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Данилов о предателях во всех госорганах: "Крыс нужно травить"

олексій,данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что всех граждан Украины следует проверить на причастность к сотрудничеству с Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

"Если бы у меня была возможность проверить всех граждан нашей страны на причастность к сотрудничеству с РФ, я бы это обязательно делал", - в частности, прокомментировал он, отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он своему окружению.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что предателей нужно находить независимо от занимаемых ими должностей.

"Неважно, где те кроты сегодня сидят. Нам надо этих крыс находить, нам их нужно травить, травить и травить. Нам нужно, чтобы ни одного не осталось на нашей территории. Это вопрос нашей национальной безопасности", - уточнил Данилов.

Также читайте: На политику в РФ влияют 86 человек из "Мавзолея Путина", - Данилов

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Топ комментарии
+64
то почни з Єрмака
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12.08.2022 17:14 Ответить
+56
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12.08.2022 17:18 Ответить
+44
Так у вас в #ОПе - целое кубло щурив. Вы к хлопцям на фронте обратитесь, там полно котиков, которые как раз на русских крысах специализируются.
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12.08.2022 17:19 Ответить
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Якщо говорять, що треьа всіх - значить насправді не перевірятимуть нікого.

Дешевий цирк.
Данілов - сумний клоун.
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12.08.2022 20:08 Ответить
начинать надо ОПУщеного зэ-предателя
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12.08.2022 20:10 Ответить
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13.08.2022 11:19 Ответить
треба почати з Єрмака. Цю самозвану канцелярську твар однозначно і негайно треба усунути - бо гадить Україні безмірно!
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12.08.2022 20:19 Ответить
В стародавні часи часто траплялося, що замість монархів державами керували фаворити, коханки ітд. Я в курсі, що зє досі не розуміє різниці між президентом і царем, мене цікавить інше: а хто ж тоді йому єрмак? І як до цього ставиться лєнка?
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13.08.2022 08:00 Ответить
Мюллер, ви єврей? Добре знаєтеся на іменах.
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13.08.2022 08:48 Ответить
усі посади високої та середньої ланки в Україні проходили модерацію у кацапсинському посольстві.
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12.08.2022 20:21 Ответить
підозрюються всі громадяни, крім тих, кого підозрюють самі громадяни
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12.08.2022 20:24 Ответить
харакірі в прямому етері? (в "ефірі" більше римувалось)
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12.08.2022 20:34 Ответить
Це він про дерьмака та боневтіка чи тільки про дерьмака?
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12.08.2022 20:34 Ответить
А владу хто формував????????????????????
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12.08.2022 20:51 Ответить
"нарід"
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12.08.2022 21:27 Ответить
Шмаркля !
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12.08.2022 21:50 Ответить
А за чим зупинка, де результат? Агенти Кремля досі кермують!
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12.08.2022 20:57 Ответить
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що всіх громадян України потрібно перевірити на причетність до співпраці з Російською Федерацією. Джерело:
ЦЕ ЩОБ ВІД ОП ПІДОЗРИ ВІДВЕСТИ, ТІПУ НЕ ОДИН дЄРМАК
ТАКИЙ І НЕ ОДИН Зе ******** РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
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12.08.2022 21:29 Ответить
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12.08.2022 21:35 Ответить
А який бюджет треба. Онукам вистачить.
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12.08.2022 22:19 Ответить
У него под носом кацапские ФСБшники сидят, так он на то глаза закрывает. Зато народа можно наловить кучу, это да. А доказательства враждебной деятельности народу всегда можно подложить
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12.08.2022 22:04 Ответить
Самогубство?
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12.08.2022 22:17 Ответить
Все пропало їдальні в ОП і ВР і ряду міністерств та відомств зачинено - бояться отрути.
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12.08.2022 22:36 Ответить
Починайте з офісу президента!!!!
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12.08.2022 22:48 Ответить
данілов, облиш свій пафос та починай діяти. Рекомендую почати з Банковоі, 11; усі без виключення кабінети.
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12.08.2022 23:17 Ответить
почніть з гундосіка...
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13.08.2022 01:47 Ответить
Пан Данілов сидів із Демченком за одним столом, чув про нього багато чого, але мовчав і підтакував ОПівським інструкціям. Бурба ж пропонував пройти поліграф присутнім на засіданні РНБО. Виявили б щурів. Та ні!
Такий Ви труїтель щурів! Хоча б дверима грюкнули. Може, історія пішла б іншим шляхом?
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13.08.2022 02:59 Ответить
данилов . починати потрибно з опи
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13.08.2022 06:47 Ответить
Американские аналитики и официальные лица, аналитики Европы давно указывают перечень преступлений , обстоятельства и действия совершенных конкретными чиновниками Украины. Только ленивый и тупой не понимают, что президент не управляет страной, ею управляют откровенные враги, агенты Путина- их упорно ,, ищут ,, и собираются ,, искать,, По законам войны за продажу 3х областей и Киева несут ответственность высшее военное командование - главнокомандующий ,нас штаба, министр обороны - они виновны в десятках тысяч жертв украинцев. Почему страной руководит завхоз ОП, а не считает карандаши и туалетную бумагу?На основании каких законов. Нас. Ожидают ,, хорошие ,, времена диктатуры, если избиратели,, поведутся,, и выберут Зе на три срока ( у него совести выдвигаться хватит).
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13.08.2022 08:57 Ответить
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