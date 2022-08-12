Данилов о предателях во всех госорганах: "Крыс нужно травить"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что всех граждан Украины следует проверить на причастность к сотрудничеству с Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

"Если бы у меня была возможность проверить всех граждан нашей страны на причастность к сотрудничеству с РФ, я бы это обязательно делал", - в частности, прокомментировал он, отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он своему окружению.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что предателей нужно находить независимо от занимаемых ими должностей.

"Неважно, где те кроты сегодня сидят. Нам надо этих крыс находить, нам их нужно травить, травить и травить. Нам нужно, чтобы ни одного не осталось на нашей территории. Это вопрос нашей национальной безопасности", - уточнил Данилов.

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