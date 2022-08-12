"Я не боялся. Я спер гранатомет, чтобы подбить российский БТР или БМП перед Офисом президента", - советник Ермака Арестович

Советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович рассказал, что не верил, что выживет после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"То есть мне было все понятно. Мне когда поступило первое сообщение... Они же массово шли, одно за другим. По 1200 единиц, 800 единиц техники, одновременный пролет 40 вертолетов, одновременный пролет 50 вертолетов... Я видел, что происходит в Гостомели... Я понимал, зачем это, куда и как... И я понял: нам конец в течении 12 часов. То есть, я когда выходил на трибуну впервые, я понимал... Это сейчас говорят: "Распиарился на войне". Но я вам могу сказать, что когда я выходил на трибуну, я был уверен, что меня расстреляют за этот выход в течение 12 часов", – заявил он в интервью Гордону, передает Цензор.НЕТ".

"Украине – не знаю. Я верил, что западные области устоят, треть Украины мы сохраним, будет ли какое-то сопротивление – это зависит от Запада. А то, что нам в офисе конец, я не сомневался ни секунды вообще. Я верил где-то в две недели уличных боев, но потом, думал, Киев таки захватят, слишком соотношение сил было не в нашу пользу. Они же идиотами оказались, слава Богу. Они – идиотами, а мы – молодцами. Такой вот секрет", - добавил он.

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"Президент был на боевом взводе, на казацком драйве. Андрей Борисович был еще более спокойный, чем обычно. И все улыбались... А мне было очень интересно. Я же военный. И я хотел посмотреть, как гражданские люди будут себя вести. Все очень размеренно и спокойно работали. На удивление размеренно и спокойно. Там была эвакуация: вывозили секретные документы, вывозили всякое секретное оборудование. Президент выпускал людей отвезти родителей. То есть часть выезжала, а потом возвращалась. Я вам скажу, что перед этими людьми я дважды снимаю шляпу: выехать из окруженного города, а потом туда вернуться – нужно иметь немножко мужества. Вернулись все абсолютно. И даже не было попытки затянуть время, сказать: "Вы знаете, документы плохо вывозятся. Я еще двое суток буду вывозить". Когда журналистов попросили уйти, мы получили оружие, бронежилеты, средства защиты. Было очень смешно: Ермак же здоровый, на него бронежилет не налез. Он и так, и эдак... Потом говорит: "Ну ладно, буду без бронежилета". Охрана говорит: "Все, приготовились к бою. Потому что уже диверсанты пошли по Киеву, нам сообщили". Пошли, да. Опять же, битва за Гостомель... Это был момент, когда они на Оболонь проникли. Тогда их там тормознули. Еще где-то они тогда вынырнули – сейчас уже не помню. Основное количество диверсантов полезло на вторые-третьи сутки. На Лукьяновке короткая стрельба была. Когда работали по Генштабу из окрестных домов, работали по Нацгвардии в Соломенском районе. Мы спрашиваем у специалистов: "Какова приблизительная численность диверсантов в Киеве?" Они говорят: "Ну, по активности – от 300 до 1600". Много, да. И это же, надо понимать, только костяк. То есть группа из четырех человек зашла – к ней потом здесь "спящие" присоединяются. И раз – стрельба возле офиса, два – стрельба возле офиса... Вечером того же дня блокпосты вокруг офиса вступили в бой с неизвестными, назовем это так. И мы постояли с автоматами возле окон вместе с охраной. Я и еще несколько человек, которые воевали, знают, как это делать. Нам ничего не пришлось делать – на блокпостах отбились. И в этот момент президент говорит: "Я выйду на улицу, потому что там вкинули информационно, что мы сбежали", - рассказал Арестович.

"Я вообще не боялся. Это не драматургически, может быть, звучит, но у меня было одно желание: я хотел застрелить российскую единицу бронетехники, чтобы не зря умереть. Потому что тот, кто застрелил, в Вальхаллу попадает. А кто не застрелил, не попадает. Я спер гранатомет. Там их много лежало. Заныкался за занавеской и думаю: если дойдет до офиса, то моя задача – один "Тигр", один БТР, одна БМД, но сжечь перед смертью". И еще один вариант у меня был. Я сразу просчитал: уличные бои. Потому что готовиться надо по всему спектру вариантов. И если, допустим, офис разрушили и нас всех убили, а ты почему-то остался жив… Такое тоже иногда бывает", - заверил он.