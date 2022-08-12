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Данілов про зрадників у всіх держорганах: "Щурів треба труїти"

олексій,данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що всіх громадян України потрібно перевірити на причетність до співпраці з Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Якби в мене була можливість перевірити всіх громадян нашої країни на причетність до співпраці з РФ, я б це обов'язково робив", — зокрема, прокоментував він, відповідаючи на запитання ведучого, чи довіряє він своєму оточенню.

При цьому секретар РНБО наголосив, що зрадників треба знаходити незалежно від тих посад, які вони обіймають.

"Не має значення, де ті кроти сьогодні сидять. Нам треба цих щурів знаходити, нам їх потрібно труїти, труїти й труїти. Нам потрібно, щоб жодного не залишилося на нашій території. Це питання нашої національної безпеки", – уточнив Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії потрібен повний карантин, доки вона не вилікується від манії величі й комплексу недоімперськості, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) державна зрада (1717) колабораціонізм (1171)


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Топ коментарі
+64
то почни з Єрмака
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12.08.2022 17:14 Відповісти
+56
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12.08.2022 17:18 Відповісти
+44
Так у вас в #ОПе - целое кубло щурив. Вы к хлопцям на фронте обратитесь, там полно котиков, которые как раз на русских крысах специализируются.
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12.08.2022 17:19 Відповісти
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Якщо говорять, що треьа всіх - значить насправді не перевірятимуть нікого.

Дешевий цирк.
Данілов - сумний клоун.
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12.08.2022 20:08 Відповісти
начинать надо ОПУщеного зэ-предателя
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12.08.2022 20:10 Відповісти
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13.08.2022 11:19 Відповісти
треба почати з Єрмака. Цю самозвану канцелярську твар однозначно і негайно треба усунути - бо гадить Україні безмірно!
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12.08.2022 20:19 Відповісти
В стародавні часи часто траплялося, що замість монархів державами керували фаворити, коханки ітд. Я в курсі, що зє досі не розуміє різниці між президентом і царем, мене цікавить інше: а хто ж тоді йому єрмак? І як до цього ставиться лєнка?
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13.08.2022 08:00 Відповісти
Мюллер, ви єврей? Добре знаєтеся на іменах.
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13.08.2022 08:48 Відповісти
усі посади високої та середньої ланки в Україні проходили модерацію у кацапсинському посольстві.
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12.08.2022 20:21 Відповісти
підозрюються всі громадяни, крім тих, кого підозрюють самі громадяни
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12.08.2022 20:24 Відповісти
харакірі в прямому етері? (в "ефірі" більше римувалось)
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12.08.2022 20:34 Відповісти
Це він про дерьмака та боневтіка чи тільки про дерьмака?
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12.08.2022 20:34 Відповісти
А владу хто формував????????????????????
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12.08.2022 20:51 Відповісти
"нарід"
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12.08.2022 21:27 Відповісти
Шмаркля !
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12.08.2022 21:50 Відповісти
А за чим зупинка, де результат? Агенти Кремля досі кермують!
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12.08.2022 20:57 Відповісти
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що всіх громадян України потрібно перевірити на причетність до співпраці з Російською Федерацією. Джерело:
ЦЕ ЩОБ ВІД ОП ПІДОЗРИ ВІДВЕСТИ, ТІПУ НЕ ОДИН дЄРМАК
ТАКИЙ І НЕ ОДИН Зе ******** РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
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12.08.2022 21:29 Відповісти
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12.08.2022 21:35 Відповісти
А який бюджет треба. Онукам вистачить.
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12.08.2022 22:19 Відповісти
У него под носом кацапские ФСБшники сидят, так он на то глаза закрывает. Зато народа можно наловить кучу, это да. А доказательства враждебной деятельности народу всегда можно подложить
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12.08.2022 22:04 Відповісти
Самогубство?
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12.08.2022 22:17 Відповісти
Все пропало їдальні в ОП і ВР і ряду міністерств та відомств зачинено - бояться отрути.
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12.08.2022 22:36 Відповісти
Починайте з офісу президента!!!!
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12.08.2022 22:48 Відповісти
данілов, облиш свій пафос та починай діяти. Рекомендую почати з Банковоі, 11; усі без виключення кабінети.
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12.08.2022 23:17 Відповісти
почніть з гундосіка...
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13.08.2022 01:47 Відповісти
Пан Данілов сидів із Демченком за одним столом, чув про нього багато чого, але мовчав і підтакував ОПівським інструкціям. Бурба ж пропонував пройти поліграф присутнім на засіданні РНБО. Виявили б щурів. Та ні!
Такий Ви труїтель щурів! Хоча б дверима грюкнули. Може, історія пішла б іншим шляхом?
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13.08.2022 02:59 Відповісти
данилов . починати потрибно з опи
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13.08.2022 06:47 Відповісти
Американские аналитики и официальные лица, аналитики Европы давно указывают перечень преступлений , обстоятельства и действия совершенных конкретными чиновниками Украины. Только ленивый и тупой не понимают, что президент не управляет страной, ею управляют откровенные враги, агенты Путина- их упорно ,, ищут ,, и собираются ,, искать,, По законам войны за продажу 3х областей и Киева несут ответственность высшее военное командование - главнокомандующий ,нас штаба, министр обороны - они виновны в десятках тысяч жертв украинцев. Почему страной руководит завхоз ОП, а не считает карандаши и туалетную бумагу?На основании каких законов. Нас. Ожидают ,, хорошие ,, времена диктатуры, если избиратели,, поведутся,, и выберут Зе на три срока ( у него совести выдвигаться хватит).
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13.08.2022 08:57 Відповісти
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