УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8561 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 683 23

На політику в РФ впливають 86 осіб з "Мавзолею Путіна", - Данілов

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів про проєкт "мавзолей Путіна".

Про це написав у твіттері секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що війна – це не тільки кулі й снаряди. Також це медіа, енергетика, продовольство й інші сфери.

"В Апараті РНБО є проект під умовною назвою "мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – "колективний Путін" нікуди не зникне", - наголосив секретар РНБО.

Також читайте: Росія пішла ва-банк і вимушена мобілізувати техніку і боєприпаси з Далекого Сходу, - Данілов

Також він відзначив, що у сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що в РНБО не знають, з ким на території Росії доведеться вести фінальні перемовини.

"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", - наголосив він.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) путін володимир (24693) росія (67364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Украина воюет за будущее своих детей, россея за прошлое этих спятивших стариков. В этом все отличие.
показати весь коментар
06.08.2022 09:34 Відповісти
+21
а в нас теж є мавзолей і теж вовочкі.
показати весь коментар
06.08.2022 09:30 Відповісти
+9
Скора бункєрний вовка падвінєт вовку мавзолєйного...
показати весь коментар
06.08.2022 09:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в нас теж є мавзолей і теж вовочкі.
показати весь коментар
06.08.2022 09:30 Відповісти
Це клас що він такий обізнаний що там в мовзалеї. А от нехай скаже - дерьмак шпигун з мавзолею? А якщо не знає, то нєхєр сунути ніс в мавзолей, грош ціна твоїм висєрам.
показати весь коментар
06.08.2022 10:05 Відповісти
Данилом в СМИ уже чаще Арестович !!!
показати весь коментар
06.08.2022 11:43 Відповісти
ветеринар не згадує для паритету ОПГ 95 картавих і ОПГ 30 дітей майора Пукіна
показати весь коментар
06.08.2022 10:20 Відповісти
Скора бункєрний вовка падвінєт вовку мавзолєйного...
показати весь коментар
06.08.2022 09:30 Відповісти
Украина воюет за будущее своих детей, россея за прошлое этих спятивших стариков. В этом все отличие.
показати весь коментар
06.08.2022 09:34 Відповісти
Какие переговоры и с кем? 86 рыл из этого "мавзолея" должны присоединиться в 87-му.
Для этой хорошей идеи мавзолей можно даже как следует расширить.
показати весь коментар
06.08.2022 09:38 Відповісти
Хах, всього-навсього потрібно 86 доз ..Новачка..!
показати весь коментар
06.08.2022 09:47 Відповісти
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым".
показати весь коментар
06.08.2022 09:47 Відповісти
Ці пусті заяви, яка їх мета?
показати весь коментар
06.08.2022 09:52 Відповісти
Схоже в нєдрах фсб існує школа путіних. Підбирають плєшивих ,низкорослих ,пристаркуватих гівнюків, дресують струмом ,і вуаля --- нове старе. Це наче четверте. А ресурс потужний, хай його.
показати весь коментар
06.08.2022 09:53 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 09:55 Відповісти
и ни копейки на армию , все идет в офшоры на счета GREEN FAMiLY
показати весь коментар
06.08.2022 09:59 Відповісти
Це як в анекдоті, де автору цитують його книгу, а він каже, а що це таке цікаве - піду почитаю))
показати весь коментар
06.08.2022 10:04 Відповісти
Млять!
А нихрена я не понял!

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о проекте "Мавзолей Путина".

И ЧТО он рассказад об этом проекте?

"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина" - это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина - "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - подчеркнул секретарь СНБО

Уловили?

""...... есть проект.......... - это 86 человек, влияющих на политику Кремля........"

86 украинских разведчиков и диверсанов в Кремле - это замечательно!
показати весь коментар
06.08.2022 10:02 Відповісти
ну вот, оказывается, список целей в СНБО уже есть. Требуется следующий логичный шаг...
показати весь коментар
06.08.2022 10:11 Відповісти
Пішов в дупу мерзотник
показати весь коментар
06.08.2022 10:14 Відповісти
Народу України прийдеться ціною багатотисячних жертв захисників відчіпляти рашистського окупанта,бо сам він ніколи не відчепиться, але потрібно відчіпляти тих ,не українських, але "зелених" і всіх інших "кровососів і шкідників,перевертнів,манкуртів,прорашистських холуїв -реп'яхів ,зрадників " і т.д ,котрі продали цілі області України , порозміновували проходи ,поздавали окупанту атомні станції ,захисників-патріотів і т.д "мавзолейні " і в Україні відкрили свій філіал -оп(офіс хутіна)
показати весь коментар
06.08.2022 10:17 Відповісти
Цікаво а де похоронять Путіна в Мавзолеї чи на Новодівочому кладовищі.
показати весь коментар
06.08.2022 10:34 Відповісти
В Мавзалєї , він же не дєвочка😆
показати весь коментар
06.08.2022 10:56 Відповісти
він бабушка з причандаллям дєдушкі
показати весь коментар
06.08.2022 12:09 Відповісти
Путін клон!
Путін клон!
Путін вєчно буде клон! 😕

Ви думали чому хутін в Ірані зійшов з трапа літака і чуть не взасос вітався з зустрічаючими, а з шойгу та ін. за 10 метрів розмовляє?
Ото ж!
показати весь коментар
06.08.2022 11:04 Відповісти
 
 