На политику в РФ влияют 86 человек из "Мавзолея Путина", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о проекте "Мавзолей Путина".

Об этом написал в твиттере секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он рассказал, что война – это не только пули и снаряды. Также это медиа, энергетика, продовольствие и другие сферы.

"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина" – это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина - "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте также: Россия готовится запустить спутник-шпион для слежки за Украиной, - The Washington Post

Также он отметил, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока что в СНБО не знают, с кем на территории России придется вести финальные переговоры.

"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркнул он.

Данилов Алексей (1066) путин владимир (32085) россия (96975)
Топ комментарии
+24
Украина воюет за будущее своих детей, россея за прошлое этих спятивших стариков. В этом все отличие.
06.08.2022 09:34 Ответить
+21
а в нас теж є мавзолей і теж вовочкі.
06.08.2022 09:30 Ответить
+9
Скора бункєрний вовка падвінєт вовку мавзолєйного...
06.08.2022 09:30 Ответить
а в нас теж є мавзолей і теж вовочкі.
06.08.2022 09:30 Ответить
Це клас що він такий обізнаний що там в мовзалеї. А от нехай скаже - дерьмак шпигун з мавзолею? А якщо не знає, то нєхєр сунути ніс в мавзолей, грош ціна твоїм висєрам.
06.08.2022 10:05 Ответить
Данилом в СМИ уже чаще Арестович !!!
06.08.2022 11:43 Ответить
ветеринар не згадує для паритету ОПГ 95 картавих і ОПГ 30 дітей майора Пукіна
06.08.2022 10:20 Ответить
Скора бункєрний вовка падвінєт вовку мавзолєйного...
06.08.2022 09:30 Ответить
Украина воюет за будущее своих детей, россея за прошлое этих спятивших стариков. В этом все отличие.
06.08.2022 09:34 Ответить
Какие переговоры и с кем? 86 рыл из этого "мавзолея" должны присоединиться в 87-му.
Для этой хорошей идеи мавзолей можно даже как следует расширить.
06.08.2022 09:38 Ответить
Хах, всього-навсього потрібно 86 доз ..Новачка..!
06.08.2022 09:47 Ответить
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым".
06.08.2022 09:47 Ответить
Ці пусті заяви, яка їх мета?
06.08.2022 09:52 Ответить
Схоже в нєдрах фсб існує школа путіних. Підбирають плєшивих ,низкорослих ,пристаркуватих гівнюків, дресують струмом ,і вуаля --- нове старе. Це наче четверте. А ресурс потужний, хай його.
06.08.2022 09:53 Ответить
06.08.2022 09:55 Ответить
и ни копейки на армию , все идет в офшоры на счета GREEN FAMiLY
06.08.2022 09:59 Ответить
Це як в анекдоті, де автору цитують його книгу, а він каже, а що це таке цікаве - піду почитаю))
06.08.2022 10:04 Ответить
Млять!
А нихрена я не понял!

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о проекте "Мавзолей Путина".

И ЧТО он рассказад об этом проекте?

"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина" - это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина - "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - подчеркнул секретарь СНБО

Уловили?

""...... есть проект.......... - это 86 человек, влияющих на политику Кремля........"

86 украинских разведчиков и диверсанов в Кремле - это замечательно!
06.08.2022 10:02 Ответить
ну вот, оказывается, список целей в СНБО уже есть. Требуется следующий логичный шаг...
06.08.2022 10:11 Ответить
Пішов в дупу мерзотник
06.08.2022 10:14 Ответить
Народу України прийдеться ціною багатотисячних жертв захисників відчіпляти рашистського окупанта,бо сам він ніколи не відчепиться, але потрібно відчіпляти тих ,не українських, але "зелених" і всіх інших "кровососів і шкідників,перевертнів,манкуртів,прорашистських холуїв -реп'яхів ,зрадників " і т.д ,котрі продали цілі області України , порозміновували проходи ,поздавали окупанту атомні станції ,захисників-патріотів і т.д "мавзолейні " і в Україні відкрили свій філіал -оп(офіс хутіна)
06.08.2022 10:17 Ответить
Цікаво а де похоронять Путіна в Мавзолеї чи на Новодівочому кладовищі.
06.08.2022 10:34 Ответить
В Мавзалєї , він же не дєвочка😆
06.08.2022 10:56 Ответить
він бабушка з причандаллям дєдушкі
06.08.2022 12:09 Ответить
Путін клон!
Путін клон!
Путін вєчно буде клон! 😕

Ви думали чому хутін в Ірані зійшов з трапа літака і чуть не взасос вітався з зустрічаючими, а з шойгу та ін. за 10 метрів розмовляє?
Ото ж!
06.08.2022 11:04 Ответить
 
 