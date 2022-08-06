На політику в РФ впливають 86 осіб з "Мавзолею Путіна", - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про проєкт "мавзолей Путіна".
Про це написав у твіттері секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів, що війна – це не тільки кулі й снаряди. Також це медіа, енергетика, продовольство й інші сфери.
"В Апараті РНБО є проект під умовною назвою "мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – "колективний Путін" нікуди не зникне", - наголосив секретар РНБО.
Також він відзначив, що у сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що в РНБО не знають, з ким на території Росії доведеться вести фінальні перемовини.
"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", - наголосив він.
Для этой хорошей идеи мавзолей можно даже как следует расширить.
А нихрена я не понял!
"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о проекте "Мавзолей Путина".
И ЧТО он рассказад об этом проекте?
"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина" - это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина - "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - подчеркнул секретарь СНБО
Уловили?
""...... есть проект.......... - это 86 человек, влияющих на политику Кремля........"
86 украинских разведчиков и диверсанов в Кремле - это замечательно!
Путін клон!
Путін вєчно буде клон! 😕
Ви думали чому хутін в Ірані зійшов з трапа літака і чуть не взасос вітався з зустрічаючими, а з шойгу та ін. за 10 метрів розмовляє?
Ото ж!