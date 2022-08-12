Данілов про зрадників у всіх держорганах: "Щурів треба труїти"

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що всіх громадян України потрібно перевірити на причетність до співпраці з Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Якби в мене була можливість перевірити всіх громадян нашої країни на причетність до співпраці з РФ, я б це обов'язково робив", — зокрема, прокоментував він, відповідаючи на запитання ведучого, чи довіряє він своєму оточенню.

При цьому секретар РНБО наголосив, що зрадників треба знаходити незалежно від тих посад, які вони обіймають.

"Не має значення, де ті кроти сьогодні сидять. Нам треба цих щурів знаходити, нам їх потрібно труїти, труїти й труїти. Нам потрібно, щоб жодного не залишилося на нашій території. Це питання нашої національної безпеки", – уточнив Данилов.

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