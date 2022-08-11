Советник Ермака Арестович собирается идти в президенты

Если Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй срок, советник главы офиса президента Алексей Арестович хочет занять его место.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим часть расшифровки интервью.

"- Если он (президент Владимир Зеленский - ред.) пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать ни в коем случае. Это технически невозможно.

– А если нет?

– А если нет – надо будет думать уже.

– То есть если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй срок...

– Я буду подаваться.

– Вы пойдете в президенты.

– Пойду. Я хочу посмотреть, как это будет.

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Арестович добавил, что участие в выборах президента Украины для него - это возможность "сыграть в интереснейшую игру в своей жизни, закрыть какие-то комплексы, раны и все остальное". А также возможность помочь большому количеству людей и своей стране.

"Я долго думал, зачем так рано попал в эту историю? А потом я понял. Я вижу, как это работает. То есть, школа такая, знаете, обучение. А во-вторых, я понимаю, где недоработки и что надо бы сделать . То есть, по сути, я сейчас ускоренное обучение прохожу и в том или ином варианте это сработает", - добавил он о своем сотрудничестве с ОП.

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