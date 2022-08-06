На політику в РФ впливають 86 осіб з "Мавзолею Путіна", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про проєкт "мавзолей Путіна".

Про це написав у твіттері секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що війна – це не тільки кулі й снаряди. Також це медіа, енергетика, продовольство й інші сфери.

"В Апараті РНБО є проект під умовною назвою "мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – "колективний Путін" нікуди не зникне", - наголосив секретар РНБО.

Також він відзначив, що у сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що в РНБО не знають, з ким на території Росії доведеться вести фінальні перемовини.

"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", - наголосив він.