"Я не боялся. Я спер гранатомет, чтобы подбить российский БТР или БМП перед Офисом президента", - советник Ермака Арестович
Советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович рассказал, что не верил, что выживет после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
"То есть мне было все понятно. Мне когда поступило первое сообщение... Они же массово шли, одно за другим. По 1200 единиц, 800 единиц техники, одновременный пролет 40 вертолетов, одновременный пролет 50 вертолетов... Я видел, что происходит в Гостомели... Я понимал, зачем это, куда и как... И я понял: нам конец в течении 12 часов. То есть, я когда выходил на трибуну впервые, я понимал... Это сейчас говорят: "Распиарился на войне". Но я вам могу сказать, что когда я выходил на трибуну, я был уверен, что меня расстреляют за этот выход в течение 12 часов", – заявил он в интервью Гордону, передает Цензор.НЕТ".
"Украине – не знаю. Я верил, что западные области устоят, треть Украины мы сохраним, будет ли какое-то сопротивление – это зависит от Запада. А то, что нам в офисе конец, я не сомневался ни секунды вообще. Я верил где-то в две недели уличных боев, но потом, думал, Киев таки захватят, слишком соотношение сил было не в нашу пользу. Они же идиотами оказались, слава Богу. Они – идиотами, а мы – молодцами. Такой вот секрет", - добавил он.
"Президент был на боевом взводе, на казацком драйве. Андрей Борисович был еще более спокойный, чем обычно. И все улыбались... А мне было очень интересно. Я же военный. И я хотел посмотреть, как гражданские люди будут себя вести. Все очень размеренно и спокойно работали. На удивление размеренно и спокойно. Там была эвакуация: вывозили секретные документы, вывозили всякое секретное оборудование. Президент выпускал людей отвезти родителей. То есть часть выезжала, а потом возвращалась. Я вам скажу, что перед этими людьми я дважды снимаю шляпу: выехать из окруженного города, а потом туда вернуться – нужно иметь немножко мужества. Вернулись все абсолютно. И даже не было попытки затянуть время, сказать: "Вы знаете, документы плохо вывозятся. Я еще двое суток буду вывозить". Когда журналистов попросили уйти, мы получили оружие, бронежилеты, средства защиты. Было очень смешно: Ермак же здоровый, на него бронежилет не налез. Он и так, и эдак... Потом говорит: "Ну ладно, буду без бронежилета". Охрана говорит: "Все, приготовились к бою. Потому что уже диверсанты пошли по Киеву, нам сообщили". Пошли, да. Опять же, битва за Гостомель... Это был момент, когда они на Оболонь проникли. Тогда их там тормознули. Еще где-то они тогда вынырнули – сейчас уже не помню. Основное количество диверсантов полезло на вторые-третьи сутки. На Лукьяновке короткая стрельба была. Когда работали по Генштабу из окрестных домов, работали по Нацгвардии в Соломенском районе. Мы спрашиваем у специалистов: "Какова приблизительная численность диверсантов в Киеве?" Они говорят: "Ну, по активности – от 300 до 1600". Много, да. И это же, надо понимать, только костяк. То есть группа из четырех человек зашла – к ней потом здесь "спящие" присоединяются. И раз – стрельба возле офиса, два – стрельба возле офиса... Вечером того же дня блокпосты вокруг офиса вступили в бой с неизвестными, назовем это так. И мы постояли с автоматами возле окон вместе с охраной. Я и еще несколько человек, которые воевали, знают, как это делать. Нам ничего не пришлось делать – на блокпостах отбились. И в этот момент президент говорит: "Я выйду на улицу, потому что там вкинули информационно, что мы сбежали", - рассказал Арестович.
"Я вообще не боялся. Это не драматургически, может быть, звучит, но у меня было одно желание: я хотел застрелить российскую единицу бронетехники, чтобы не зря умереть. Потому что тот, кто застрелил, в Вальхаллу попадает. А кто не застрелил, не попадает. Я спер гранатомет. Там их много лежало. Заныкался за занавеской и думаю: если дойдет до офиса, то моя задача – один "Тигр", один БТР, одна БМД, но сжечь перед смертью". И еще один вариант у меня был. Я сразу просчитал: уличные бои. Потому что готовиться надо по всему спектру вариантов. И если, допустим, офис разрушили и нас всех убили, а ты почему-то остался жив… Такое тоже иногда бывает", - заверил он.
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Полистал свою ветку на то время, и вото что нашёл:
Под мостом на Бересетейской - остатки сгоревней машины диверсантов. ЛИЧНО ночью слышал автоматные очереди (минут 15) со стороны АП. Может днём схожу посмотреть...
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Таки какой-то шухер там был!
Дошалились... Выехал танк и успокоил.
09:04 12.08.2022 31 086https://m.censor.net/ua/blogs/3360180/protivno_chitat_reznikova_pro_mosty#comments
Вот реально противно читать такие заявления от министра обороны.
"Подрыв моста не остановил бы наступление"!
Да, 100% и кто с этим спорит?
"Остановил" и задержал, создав благоприятные условия для уничтожения врага, это не одно и тоже, но и этого не мало для будущей победы.
Поэтому, кому нужны столь "сенсационные заявления" уровня школьника от целого министра обороны?
Если вы хотите, чтобы мы (общество) ходили с этой лапшой на ушах как идиоты, то ответьте: а для чего вообще погран заставы погибали, а не бежали?
Для чего блок посты строили, и на них погибали герои?
Для чего все дороги Украины ежами завалили?
Для чего другие мосты взрывали (скажем в Ирпене)?
Для чего вообще рвы противотанковые роют и минные поля устанавливают?
Для чего в Мариуполе в котле оставляли войска?
Разве всё это "остановило" врага?
Нет!
Но это всё задерживало его и позволило уже уничтожить 43 тысячи орков и не дать захватить Украину за три дня!
Но теперь, как мы понимаем этого хотел не только *****, а и все те кто не взорвал мосты из Крыма и те кто давал команды на разминирования направлений, четко понимая, какая там собрана мощная группировка войск за 8 лет.
А кто забыл заявление президента по Азовцам : "они выполнили свою задачу"?
Какую задачу?
Задачу ценой своих тысяч жизней и пленом, "остановить врага", или всё-таки сковать его группировку, задержать её и нанести максимальный урон?
А разве минные поля и взорванные мосты не эту задачу выполняют при наступлении противника?
Или надо было по логике "не разминёров и не взрывателей" сказать: а **** нам всё равно не остановить, а давай эти новые дороги, ещё для них и заметем?
Или тогда "задача" не взорванного моста и разминирования была именно в обеспечении беспрепятственного и молниеносного прохода всех войск из Крыма?
А разве это не 100% преступление на фоне уже 100% понимания о скорой войне?
Почему не сегодня общество продолжает слушать бредятину про "после войны", от Резникова, Данилова, Арестовича ....?
Разве это не новое преступление и возможно с ещё большими угрозами для Украины, чем то что произошло на Чонгаре?
Разве не должно быть срочное отстранение явных участников и проведено расследование с установлением и пониманием под какую статью это подпадает?
Как можно таким вообще рисковать?
Кому не понятно, что цена риска, это наша армия и государственность Украины?
Кому этого мало?
А у этого преступления только два варианта и оба они хреновые.
Это или преступная халатность целого ряда должностных лиц, или продуманный подрыв обороноспособности и создание благоприятных условий для успешного захвата всего Юга Украины, а значит и страны в целом.
Кто не понимает, что скажем на узком участке фронта, каким был выход из Крыма, можно было выстроить много эшелонированную и фактически не преступную оборону с концентрацией всех видов огня (артиллерия, ПВО, ПТРС…), с куда меньшим сосредоточением войск, чем сейчас на растянутом в сотни километров фронте?
И вот теперь ответьте, как можно продолжать войну, не отвечая на выше сказанное, когда главные подозреваемые, (которых знает всё общество) не только известны, они публичны и находятся на высших должностях с допуском до стратегических и ВОЕННЫХ решений?
В чем проблема быстрого расследования и почему "после войны", когда все СМИ наглядно показывали и тех кто это инициировал (опять Ермак) и тех кто добивался досрочного выполнения и про что громко докладывала (Верещук)?
Если и есть, что ещё расследовать, так это роль и тех кто не отказался выполнять преступные приказы.
Тех кто не подал рапорта по команде в СБУ и до Верховного (а если подал?).
Скажем роль СНБО и очевидное самоустранение многих, или участие?
Тех кто видел, что происходит и не обратился в прокуратуру с заявлением о преступлении направленном на измену Родине.
Вот и получается, что если это преступная халатность, или "про@бали по Арестовичу", то вину за такое, надо давно смывать собственной кровью в окопах рядовыми.
Ну а если продуманное преступление, то всем этим им надо давно висеть на Майдане в назидание для будущих врагов и предателей.
Бляха муха, кто не понимает, что речь о глобальном предательстве, или про@бе, что не меняет сути, а не о каком-то корректировщике огня.
Речь о судьбах миллионов людей, десятков тысяч погибших, сотнях миллиардов долларов ущерба и десятилетий на восстановление государства нашими поколениями.
Так, что вы суки мелете про "после войны и победы"???
Вы гражданскую оборону Украины "после победы" тоже уже очевидно, что будете создавать?
Для кого?
Это тоже "не на часе"?
Если мы имеем в руководстве, или таких долбо@бов, или врагов, то "после", может не наступить вообще!
Эти твари в самый ответственный момент сольют врагу ещё одну нашу группировку и этого будет достаточно.
Вот и возникает резонный вопрос: а кто тогда больше враг Украины, (та или тот) кто ждёт "руССкий мир" ляпая языком про счастье в СССР и кто уже в СИЗО, или те кто врагу дороги расчищал и разминировал, сохраняя мосты для быстрого и беспрепятственного захвата Украины?
И почему, первых необходимо "сажать" именно сейчас, а этих может быть потом "после войны" и "не на часе"?
А вы там случайно все не охренели товариСчи?
Р.S/ Почему скажем в мордоре (со слов нашего зам НГШ генерала Громова) уже отстранены и проводится расследование по 40% высшего военного и военно-политического руководства сейчас, а у нас не на часе?
Так у них только 43 тысячи погибших и нет разбитых городов, оккупированных территорий, миллионов беженцев..., а у нас всё по плану?
"Про@бали", а нам ****, потом разберемся?
Это на кого такой идиотизм рассчитан?
P.S. А что значит "генерал в политической оппозиции"?
А генерал не "в политической опозиции" про подобное должен молчать?
Резников вы же юрист и знаете, что подобное под подает под сокрытие преступления.
Так при такой постановке, у нас всё общество в оппозиции, кто хочет понимать кто враг, или идиот управляющий процессами и кто не хочет, чтобы подобные продолжали свою деятельность.
Не может быть оппозиция к своему государству, Родине не зависимо от политических взглядов.
В этих вопросах, ты или гражданин и патриот, или коллаборант и враг!
И тут сразу встает очередной вопрос, так кто тогда этот генерал или кто вы?
На войне только так встают вопросы и на них надо давать ответы.
Думай-те!
Полистал свою ветку на то время, и вото что нашёл:
Под мостом на Бересетейской - остатки сгоревней машины диверсантов. ЛИЧНО ночью слышал автоматные очереди (минут 15) со стороны АП. Может днём схожу посмотреть...
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Таки шухер какой-то был!
В інфовійськах фсб.
Прокуроры ауу....
Тут Арестович признался в краже и незаконном хранении оружия....
Где реакция?
Да и 2го брехла и клоуна подряд я не переживу....
Про спокійну роботу держслужбовців - один з проявів адреналіну саме чипляння за звичне, обманювати мозок, що ось все рушиться, але ось вона робота така як завжди, сконцентруватися, щоб не думати про те що може бути через кілька годин.
Про гранатомет, чергування біля вікна та інше - теж можливо, коли думаєшь що вже кінець надходить якась злобна апатія, мол та хай йому грець, що буде то буде, аби із собою побільше забрати…
Арестович заявляет, что он ожидал падения Киева в течение 12 часов... С ума сойти! Даже российские эксперты признают, что сил для штурма Киева было безнадежно мало. Факты это подтвеждают. Фронт возле Киева стабилизировался сразу, когда на позиции вышла 72-я механизированная бригада (база - в Білій Церкві; це та, в колоні якій марширував Порох зі знаменитим "гражданских осечь"), с частями усиления. А приказ на выдвижение 72-я получила утром 23 февраля и на момент вторжения россиян она находилась в движении. Одно то что батальоны 72-й прошли сквозь охваченный паникой Киев и остановили врага, можно считать подвигом. Но. Этого никогда бы не случилось, если бы 72-й и прочим бригадам северной группировки ВСУ дали команду выйти на границы хотя бы за две недели до вторжения. Вообще, тогда врага можно было бы встретить на границе. Не было бы ни Бучи, ни Ирпеня.
Но даже без 72-й в Киеве были Нацгвардия, президентский полк, одна из самых сильных в стране тероборона. И наконец, был спецназ ГУРа, бойцы генерала Буданова. Как Арестович забыл о них? Он не забыл. Он врет.
Арестович говорит, что на Ермака не налазил ни один бронежилет... Какой бронежилет? Всю первую неделю после вторжения, Ермака в Киеве не видела ни одна живая душа. Так же как Баканова, Тимошенко и большую половину фракции "Слуга народа".
Арестович снова повторил сказку Данилова о якобы бое возле Офиса президента. Слушайте, ну в центре Киева живет множество людей. Как можно настолько безсовесно лгать всем им в глаза?
Бой возле Офиса президента? Это где? Вообще-то дороги к Офису президента были перекрыты барикадами и техникой задолго на подъезде к ОП. Например по Грушевского был перекрыт полностью участок от Национального художественного музея, до Дома офицеров. Перекрыт был весь центр Киева. Сам Офис президента, это бывшее здание ЦК Компартии Украины, оборудованное подземными выходами в город и в метро, и противоядерным бункером. Осаду в таком бункере можно держать месяцами. Внутри, улицы были перегорожены дополнительными барикадами. Охранял всю эту "крепось в центре столицы" гарнизон численностью не меньше батальона, постоянно координировавший свои действия с... 206-м батальоном теробороны, сформированным при активном участии Петра Порошенко и размешавшимся неподалеку, на Лаврской.
Бой возле Офиса президента? Как этот бой не заметил ни один киевский журналист и не сообщило о нем ни одно издание? Нам уже всерьез интересно. Неужели украинцы, люди поднявшие две революции и способные противостоять Москве, способны поверить таким потокам откровенной лжи? Неужели они настолько деградировали, чтобы после обманувшего их Зеленского, они поверили Арестовичу?
Крыса тыловая....