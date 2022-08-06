На политику в РФ влияют 86 человек из "Мавзолея Путина", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о проекте "Мавзолей Путина".

Об этом написал в твиттере секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что война – это не только пули и снаряды. Также это медиа, энергетика, продовольствие и другие сферы.

"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина" – это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина - "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте также: Россия готовится запустить спутник-шпион для слежки за Украиной, - The Washington Post

Также он отметил, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока что в СНБО не знают, с кем на территории России придется вести финальные переговоры.

"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркнул он.