важкою ствольною артилерією ворожі війська протягом доби обстрілювали мирні населені пункти. Вчергове "Ураганом" ворог випробовував портову інфраструктуру Миколаєва. Жертв немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ви обсирали людину всією шайкою
Чи про проживання буданова з сімейством гогілашвілі?
І де ви там, взагалі, побачили про буданова? Лише цитата.
Обісралась, звично, пліснява влада, звинувативши Марчелло в розкритті воєнної таємниці.
До чего тут Марчелло ?
а бути генерал України Марченко